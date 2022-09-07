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  • По-бели зъби. Направете го нежно.
  • По-бели зъби. Направете го нежно.
  • По-бели зъби. Направете го нежно.
  • По-бели зъби. Направете го нежно.
  • По-бели зъби. Направете го нежно.
  • По-бели зъби. Направете го нежно.
  • По-бели зъби. Направете го нежно.
  • По-бели зъби. Направете го нежно.

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Електрическа звукова четка за зъби

HX6800/44

HX680B

4.7
| (779) Отзиви | 96% препоръчват този продукт
По-бели зъби. Направете го нежно.
Почувствайте разликата на нежното почистване с нашия сензор за натиск, докато избелвате зъбите си за 1 седмица.
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Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят

Избелва зъбите само за 1 седмица.

По-бели зъби. Направете го нежно.

  • Вграден сензор за натиск

  • 1 режим на чистене

  • 1 функция BrushSync

Избелва зъбите само за една седмица

Избелва зъбите само за една седмица

Поставете главата на четката W2 Optimal White за премахване на повърхностни петна и разкрийте своята по-бяла усмивка. Клинично доказано е, че избелва зъбите само за една седмица със своите гъсто разположени централни косъмчета за отстраняване на петна.

Безопасно и нежно на чувствителни зони, ортодонтични приспособления и стоматологична работа

Безопасно и нежно на чувствителни зони, ортодонтични приспособления и стоматологична работа

Можете да сте уверени в безопасно почистване: нашата звукова технология е подходяща за използване върху брекети, пломби, коронки и фасети. Помага при предотвратяване на формирането на кариеси и подобрява здравето на венците.

Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

779

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Чудесен продукт

Почиства отлично, компактна и лесна за употреба електрическа четка.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6807/04 Електрическа звукова четка за зъби

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6807/04 Електрическа звукова четка за зъби

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Удобна четка на нормална цена

Ползвам четката от доста време. Много по-добра е от обикновена четката, зъбите се усещат по-чисти и венците не кървят.

Предимства

Достъпна цена, добро качество

Недостатъци

Не се сещам

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6803/63 Sonic electric toothbrush

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6803/63 Sonic electric toothbrush

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Страхотна четка

Имах по-стар модел, които ползвах години наред. Този модел е дори по-добър - по-тих и лек. Много съм доволна.

Предимства

безупречно почистване

Недостатъци

не съм открила

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Електрическа звукова четка за зъби

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Електрическа звукова четка за зъби

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