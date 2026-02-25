Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Готвене на пара, пържене с горещ въздух или и двете едновременно!
Технология с пара за повече хранителни вещества
Функция за пържене с пара за хрупкаво и сочно съвършенство
Автоматична функция SteamClean за лесно почистване
Премиум релса за плавно плъзгане
Технология RapidAir Plus за равномерно сготвени ястия всеки път
Готвене на пара за крехка текстура
Пухкави кнедли, крехки зеленчуци и вкусна риба, всичко приготвено в нашия Airfryer с функция за пара. Той вкарва идеалното количество пара, без да прави храната клисава, запазвайки до 87% от хранителните вещества.****
Хрупкаво отвън, сочно отвътре – Силата на Steamfry
Сега може да имате най-доброто от двата свята. Пържете с горещ въздух и пара едновременно за златиста коричка отвън и сочна крехкост отвътре. Идеален за златисти канелени рулца, хрупкав хляб, сочно пиле и зеленчуци на следващо ниво. Без повече изгаряне или недопичане.******
Лесно почистване
Натрупаната мазнина в кошницата се омекотява и се премахва по-лесно с нашата автоматична функция SteamClean.
EasySlide Rail, проектирана за по-безопасно и по-лесно изваждане на кошницата
Независимо дали имате свободна само една ръка или се нуждаете от бърз достъп по време на готвене, нашата патентована технология EasySlide Rail******* прави проверяването, разклащането или добавянето на съставки по-лесно от всякога. Проектиран за максимално удобство и безопасност, плъзгащият се механизъм се движи плавно и сигурно, гарантирайки, че кошницата остава изправена и стабилна на релсите си по всяко време. В сравнение с поставянето на горещата кошница върху плота, това намалява риска от изгаряния, създавайки по-безопасно и по-безпроблемно изживяване при готвене.
Гответе по-бързо, винаги с перфектни резултати
Край на изгарянето или недоизпичането. Технологията RapidAir Plus с уникалния си дизайн във формата на звезда позволява на горещия въздух да циркулира по-бързо около и през продуктите***, равномерно сготвени всеки път с до 90% по-малко мазнини.*
Точният размер за вашите ежедневни нужди
Готви до 1,4 кг зеленчуци, 10 пилешки бутчета, 6 филета от сьомга или 9 мъфина.
Не е нужно да изваждате кошницата, за да проверите храната си!
Край на предположенията: Наблюдавайте готвенето през прозореца и вижте кога храната е идеално приготвена.
Керамично покритие
Нашето покритие от ново поколение е без PFAS: незалепваща, издръжлива, устойчива на надраскване повърхност и лесна за почистване.
Един изцяло нов свят на разнообразие
Открийте 21 начина за готвене, от печене и грил до готвене на пара и претопляне. Настройките варират от ниски 40℃ до продължителност от 24 часа за дехидратиране и ферментация.
Безкрайно вдъхновение с приложението HomeID
Над 10 000 вкусни рецепти, специално за вашия Airfryer, с лесни инструкции стъпка по стъпка *****
Пестене на място с подвижен воден резервоар
Когато не е необходимо готвене на пара, просто свалете резервоара, за да спестите място на плота си.
Гответе по-бързо, спестете време и енергия
Гответе до 50% по-бързо и спестете до 70% енергия, когато готвите с Philips Steam Airfryer вместо с фурната.**
Тиха работа
Без шум — наслаждавайте се на разговор или музика, докато уредът готви на пара, грилова и пече.
Технически данни
Държава на произход
Произведен във
Китай
Технически спецификации
Захранване
2000 W
Напрежение
220 – 240 V
Честота
50 Hz
Брой в опаковка
1
Продукт с батерия
Не
Обща спецификация
Основен материал
Метал
Вторичен материал
Пластмаса
Цвят
Златист
Вместимост
7,2 l
Устойчив на топлина
Да
Неплъзгащи се крачета
Да
Прозрачен капак
Да
Интерфейс
Цифров
Дължина на кабела
1 м
Отделение за съхранение на кабела
Не
Функция за поддържане на топлината
Да
Програми
12
Методи на готвене
Пържене, Запичане, Грил, Печене, Готвене в един съд, Пържене с бъркане, Сотиране, Готвене на замразени продукти, Претопляне, Размразяване, Дехидратиране, Препичане, Поддържане на топлината, Задушаване, Ферментиране, Конфи, Пара
*В сравнение с пържени картофи, приготвени в конвенционален фритюрник
**Базирано на вътрешно лабораторно измерване, Philips Airfryer; готвене на пилешки гърди (160C без предварително загряване) или филе от сьомга (200C, без предварително загряване) спрямо използването на фурна клас А. Точните проценти може да варират според продукта.
***спрямо Philips Airfryer с технология RapidAir
****Външно лабораторно измерване, базирано на съдържанието на витамин С в броколи.
*****Броят рецепти може да варира според държавата
******Сравнение, базирано на готвене на цяло пиле за 80 минути с използване на функцията за пара и пържене с въздух спрямо функцията за пържене с въздух
******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156),RU (2016111110), US (10448786).