HX992W
HX9917/88
HX992B
HX9917/89
HX680B
HX6800/87
HX642A
HX6483/52
HX6838
HX6830/35
HX684J
HX6856/29
HX680U
HX6800/44
HX680C
HX6803/04
HX683B
HX6830/44
HX684B
HX6850/47
опаковка – 2 бр.
Стандартен размер
Поставяне с щракване
За чувствителни зъби и венци
Клинично доказано е, че плътно подредените, висококачествени снопчета отстраняват повече плака, отколкото ръчната четка
Тази глава за четка Sonicare Sensitive на Philips има изключително меки снопчета за нежно, ефективно почистване. А контурираната повърхност на снопчетата приляга на формата на зъбите за изключително нежно изживяване на четкане. Предлага се и в по-малък, компактен размер за прецизно почистване.
Главата за вашата четка Sensitive се съчетава перфектно с всяка дръжка на четка за зъби Philips Sonicare, с изключение на PowerUp Battery и Essence. Просто поставяте и изваждате с щракване за лесна смяна и почистване.
4.8
от 5
102
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Maria Janiak
10/01/2023
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Suoer
Produkt super, wspaniały , doskonały , nie zastąpiony w codziennej pielęgnacji
Предимства
Doskonały
Недостатъци
Brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за S Sensitive HX6052/07 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
lapcija
12/12/2022
Latvija
Draugs jutīgām zobu smaganām
Vairāki uzgaļi dod iespēju vienu un to pašu zobubirsti izmantot vairākiem cilvēkiem - ikdienā, nomainot uzgaļus, zobbirsti izmantoju es un mans vīrs. Uzgaļi paredzēti īpaši jutīgiem zobiem un smaganām - ar daudzām citām zobubirstēm/ uzgaļiem manas zobu smaganas asiņo, taču ne ar šiem, kas ir īpaši maigi un saudzējoši.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за S Sensitive HX6052/07 Standarta Sonic zobu birstes uzgaļi
Vlaska
22/02/2022
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
Kvalitní výrobek
Nejjemnější z hlavic,vhodné i pro citlivé dásně a zuby
Предимства
Jemná vlákna
Недостатъци
Brala bych v kompaktní velikosti
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku