EasySlide Rail, проектирана за по-безопасно и по-лесно изваждане на кошницата

Независимо дали имате свободна само една ръка или се нуждаете от бърз достъп по време на готвене, нашата патентована технология EasySlide Rail******* прави проверяването, разклащането или добавянето на съставки по-лесно от всякога. Проектиран за максимално удобство и безопасност, плъзгащият се механизъм се движи плавно и сигурно, гарантирайки, че кошницата остава изправена и стабилна на релсите си по всяко време. В сравнение с поставянето на горещата кошница върху плота, това намалява риска от изгаряния, създавайки по-безопасно и по-безпроблемно изживяване при готвене.