Лесна употреба
Спестява време и енергия
По-малко мазнина
Прозорец за готвене
Готвенето с горещ въздух приготвя любимите ви ястия с до 90% по-малко мазнина – без компромис по отношение на вкуса.
Пържете с горещ въздух, печете, гриловайте и много повече. Задайте времето и температурата ръчно или използвайте предварително зададените функции, за да отключите 13 различни метода на готвене на ваше разположение, включително претопляне, размразяване и поддържане на топлината.
Без повече догадки. Следете храната си, докато се готви, и вижте кога е приготвена до перфектно състояние!
4.5
от 5
39
Отзиви
80%
препоръчват този продукт
11/04/2024
България
Невероятното попълнение на моята кухня
Любимият ми уред вкъщи! Много спестено време за приготвяне на разнообразна храна, от всеки член в семейството. Без притеснение мога да оставя уреда да върши работата си, докато отмарям след тежкия работен ден. Освен спестеното време за готвене, мога да заявя, че и почистването е сведено до минимум. Благодарение и на приложението Home ID, се радваме на чудесни и вкусни рецепти. Признавам си, че в началото бях скептична и мислех, че това ще е поредният уред събиращ прах на плота, нооо към днешна дата не мога да си представя, че ще се прибера вкъщи и ще стоя минимум 40 минути около печката, опитвайки се да избегна пръскащата от тигана мазнина, след което още толкова ще почиствам "ефектите" от готвенето. Много ми допада и прозорчето, през което мога да видя до каква степен е приготвено ястието, без да се налага да отварям и прекъсвам процеса на готвене. Препоръчвам уреда на всеки искащ да спести време за себе си!
Предимства
Удобство при готвене, почистване след готвене. Вкусна храна и спестено време.
Недостатъци
Няма такива.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 NA230/00 Airfryer от серия 2000, 6,2 l
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 NA230/00 Airfryer от серия 2000, 6,2 l
Готвя с удоволствие
25/03/2024
България
Уредът е страхотен и изключително бърз!
Уредът приготвя храната изключително бързо. Супер лесно се работи с него, сензорните бутони са много удобни. Храната има страхотен вкус, като използвам минимално количество мазнина. Върна ми желанието да готвя отново вкъщи, дори след тежък и дълъг работен ден! Богатство и “a must” за всяко домакинство!
Предимства
Готви бързо и запазва вкуса на храната!
Недостатъци
Не съм установила недостатъци
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 NA230/00 Airfryer от серия 2000, 6,2 l
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 NA230/00 Airfryer от серия 2000, 6,2 l
Mama_3
20/06/2025
Srbija
Odlican
Stigao mi je konacno i odusevljena sam , pre toga sam imala dva od drugih proizvodjaca, ali naravno nisu ni prici ovom, za svaku preporuku !
Този отзив е направен за Serija 2000 NA231/00 Airfryer od 6,2 l (srebrna)
Този отзив е направен за Serija 2000 NA231/00 Airfryer od 6,2 l (srebrna)
В сравнение с пържените картофи, приготвени в обикновен фритюрник у дома.
Анкета сред потребители на NutriU, 6000 анкетирани, 2021 г.
Средни проценти, базирани на измерване във вътрешна лаборатория с устройства Philips Airfryer; приготвяне на едно парче от пилешки гърди (AF настройка 160°C, без предварително загряване) или филе от сьомга (AF настройка 200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A.