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  • Унищожава бактериите и микробите по главите на четките*
  • Унищожава бактериите и микробите по главите на четките*
  • Унищожава бактериите и микробите по главите на четките*
  • Унищожава бактериите и микробите по главите на четките*
  • Унищожава бактериите и микробите по главите на четките*
  • Унищожава бактериите и микробите по главите на четките*
  • Унищожава бактериите и микробите по главите на четките*
  • Унищожава бактериите и микробите по главите на четките*
  • Унищожава бактериите и микробите по главите на четките*
  • Унищожава бактериите и микробите по главите на четките*
  • Унищожава бактериите и микробите по главите на четките*
  • Унищожава бактериите и микробите по главите на четките*

UV SanitizerУред за почистване с UV лъчи

HX6907/01

HX6160D

4.2
| (6) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Унищожава бактериите и микробите по главите на четките*
Осигурете си повече спокойствие, като поддържате главите на четката Sonicare чисти с нашата специално разработена UV дезинфекцираща технология. Тя унищожава до 99% от бактериите и вирусите* без никакви химикали.
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Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят

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ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
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HX6830/44

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
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ProtectiveClean 5100
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ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
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HX684P

HX6859/29

Унищожава до 99% от бактериите и вирусите*

Унищожава бактериите и микробите по главите на четките*

  • UV технология за дезинфекция

  • Дезинфекцира 2 глави на четката**

  • Почиства без химикали

  • Зарежда 1 четка за зъби***

Главите на четките са заобиколени от дезинфекцираща светлина

Главите на четките са заобиколени от дезинфекцираща светлина

Обградете главите на четките с дезинфекцираща светлина: рефлекторът на UV устройството за дезинфекция разпределя дезинфекциращата светлина около цялата горна част на главите на четките за оптимални резултати.

Почиствайте главите на четките** с натискането на един бутон

Почиствайте главите на четките** с натискането на един бутон

Натиснете бутона веднъж, за да активирате UV устройството за дезинфекция.

Изключва се след 10-минутно почистване

Изключва се след 10-минутно почистване

Лесно и безопасно: UV устройството за дезинфекция удобно се изключва след приключване на 10-минутния цикъл на почистване.

Технически данни

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Отзиви

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4.2

от 5

6

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2

01/05/2024

Polska

Polska

Потвърден купувач

Produkt super

Bardzo fajny produkt do dezynfekcji końcówek. Szybka praca.

Предимства

Dobra cena i szybka praca

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

21/09/2023

Polska

Polska

Потвърден купувач

koniec z bakteriami

proste w obsłudze i możliwość wymycia szarej części to super ułatwienie

Предимства

łatwość obsługi

Недостатъци

-

Този отзив е направен за UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

Този отзив е направен за UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV

11/02/2023

Magyarország

Magyarország

Потвърден купувач

Elektromos fogkefe

Mióta használom a fogaimat sokkal alaposabban tudom tisztítani. Szebbek lettek.

Предимства

Egyszerű, alapos tisztítás

Недостатъци

Nincs

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő

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      1. Хемаглутинация, Е Коли, Стрептококус мутанс; HSV-1. За използване с InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) и Premium Plaque Control (C3)).

      2. съвместимост с всички щракващи се глави на четки за възрастни