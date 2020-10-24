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Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Електрическа звукова четка за зъби
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HX6848/92
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Ръководство за потребителя
всичко (10)
Как действат насоките при миене на зъбите в приложението Sonicare?
Как да активирам или дезактивирам сензора за натиск на моята Sonicare?
В кои държави е достъпно приложението Sonicare?
Защо има разстояние между главата и дръжката на четката?
Мога ли да използвам зарядно устройство на Sonicare с други четки за зъби?
C2 Optimal Plaque Defence(известна преди като ProResults контрол на плаката)
ProResultsСтандартни глави за звукова четка за зъби
C1 ProResultsСтандартни глави за звукова четка за зъби
W Optimal WhiteСтандартни глави за звукова четка за зъби
W2 Optimal WhiteСтандартни глави за звукова четка за зъби
C3 Premium Plaque DefenceСтандартни глави за звукова четка за зъби
C3 Premium Plaque ControlСтандартни глави за звукова четка за зъби
G3 Premium Gum CareСтандартни глави за звукова четка за зъби
Philips SonicareПластмасов калъф за пътуване
Philips SonicareОснова за зареждане
UV SanitizerУред за почистване с UV лъчи
ProResultsКомплект от 6 глави за четка
i InterCareСтандартни глави за звукова четка за зъби
S SensitiveСтандартни глави за звукова четка за зъби
Не мога да свържа четката си за зъби към приложението Sonicare
Моята четка за зъби Sonicare не се зарежда
Вибрацията на моята четка за зъби Sonicare е прекалено силна
Главата на четката ми пада от четката ми за зъби Sonicare
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