ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Наблюдавайте процеса, докато приготвяте вкусни ястия без усилие
  • Наблюдавайте процеса, докато приготвяте вкусни ястия без усилие
  • Наблюдавайте процеса, докато приготвяте вкусни ястия без усилие
  • Наблюдавайте процеса, докато приготвяте вкусни ястия без усилие
  • Наблюдавайте процеса, докато приготвяте вкусни ястия без усилие
  • Наблюдавайте процеса, докато приготвяте вкусни ястия без усилие
  • Наблюдавайте процеса, докато приготвяте вкусни ястия без усилие
  • Наблюдавайте процеса, докато приготвяте вкусни ястия без усилие
  • Наблюдавайте процеса, докато приготвяте вкусни ястия без усилие
  • Наблюдавайте процеса, докато приготвяте вкусни ястия без усилие
  • Наблюдавайте процеса, докато приготвяте вкусни ястия без усилие
  • Наблюдавайте процеса, докато приготвяте вкусни ястия без усилие

Серия 2000Airfryer от серия 2000 6,2 л (сребрист)

NA231/09

4.5
| (39) Отзиви | 80% препоръчват този продукт
Наблюдавайте процеса, докато приготвяте вкусни ястия без усилие
Хрупкави отвън, крехки отвътре. Уникалната технология RapidAir спестява време и енергия, без да се прави компромис по отношение на вкуса. Наблюдавайте през прозореца за готвене, докато любимите ви съставки се превръщат във вкусна храна за по-малко от 15 минути.
Виж всички предимства

Наблюдавайте процеса, докато приготвяте вкусни ястия без усилие

  • Лесна употреба

  • Спестява време и енергия

  • По-малко мазнина

  • Прозорец за готвене

Насладете се на здравословна храна с до 90% по-малко мазнина*

Насладете се на здравословна храна с до 90% по-малко мазнина*

Готвенето с горещ въздух приготвя любимите ви ястия с до 90% по-малко мазнина – без компромис по отношение на вкуса.

13 метода на готвене с натискането на един бутон

13 метода на готвене с натискането на един бутон

Пържете с горещ въздух, печете, гриловайте и много повече. Задайте времето и температурата ръчно или използвайте предварително зададените функции, за да отключите 13 различни метода на готвене на ваше разположение, включително претопляне, размразяване и поддържане на топлината.

Прозорец за готвене, за да гледате, докато готвите

Прозорец за готвене, за да гледате, докато готвите

Без повече догадки. Следете храната си, докато се готви, и вижте кога е приготвена до перфектно състояние!

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Намерете резервна част или аксесоар

Отидете на Части и аксесоари

Части и аксесоари

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.5

от 5

39

Отзиви

80%

препоръчват този продукт

2

11/04/2024

България

България

Невероятното попълнение на моята кухня

Любимият ми уред вкъщи! Много спестено време за приготвяне на разнообразна храна, от всеки член в семейството. Без притеснение мога да оставя уреда да върши работата си, докато отмарям след тежкия работен ден. Освен спестеното време за готвене, мога да заявя, че и почистването е сведено до минимум. Благодарение и на приложението Home ID, се радваме на чудесни и вкусни рецепти. Признавам си, че в началото бях скептична и мислех, че това ще е поредният уред събиращ прах на плота, нооо към днешна дата не мога да си представя, че ще се прибера вкъщи и ще стоя минимум 40 минути около печката, опитвайки се да избегна пръскащата от тигана мазнина, след което още толкова ще почиствам "ефектите" от готвенето. Много ми допада и прозорчето, през което мога да видя до каква степен е приготвено ястието, без да се налага да отварям и прекъсвам процеса на готвене. Препоръчвам уреда на всеки искащ да спести време за себе си!

Предимства

Удобство при готвене, почистване след готвене. Вкусна храна и спестено време.

Недостатъци

Няма такива.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2000 NA230/00 Airfryer от серия 2000, 6,2 l

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2000 NA230/00 Airfryer от серия 2000, 6,2 l

25/03/2024

България

България

Уредът е страхотен и изключително бърз!

Уредът приготвя храната изключително бързо. Супер лесно се работи с него, сензорните бутони са много удобни. Храната има страхотен вкус, като използвам минимално количество мазнина. Върна ми желанието да готвя отново вкъщи, дори след тежък и дълъг работен ден! Богатство и “a must” за всяко домакинство!

Предимства

Готви бързо и запазва вкуса на храната!

Недостатъци

Не съм установила недостатъци

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2000 NA230/00 Airfryer от серия 2000, 6,2 l

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2000 NA230/00 Airfryer от серия 2000, 6,2 l

20/06/2025

Srbija

Srbija

Odlican

Stigao mi je konacno i odusevljena sam , pre toga sam imala dva od drugih proizvodjaca, ali naravno nisu ni prici ovom, za svaku preporuku !

Този отзив е направен за Serija 2000 NA231/00 Airfryer od 6,2 l (srebrna)

Този отзив е направен за Serija 2000 NA231/00 Airfryer od 6,2 l (srebrna)

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. В сравнение с пържените картофи, приготвени в обикновен фритюрник у дома.

      2. Анкета сред потребители на NutriU, 6000 анкетирани, 2021 г.

      3. Средни проценти, базирани на измерване във вътрешна лаборатория с устройства Philips Airfryer; приготвяне на едно парче от пилешки гърди (AF настройка 160°C, без предварително загряване) или филе от сьомга (AF настройка 200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A.