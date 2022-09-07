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  • По-бели зъби. Направете го нежно.
  • По-бели зъби. Направете го нежно.
  • По-бели зъби. Направете го нежно.
  • По-бели зъби. Направете го нежно.
  • По-бели зъби. Направете го нежно.
  • По-бели зъби. Направете го нежно.
  • По-бели зъби. Направете го нежно.
  • По-бели зъби. Направете го нежно.
  • По-бели зъби. Направете го нежно.
  • По-бели зъби. Направете го нежно.

Прекратен продукт

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Електрическа звукова четка за зъби

HX6848/92

4.7
| (779) Отзиви | 96% препоръчват този продукт
По-бели зъби. Направете го нежно.
Почувствайте разликата на нежното почистване с нашия сензор за натиск, докато избелвате зъбите си за 1 седмица.
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Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят

Избелва зъбите само за 1 седмица.

По-бели зъби. Направете го нежно.

  • Вграден сензор за натиск

  • 1 режим на чистене

  • 1 функция BrushSync

Избелва зъбите само за една седмица

Избелва зъбите само за една седмица

Поставете главата на четката W2 Optimal White за премахване на повърхностни петна и разкрийте своята по-бяла усмивка. Клинично доказано е, че избелва зъбите само за една седмица със своите гъсто разположени централни косъмчета за отстраняване на петна.

Подобрява здравето на венците само за 2 седмици

Подобрява здравето на венците само за 2 седмици

Главата на четка i InterCare предлага по-дълги, по-гъсто разположени, висококачествени косъмчета, за да се справи със скритата между зъбите плака. Клинично е доказано, че намалява кървенето на венците и възпалението само за две седмици.

Деликатно напомняне за по-лек натиск

Деликатно напомняне за по-лек натиск

Пациентите може да не забележат, ако натискат прекалено силно, но четката за зъби ще забележи. Ако пациентите започнат да натискат венците си прекалено силно, четката за зъби ще издаде пулсиращ звук като напомняне да не натискате толкова много.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

779

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Чудесен продукт

Почиства отлично, компактна и лесна за употреба електрическа четка.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6807/04 Електрическа звукова четка за зъби

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6807/04 Електрическа звукова четка за зъби

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Удобна четка на нормална цена

Ползвам четката от доста време. Много по-добра е от обикновена четката, зъбите се усещат по-чисти и венците не кървят.

Предимства

Достъпна цена, добро качество

Недостатъци

Не се сещам

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6803/63 Sonic electric toothbrush

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6803/63 Sonic electric toothbrush

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Страхотна четка

Имах по-стар модел, които ползвах години наред. Този модел е дори по-добър - по-тих и лек. Много съм доволна.

Предимства

безупречно почистване

Недостатъци

не съм открила

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Електрическа звукова четка за зъби

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Електрическа звукова четка за зъби

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