    NA547/07

    Пържене, грил, печене... и пара също!

    Насладете се на всичко, от меки като облаци бао кифлички, златисто хрупкаво пиле до апетитна сьомга. Открийте свят от нови текстури с Philips Airfryer серия 5000 с пара.

    Готвене на пара, пържене с горещ въздух или и двете едновременно!

    • Технология с пара за повече хранителни вещества
    • Функция за пържене с пара за хрупкаво и сочно съвършенство
    • Автоматична функция SteamClean за лесно почистване
    • Премиум релса за плавно плъзгане
    • Технология RapidAir Plus за равномерно сготвени ястия всеки път
    Готвене на пара за крехка текстура

    Готвене на пара за крехка текстура

    Пухкави кнедли, крехки зеленчуци и вкусна риба, всичко приготвено в нашия Airfryer с функция за пара. Той вкарва идеалното количество пара, без да прави храната клисава, запазвайки до 87% от хранителните вещества.****

    Хрупкаво отвън, сочно отвътре – Силата на Steamfry

    Хрупкаво отвън, сочно отвътре – Силата на Steamfry

    Сега може да имате най-доброто от двата свята. Пържете с горещ въздух и пара едновременно за златиста коричка отвън и сочна крехкост отвътре. Идеален за златисти канелени рулца, хрупкав хляб, сочно пиле и зеленчуци на следващо ниво. Без повече изгаряне или недопичане.******

    Лесно почистване

    Лесно почистване

    Натрупаната мазнина в кошницата се омекотява и се премахва по-лесно с нашата автоматична функция SteamClean.

    EasySlide Rail, проектирана за по-безопасно и по-лесно изваждане на кошницата

    EasySlide Rail, проектирана за по-безопасно и по-лесно изваждане на кошницата

    Независимо дали имате свободна само една ръка или се нуждаете от бърз достъп по време на готвене, нашата патентована технология EasySlide Rail******* прави проверяването, разклащането или добавянето на съставки по-лесно от всякога. Проектиран за максимално удобство и безопасност, плъзгащият се механизъм се движи плавно и сигурно, гарантирайки, че кошницата остава изправена и стабилна на релсите си по всяко време. В сравнение с поставянето на горещата кошница върху плота, това намалява риска от изгаряния, създавайки по-безопасно и по-безпроблемно изживяване при готвене.

    Гответе по-бързо, винаги с перфектни резултати

    Гответе по-бързо, винаги с перфектни резултати

    Край на изгарянето или недоизпичането. Технологията RapidAir Plus с уникалния си дизайн във формата на звезда позволява на горещия въздух да циркулира по-бързо около и през продуктите***, равномерно сготвени всеки път с до 90% по-малко мазнини.*

    Точният размер за вашите ежедневни нужди

    Точният размер за вашите ежедневни нужди

    Готви до 1,4 кг зеленчуци, 10 пилешки бутчета, 6 филета от сьомга или 9 мъфина.

    Не е нужно да изваждате кошницата, за да проверите храната си!

    Не е нужно да изваждате кошницата, за да проверите храната си!

    Край на предположенията: Наблюдавайте готвенето през прозореца и вижте кога храната е идеално приготвена.

    Керамично покритие

    Керамично покритие

    Нашето покритие от ново поколение е без PFAS: незалепваща, издръжлива, устойчива на надраскване повърхност и лесна за почистване.

    Един изцяло нов свят на разнообразие

    Един изцяло нов свят на разнообразие

    Открийте 21 начина за готвене, от печене и грил до готвене на пара и претопляне. Настройките варират от ниски 40℃ до продължителност от 24 часа за дехидратиране и ферментация.

    Безкрайно вдъхновение с приложението HomeID

    Безкрайно вдъхновение с приложението HomeID

    Над 10 000 вкусни рецепти, специално за вашия Airfryer, с лесни инструкции стъпка по стъпка *****

    Пестене на място с подвижен воден резервоар

    Пестене на място с подвижен воден резервоар

    Когато не е необходимо готвене на пара, просто свалете резервоара, за да спестите място на плота си.

    Гответе по-бързо, спестете време и енергия

    Гответе по-бързо, спестете време и енергия

    Гответе до 50% по-бързо и спестете до 70% енергия, когато готвите с Philips Steam Airfryer вместо с фурната.**

    Тиха работа

    Тиха работа

    Без шум — наслаждавайте се на разговор или музика, докато уредът готви на пара, грилова и пече.

    Технически данни

    • Държава на произход

      Произведен във
      Китай

    • Технически спецификации

      Захранване
      2000 W
      Напрежение
      220 – 240 V
      Честота
      50 Hz
      Брой в опаковка
      1
      Продукт с батерия
      Не

    • Обща спецификация

      Основен материал
      Метал
      Вторичен материал
      Пластмаса
      Цвят
      Златист
      Вместимост
      7,2 l
      Устойчив на топлина
      Да
      Неплъзгащи се крачета
      Да
      Прозрачен капак
      Да
      Интерфейс
      Цифров
      Дължина на кабела
      1 м
      Отделение за съхранение на кабела
      Не
      Функция за поддържане на топлината
      Да
      Програми
      12
      Методи на готвене
      Пържене, Запичане, Грил, Печене, Готвене в един съд, Пържене с бъркане, Сотиране, Готвене на замразени продукти, Претопляне, Размразяване, Дехидратиране, Препичане, Поддържане на топлината, Задушаване, Ферментиране, Конфи, Пара
      Брой кошници
      1
      Сменяема кошница
      Да
      Времеви диапазон
      0 мин – 24 часа
      Температурен диапазон
      40 – 200°C
      Дистанционно управление
      Не
      Технология
      RapidAir Plus
      Вграден превключвател за включване/изключване
      Да
      Автоматично изключване
      Да
      Регулируем термостат
      Да
      Светлина за захранване
      Да
      Хладни дръжки
      Да
      Възможно почистване в съдомиялна машина
      Да
      Температурен индикатор
      Да
      Корпус със студени стени
      Да
      Максимална температура (°C)
      200℃
      Свързани аксесоари 1
      Комплект за грил
      Свързани аксесоари 2
      Комплект за печене
      Керамично покритие
      Да
      Гаранция
      2 години
      Единична или двойна кошница
      Единична кошница
      Възможности за свързване
      Не

    • Тегло и размери

      Дължина на продукта
      457 мм
      Ширина на продукта
      334mm
      Височина на продукта
      320 мм
      Тегло на продукта
      8.9kg
      Размери на продукта
      457×334×320 mm
      Дължина на опаковката
      520mm
      Ширина на опаковката
      372mm
      Височина на опаковката
      370 мм
      Тегло на опаковката
      2.2kg
      Размери на опаковката
      520×372×370 mm

    • Издръжливост

      Калъф
      Устойчива опаковка
      Ръчен
      може да се рециклира на 100%

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    • *В сравнение с пържени картофи, приготвени в конвенционален фритюрник
    • **Базирано на вътрешно лабораторно измерване, Philips Airfryer; готвене на пилешки гърди (160C без предварително загряване) или филе от сьомга (200C, без предварително загряване) спрямо използването на фурна клас А. Точните проценти може да варират според продукта.
    • ***спрямо Philips Airfryer с технология RapidAir
    • ****Външно лабораторно измерване, базирано на съдържанието на витамин С в броколи.
    • *****Броят рецепти може да варира според държавата
    • ******Сравнение, базирано на готвене на цяло пиле за 80 минути с използване на функцията за пара и пържене с въздух спрямо функцията за пържене с въздух
    • ******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156),RU (2016111110), US (10448786).

