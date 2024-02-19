HX992W
HX9917/88
HX642A
HX6483/52
HX991B
HX9914/57
HX991W
HX9914/55
HX9911/27
HX991P
HX9911/29
HX991R
HX9911/94
HX6838
HX6830/35
HX684J
HX6856/29
HX680U
HX6800/44
4 бр. в опаковка
Стандартен размер
Поставяне с щракване
Сдвояване в режим BrushSync
А благодарение на гъвкавата си конструкция, тя премахва до 10 пъти повече плака от труднодостъпните зони* за едно наистина дълбоко почистване по линията на венците и между зъбите.
Получавате персонално почистване при всяко използване на четката с нашата адаптивна технология на почистване. Меките гумени страни се огъват, за да позволят на C3 Premium Plaque Control да се адаптира спрямо формата на вашите зъби и венци, поглъщайки излишния натиск при почистване и подобрявайки звуковата мощност на почистване. След това косъмчетата могат да се адаптират спрямо формата на зъбите и венците ви, за да се насладите на до 4 пъти по-голям повърхностен контакт в сравнение с обикновената глава на четка** за дълбоко почистване в труднодостъпни зони.
Винаги получавате възможно най-доброто почистване с нашата функция за сдвояване* в режим BrushSync™. Главата на четката Philips Sonicare C3 за защита срещу плаката Premium се синхронизира с дръжката на вашата четка за зъби Philips Sonicare*** с активирана функция BrushSync™, избирайки оптимален режим на почистване и ниво на интензивност за изключително почистване. Всичко, което трябва да направите, е да започнете да си миете зъбите.
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4.9
от 5
242
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Tekica
19/02/2024
Srbija
C3
Najbolji osecaj posle pranja zuba! nikad cistiji zubi, usta. Sve sto sam do sada koristila, nije davalo takav rezultat. Zamenska glava bas dugo traje i posle signalizacije da treba da se zameni jer je vreme, ona je i dalje nekako zdrava i u dobrom stanju.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за C3 Premium Plaque Defence HX9042/17 Standardne glave za soničnu četkicu za zube
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за C3 Premium Plaque Defence HX9042/17 Standardne glave za soničnu četkicu za zube
Tashana
19/02/2024
Srbija
Najbolja zamenska glava
Probala sam više nastavaka za električnu četkicu, ali je ova C3 najbolja za moje potrebe. I nežna i funkcionalna. Čisti apsolutno sve, osećaj posle pranja zuba je neverovatan.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за C3 Premium Plaque Defence HX9042/17 Standardne glave za soničnu četkicu za zube
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за C3 Premium Plaque Defence HX9042/17 Standardne glave za soničnu četkicu za zube
Psevdonim_1
30/07/2025
Україна
Чудові насадки
Хороша насадка, середньої жорсткості. Легко одягається та знімається
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Насадки для звукової зубної щітки HX9044/87 Боротьба з нальотом С3 Premium Plaque Defence (4 шт)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Насадки для звукової зубної щітки HX9044/87 Боротьба з нальотом С3 Premium Plaque Defence (4 шт)
Премахва до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби
от глава на четка за зъби DiamondClean
Режимът на сдвояване BrushSync™ е съвместим само с дръжки на четка за зъби Philips Sonicare с активирана функция BrushSync™