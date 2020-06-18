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  • До 100% по-бели зъби само за една седмица*
  • До 100% по-бели зъби само за една седмица*
  • До 100% по-бели зъби само за една седмица*

Philips Sonicare W2 Optimal WhiteСтандартни глави за звукова четка за зъби

HX6064/10

4.8
| (299) Отзиви | 99% препоръчват този продукт

Наличен в

Black
White
До 100% по-бели зъби само за една седмица*
Главата за четка W2 Optimal White е идеална за тези, които искат да постигнат повече от дълбоко почистване, за да премахнат повърхностните петна за искряща, по-бяла усмивка. Главата за четка е чудесна също и за поддържане на яркостта между професионалните избелващи процедури
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Усъвършенствано почистване за премахване на петна и по-бели зъби

До 100% по-бели зъби само за една седмица*

  • 4 бр. в опаковка

  • Стандартен размер

  • Поставяне с щракване

  • Сдвояване в режим BrushSync

До 7 пъти повече премахване на плаката в сравнение с ръчна четка за зъби

До 7 пъти повече премахване на плаката в сравнение с ръчна четка за зъби

Плътно подредените, висококачествени косъмчета премахват до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби.

Косъмчета с диамантена форма осигуряват 100% по-бели зъби за 1 седмица

Косъмчета с диамантена форма осигуряват 100% по-бели зъби за 1 седмица

Подложката за премахване на петна W2 Optimal White, направена от гъсто разположени косъмчета с диамантена форма, отстранява повърхностни петна от храни и напитки. Ще забележите до 100%* по-бяла усмивка само след 7 дни.

Автоматично избира оптимален режим за съвършени резултати**

Автоматично избира оптимален режим за съвършени резултати**

Винаги получавате възможно най-доброто почистване с нашата функция за сдвояване на режими BrushSync™***. Главата на четката Philips Sonicare W2 Optimal White се синхронизира с дръжката на вашата четка за зъби Philips Sonicare*** с активирана функция BrushSync™, избирайки оптимален режим на почистване и ниво на интензивност за изключително избелване. Всичко, което трябва да направите, е да започнете да си миете зъбите.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

299

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

5
4
3
2
1

Vivanova

18/06/2020

България

Супер са!

Накрайниците са най-добрите за звуковите четки на Филипс, не бих използвала други!

Предимства

Чистят перфектно, зъбите са по-близо, гладки и със здрави венци.

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Този отзив е направен за W2 Optimal White HX6064/10 Стандартни глави за звукова четка за зъби

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за W2 Optimal White HX6064/10 Стандартни глави за звукова четка за зъби

Кіт35

22/04/2026

Україна

Потвърден купувач

Все підходить,гарна якість

Ціна,якість,все влаштовує. Купляємо завжди на сайті.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)

Date of Use 2024-11-01

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)

Date of Use 2024-11-01

black.hellga

25/03/2026

Україна

Потвърден купувач

Мені ця щітка подобається найбільше - щільна і м'яка, чудово справляється з брекетами.

Този отзив е направен за Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)

Този отзив е направен за Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)

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      1. Премахва до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби

      2. Сдвояването на режими BrushSync™ е съвместимо само с дръжки на четка за зъби Philips Sonicare с активирана функция BrushSync™