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  • Нашата глава за четка за зъби, която почиства най-дълбоко
  • Нашата глава за четка за зъби, която почиства най-дълбоко
  • Нашата глава за четка за зъби, която почиства най-дълбоко
  • Нашата глава за четка за зъби, която почиства най-дълбоко
  • Нашата глава за четка за зъби, която почиства най-дълбоко
  • Нашата глава за четка за зъби, която почиства най-дълбоко
  • Нашата глава за четка за зъби, която почиства най-дълбоко

Philips Sonicare C3 Premium Plaque ControlСтандартни глави за звукова четка за зъби

HX9044/17

4.9
| (242) Отзиви | 98% препоръчват този продукт

Наличен в

Black
White
Нашата глава за четка за зъби, която почиства най-дълбоко
Вземете почистващо средство, уникално като усмивката ви. Нашата C3 Premium Plaque Defence се адаптира към контурите на зъбите и венците ви благодарение на меките огъващи се страни, осигуряващи ви 4 пъти повече повърхностен контакт, отколкото обикновена глава на четка** за удобно и дълбоко почистване.
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До 10 пъти по-ефективно отстраняване на плаката за отлични резултати

Нашата глава за четка за зъби, която почиства най-дълбоко

  • 4 бр. в опаковка

  • Стандартен размер

  • Поставяне с щракване

  • Сдвояване в режим BrushSync

До 10 пъти по-добро премахване на плаката в сравнение с ръчна четка за зъби

До 10 пъти по-добро премахване на плаката в сравнение с ръчна четка за зъби

А благодарение на гъвкавата си конструкция, тя премахва до 10 пъти повече плака от труднодостъпните зони* за едно наистина дълбоко почистване по линията на венците и между зъбите.

До 4 пъти повече контакт с повърхността** за дълбоко почистване без усилия

До 4 пъти повече контакт с повърхността** за дълбоко почистване без усилия

Получавате персонално почистване при всяко използване на четката с нашата адаптивна технология на почистване. Меките гумени страни се огъват, за да позволят на C3 Premium Plaque Control да се адаптира спрямо формата на вашите зъби и венци, поглъщайки излишния натиск при почистване и подобрявайки звуковата мощност на почистване. След това косъмчетата могат да се адаптират спрямо формата на зъбите и венците ви, за да се насладите на до 4 пъти по-голям повърхностен контакт в сравнение с обикновената глава на четка** за дълбоко почистване в труднодостъпни зони.

Автоматично избира оптимален режим за съвършени резултати***

Автоматично избира оптимален режим за съвършени резултати***

Винаги получавате възможно най-доброто почистване с нашата функция за сдвояване* в режим BrushSync™. Главата на четката Philips Sonicare C3 за защита срещу плаката Premium се синхронизира с дръжката на вашата четка за зъби Philips Sonicare*** с активирана функция BrushSync™, избирайки оптимален режим на почистване и ниво на интензивност за изключително почистване. Всичко, което трябва да направите, е да започнете да си миете зъбите.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

242

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

5
4
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2
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Tekica

19/02/2024

Srbija

C3

Najbolji osecaj posle pranja zuba! nikad cistiji zubi, usta. Sve sto sam do sada koristila, nije davalo takav rezultat. Zamenska glava bas dugo traje i posle signalizacije da treba da se zameni jer je vreme, ona je i dalje nekako zdrava i u dobrom stanju.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за C3 Premium Plaque Defence HX9042/17 Standardne glave za soničnu četkicu za zube

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за C3 Premium Plaque Defence HX9042/17 Standardne glave za soničnu četkicu za zube

Tashana

19/02/2024

Srbija

Najbolja zamenska glava

Probala sam više nastavaka za električnu četkicu, ali je ova C3 najbolja za moje potrebe. I nežna i funkcionalna. Čisti apsolutno sve, osećaj posle pranja zuba je neverovatan.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за C3 Premium Plaque Defence HX9042/17 Standardne glave za soničnu četkicu za zube

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за C3 Premium Plaque Defence HX9042/17 Standardne glave za soničnu četkicu za zube

Psevdonim_1

30/07/2025

Україна

Чудові насадки

Хороша насадка, середньої жорсткості. Легко одягається та знімається

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Насадки для звукової зубної щітки HX9044/87 Боротьба з нальотом С3 Premium Plaque Defence (4 шт)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Насадки для звукової зубної щітки HX9044/87 Боротьба з нальотом С3 Premium Plaque Defence (4 шт)

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      1. Премахва до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби

      2. от глава на четка за зъби DiamondClean

      3. Режимът на сдвояване BrushSync™ е съвместим само с дръжки на четка за зъби Philips Sonicare с активирана функция BrushSync™