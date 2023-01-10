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  • Изключително чувствително почистване. Изключително мек комфорт.
  • Изключително чувствително почистване. Изключително мек комфорт.
  • Изключително чувствително почистване. Изключително мек комфорт.
  • Изключително чувствително почистване. Изключително мек комфорт.
  • Изключително чувствително почистване. Изключително мек комфорт.
  • Изключително чувствително почистване. Изключително мек комфорт.

Philips Sonicare S SensitiveСтандартни глави за звукова четка за зъби

HX6052/07

4.8
| (102) Отзиви | 98% препоръчват този продукт
Изключително чувствително почистване. Изключително мек комфорт.
Главата на четката за зъби Sonicare S Sensitive на Philips е идеална за тези, които търсят облекчение на болезнената чувствителност на зъбите и венците. Получавате ефективно и щадящо почистване на венците.
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Превъзходно почистване за чувствителни зъби и венци

Изключително чувствително почистване. Изключително мек комфорт.

  • опаковка – 2 бр.

  • Стандартен размер

  • Поставяне с щракване

  • За чувствителни зъби и венци

Премахва повече плака от ръчна четка за зъби

Премахва повече плака от ръчна четка за зъби

Клинично доказано е, че плътно подредените, висококачествени снопчета отстраняват повече плака, отколкото ръчната четка

Иновативният дизайн на косъмчетата нежно изчетква плаката

Иновативният дизайн на косъмчетата нежно изчетква плаката

Тази глава за четка Sonicare Sensitive на Philips има изключително меки снопчета за нежно, ефективно почистване. А контурираната повърхност на снопчетата приляга на формата на зъбите за изключително нежно изживяване на четкане. Предлага се и в по-малък, компактен размер за прецизно почистване.

Дизайн за поставяне с щракване за лесна замяна на главата за четка

Дизайн за поставяне с щракване за лесна замяна на главата за четка

Главата за вашата четка Sensitive се съчетава перфектно с всяка дръжка на четка за зъби Philips Sonicare, с изключение на PowerUp Battery и Essence. Просто поставяте и изваждате с щракване за лесна смяна и почистване.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

102

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

1

10/01/2023

Polska

Polska

Потвърден купувач

Suoer

Produkt super, wspaniały , doskonały , nie zastąpiony w codziennej pielęgnacji

Предимства

Doskonały

Недостатъци

Brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

12/12/2022

Latvija

Latvija

Draugs jutīgām zobu smaganām

Vairāki uzgaļi dod iespēju vienu un to pašu zobubirsti izmantot vairākiem cilvēkiem - ikdienā, nomainot uzgaļus, zobbirsti izmantoju es un mans vīrs. Uzgaļi paredzēti īpaši jutīgiem zobiem un smaganām - ar daudzām citām zobubirstēm/ uzgaļiem manas zobu smaganas asiņo, taču ne ar šiem, kas ir īpaši maigi un saudzējoši.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi

22/02/2022

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Kvalitní výrobek

Nejjemnější z hlavic,vhodné i pro citlivé dásně a zuby

Предимства

Jemná vlákna

Недостатъци

Brala bych v kompaktní velikosti

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

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