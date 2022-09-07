HX6800/44
HX680B
Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят
Вграден сензор за натиск
1 режим на чистене
1 функция BrushSync
Поставете главата на четката W2 Optimal White за премахване на повърхностни петна и разкрийте своята по-бяла усмивка. Клинично доказано е, че избелва зъбите само за една седмица със своите гъсто разположени централни косъмчета за отстраняване на петна.
Можете да сте уверени в безопасно почистване: нашата звукова технология е подходяща за използване върху брекети, пломби, коронки и фасети. Помага при предотвратяване на формирането на кариеси и подобрява здравето на венците.
Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.
4.7
от 5
779
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
Pandichka
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Чудесен продукт
Почиства отлично, компактна и лесна за употреба електрическа четка.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6807/04 Електрическа звукова четка за зъби
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6807/04 Електрическа звукова четка за зъби
Eve1991
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Удобна четка на нормална цена
Ползвам четката от доста време. Много по-добра е от обикновена четката, зъбите се усещат по-чисти и венците не кървят.
Предимства
Достъпна цена, добро качество
Недостатъци
Не се сещам
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6803/63 Sonic electric toothbrush
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6803/63 Sonic electric toothbrush
Буба
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Страхотна четка
Имах по-стар модел, които ползвах години наред. Този модел е дори по-добър - по-тих и лек. Много съм доволна.
Предимства
безупречно почистване
Недостатъци
не съм открила
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Електрическа звукова четка за зъби
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Електрическа звукова четка за зъби
Премахва до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби