HX6907/01
HX6160D
Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят
HX680B
HX6800/87
HX642A
HX6483/52
HX6838
HX6830/35
HX684J
HX6856/29
HX680U
HX6800/44
HX680C
HX6803/04
HX683B
HX6830/44
HX684B
HX6850/47
HX684B
HX6850/57
HX684P
HX6859/29
UV технология за дезинфекция
Дезинфекцира 2 глави на четката**
Почиства без химикали
Зарежда 1 четка за зъби***
Обградете главите на четките с дезинфекцираща светлина: рефлекторът на UV устройството за дезинфекция разпределя дезинфекциращата светлина около цялата горна част на главите на четките за оптимални резултати.
Натиснете бутона веднъж, за да активирате UV устройството за дезинфекция.
Лесно и безопасно: UV устройството за дезинфекция удобно се изключва след приключване на 10-минутния цикъл на почистване.
4.2
от 5
6
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
rknichal
01/05/2024
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Produkt super
Bardzo fajny produkt do dezynfekcji końcówek. Szybka praca.
Предимства
Dobra cena i szybka praca
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
blue note
21/09/2023
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
koniec z bakteriami
proste w obsłudze i możliwość wymycia szarej części to super ułatwienie
Предимства
łatwość obsługi
Недостатъци
-
Този отзив е направен за UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Този отзив е направен за UV Sanitizer HX6907/01 Stacja dezynfekująca UV
Barack62
11/02/2023
Magyarország
Част от промоцията
Потвърден купувач
Elektromos fogkefe
Mióta használom a fogaimat sokkal alaposabban tudom tisztítani. Szebbek lettek.
Предимства
Egyszerű, alapos tisztítás
Недостатъци
Nincs
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за UV Sanitizer HX6907/01 UV-fertőtlenítő
Хемаглутинация, Е Коли, Стрептококус мутанс; HSV-1. За използване с InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) и Premium Plaque Control (C3)).
съвместимост с всички щракващи се глави на четки за възрастни