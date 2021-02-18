ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Превъзходна ефективност.* Гарантирано качество.
  • Превъзходна ефективност.* Гарантирано качество.
  • Превъзходна ефективност.* Гарантирано качество.
  • Превъзходна ефективност.* Гарантирано качество.
  • Превъзходна ефективност.* Гарантирано качество.
  • Превъзходна ефективност.* Гарантирано качество.

Philips Sonicare C1 ProResultsСтандартни глави за звукова четка за зъби

HX6014/07

4.7
| (160) Отзиви | 96% препоръчват този продукт
Превъзходна ефективност.* Гарантирано качество.
Като една от водещите ни глави за четки за зъби, Philips Sonicare ProResults е идеална за новите потребители или вече използващите Sonicare, които просто искат автентичното почистване със Sonicare на невероятна цена.
Виж всички предимства
Съвместими продукти
2100 Series

2100 Series
Електрическа звукова четка за зъби

HX365SR

HX3651/11

2100 Series

2100 Series
Електрическа звукова четка за зъби

HX365LB

HX3651/12

2100 Series

2100 Series
Електрическа звукова четка за зъби

HX365W1

HX3651/13

3100 series

3100 series
Електрическа звукова четка за зъби

HX367SR

HX3671/11

3100 series

3100 series
Електрическа звукова четка за зъби

HX367W1

HX3671/13

3100 series

3100 series
Електрическа звукова четка за зъби

HX367BK

HX3671/14

Sonicare 3100 series

Sonicare 3100 series
Електрическа звукова четка за зъби

HX367SR

HX3673/11

Sonicare 3100 series

Sonicare 3100 series
Електрическа звукова четка за зъби

HX367W1

HX3673/13

Sonicare 3100 series

Sonicare 3100 series
Електрическа звукова четка за зъби

HX367BK

HX3673/14

3100 series

3100 series
Електрическа звукова четка за зъби

HX367W1

HX3675/13

Превъзходно представяне на превъзходна цена

Превъзходна ефективност.* Гарантирано качество.

  • 4 бр. в опаковка

  • Стандартен размер

  • Поставяне с щракване

  • Обстойно почистване

Оптимален резултат от Philips Sonicare

Оптимален резултат от Philips Sonicare

Тази глава за четка за зъби Philips Sonicare има контурен профил, за да приляга естествено на формата на зъбите ви и да почиства трудно достъпните зони.

Премахва до 2 пъти повече плака от ръчна четка за зъби

Премахва до 2 пъти повече плака от ръчна четка за зъби

Тази глава за четка премахва до 2 пъти повече плака от ръчна четка за зъби

Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Разберете продуктовите отзиви

4.7

от 5

160

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

5
4
3
2
1

gerygez

18/02/2021

България

Потвърден купувач

Добра почистваща площ

Малък живот на батерията. Няма калъф. Два пъти зареждане в седмицата.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProResults HX6012/07 Стандартни глави за звукова четка за зъби

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProResults HX6012/07 Стандартни глави за звукова четка за зъби

a89713856

16/12/2025

Україна

Чудові

Користуюся цими насадками вже деякий час. Добре очищають зуби, м’які до ясен і не викликають дискомфорту. Після чищення відчуття чистоти і гладкості. Легко встановлюються і надійно тримаються на щітці. Хороший варіант для щоденного використання.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProResults (2 шт.) HX6012/07 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProResults (2 шт.) HX6012/07 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

yana_k

31/05/2024

Україна

Рекомендую

Вже вдруге замовляємо насадки, прекрасно справляються зі своєю функцією, рекомендую

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProResults (2 шт.) HX6012/07 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProResults (2 шт.) HX6012/07 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Премахва до 2 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби