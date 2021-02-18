HX365SR
HX3651/11
HX365LB
HX3651/12
HX365W1
HX3651/13
HX367SR
HX3671/11
HX367W1
HX3671/13
HX367BK
HX3671/14
HX367SR
HX3673/11
HX367W1
HX3673/13
HX367BK
HX3673/14
HX367W1
HX3675/13
4 бр. в опаковка
Стандартен размер
Поставяне с щракване
Обстойно почистване
Тази глава за четка за зъби Philips Sonicare има контурен профил, за да приляга естествено на формата на зъбите ви и да почиства трудно достъпните зони.
Тази глава за четка премахва до 2 пъти повече плака от ръчна четка за зъби
Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.
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4.7
от 5
160
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
gerygez
18/02/2021
България
Потвърден купувач
Добра почистваща площ
Малък живот на батерията. Няма калъф. Два пъти зареждане в седмицата.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProResults HX6012/07 Стандартни глави за звукова четка за зъби
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProResults HX6012/07 Стандартни глави за звукова четка за зъби
a89713856
16/12/2025
Україна
Чудові
Користуюся цими насадками вже деякий час. Добре очищають зуби, м’які до ясен і не викликають дискомфорту. Після чищення відчуття чистоти і гладкості. Легко встановлюються і надійно тримаються на щітці. Хороший варіант для щоденного використання.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProResults (2 шт.) HX6012/07 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProResults (2 шт.) HX6012/07 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
yana_k
31/05/2024
Україна
Рекомендую
Вже вдруге замовляємо насадки, прекрасно справляються зі своєю функцією, рекомендую
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProResults (2 шт.) HX6012/07 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProResults (2 шт.) HX6012/07 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Премахва до 2 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби