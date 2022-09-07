Прекратен продукт
Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят
Вграден сензор за натиск
1 режим на чистене
1 функция BrushSync
Поставете главата на четката W2 Optimal White за премахване на повърхностни петна и разкрийте своята по-бяла усмивка. Клинично доказано е, че избелва зъбите само за една седмица със своите гъсто разположени централни косъмчета за отстраняване на петна.
Главата на четка i InterCare предлага по-дълги, по-гъсто разположени, висококачествени косъмчета, за да се справи със скритата между зъбите плака. Клинично е доказано, че намалява кървенето на венците и възпалението само за две седмици.
Пациентите може да не забележат, ако натискат прекалено силно, но четката за зъби ще забележи. Ако пациентите започнат да натискат венците си прекалено силно, четката за зъби ще издаде пулсиращ звук като напомняне да не натискате толкова много.
4.7
от 5
779
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
Pandichka
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Чудесен продукт
Почиства отлично, компактна и лесна за употреба електрическа четка.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6807/04 Електрическа звукова четка за зъби
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6807/04 Електрическа звукова четка за зъби
Eve1991
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Удобна четка на нормална цена
Ползвам четката от доста време. Много по-добра е от обикновена четката, зъбите се усещат по-чисти и венците не кървят.
Предимства
Достъпна цена, добро качество
Недостатъци
Не се сещам
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6803/63 Sonic electric toothbrush
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6803/63 Sonic electric toothbrush
Буба
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Страхотна четка
Имах по-стар модел, които ползвах години наред. Този модел е дори по-добър - по-тих и лек. Много съм доволна.
Предимства
безупречно почистване
Недостатъци
не съм открила
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Електрическа звукова четка за зъби
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Електрическа звукова четка за зъби
Премахва до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби