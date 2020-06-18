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Главата за четка W2 Optimal White е идеална за тези, които искат да постигнат повече от дълбоко почистване, за да премахнат повърхностните петна за искряща, по-бяла усмивка. Главата за четка е чудесна също и за поддържане на яркостта между професионалните избелващи процедури