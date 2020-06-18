HX680B
HX6800/87
HX642A
HX6483/52
HX6838
HX6830/35
HX684J
HX6856/29
HX680U
HX6800/44
HX680C
HX6803/04
HX683B
HX6830/44
HX684B
HX6850/47
HX684B
HX6850/57
HX684P
HX6859/29
4 бр. в опаковка
Стандартен размер
Поставяне с щракване
Сдвояване в режим BrushSync
Плътно подредените, висококачествени косъмчета премахват до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби.
Подложката за премахване на петна W2 Optimal White, направена от гъсто разположени косъмчета с диамантена форма, отстранява повърхностни петна от храни и напитки. Ще забележите до 100%* по-бяла усмивка само след 7 дни.
Винаги получавате възможно най-доброто почистване с нашата функция за сдвояване на режими BrushSync™***. Главата на четката Philips Sonicare W2 Optimal White се синхронизира с дръжката на вашата четка за зъби Philips Sonicare*** с активирана функция BrushSync™, избирайки оптимален режим на почистване и ниво на интензивност за изключително избелване. Всичко, което трябва да направите, е да започнете да си миете зъбите.
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4.8
от 5
299
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Vivanova
18/06/2020
България
Супер са!
Накрайниците са най-добрите за звуковите четки на Филипс, не бих използвала други!
Предимства
Чистят перфектно, зъбите са по-близо, гладки и със здрави венци.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за W2 Optimal White HX6064/10 Стандартни глави за звукова четка за зъби
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за W2 Optimal White HX6064/10 Стандартни глави за звукова четка за зъби
Кіт35
22/04/2026
Україна
Потвърден купувач
Все підходить,гарна якість
Ціна,якість,все влаштовує. Купляємо завжди на сайті.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)
Date of Use 2024-11-01
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)
Date of Use 2024-11-01
black.hellga
25/03/2026
Україна
Потвърден купувач
Мені ця щітка подобається найбільше - щільна і м'яка, чудово справляється з брекетами.
Този отзив е направен за Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)
Този отзив е направен за Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)
Премахва до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби
Сдвояването на режими BrushSync™ е съвместимо само с дръжки на четка за зъби Philips Sonicare с активирана функция BrushSync™