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  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място

Серия 4000Airfryer с двойна кошница

NA462/70

4.8
| (8) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Двойно повече храна, 45% по-малко място
Нашият вертикален Airfryer с двойна кошница приготвя две цели ястия наведнъж, като същевременно ви спестява място. А освен това ястията са винаги вкусно хрупкави и крехки благодарение на вертикалната технология RapidAir.
Виж всички предимства

И двете ястия са приготвени перфектно и са готови едновременно

Двойно повече храна, 45% по-малко място

  • Заема 45% по-малко място от хоризонтален вариант с 2 кошници

  • 2 вертикални кошници, двойно повече храна

  • Хрупкави и равномерно изпечени с технология Rapid Air

  • Подгответе 2 ястия, които приключват по едно и също време

Хрупкаво и равномерно готвене с до 90% по-малко мазнини**

Хрупкаво и равномерно готвене с до 90% по-малко мазнини**

Насладете се на идеално хрупкави и крехки ястия благодарение на вертикалната технология RapidAir. Горещият въздух от горната част циркулира около храната, за да осигури равномерно приготвени ястия всеки път.

2 разположени една върху друга кошници, удвоен капацитет

2 разположени една върху друга кошници, удвоен капацитет

Изключително голям вертикален Airfryer с вместимост 10 л с две кошници по 5 л. Нашият Airfryer, подходящ за цялото семейство, лесно приготвя до 1,4 кг пържени картофи, 2 кг зеленчуци или 24 пилешки бутчета. Можете също така лесно да поберете цяло пиле с тегло 1,2 кг във всяка кошница от 5 л.

Вертикалният дизайн заема два пъти по-малко място на плота

Вертикалният дизайн заема два пъти по-малко място на плота

Нашият компактен вертикален Airfryer с двойна кошница улеснява приготвянето на вкусни ястия и спестява 45% от пространството на плота ви.*

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

8

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
2
1

15/06/2026

България

България

Много съм доволен

Много съм доволен от уреда. Мощен е, заема малко място, а е с двойно по-голям обем, синхронизацията на двете кошници е изключително удобна функция. Използвам го след като доста време имах NA130 и разликата е огромна. Много бързо всичко става готово, почиства се лесно, защото е с керамично покритие, а не е с тефлон, през прозорчето се вижда каква е готовността на храната. Просто е супер!

Предимства

Силен, можеш да готвиш две неща без да се смесват миризмите.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-03-03

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-03-03

31/12/2025

България

България

Напълно си заслужава

Пести страшно много време и ток. На практика почти не включвам фурната, защото този уред готви по-бързо и по-икономично. Има много функции и предварителни програми, които улесняват готвенето

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

19/12/2025

България

България

Продуктът напълно си заслужава.

Мощен, бърз и много удобен! Двете кошници се синхронизират и всичко е готово по едно и също време. Харесва ми, че мога да копирам настройките с едно натискане и да не мисля за различни температури.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

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      1. В сравнение с други Philips Airfryer

      2. В сравнение с пържени картофи, приготвени в обикновен фритюрник в домашни условия

      3. Вътрешно лабораторно измерване за NA46x със сьомга и пилешки гърди спрямо използване на фурна от клас А. Резултатите могат да варират за всяка рецепта