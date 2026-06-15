Заема 45% по-малко място от хоризонтален вариант с 2 кошници
2 вертикални кошници, двойно повече храна
Хрупкави и равномерно изпечени с технология Rapid Air
Подгответе 2 ястия, които приключват по едно и също време
Насладете се на идеално хрупкави и крехки ястия благодарение на вертикалната технология RapidAir. Горещият въздух от горната част циркулира около храната, за да осигури равномерно приготвени ястия всеки път.
Изключително голям вертикален Airfryer с вместимост 10 л с две кошници по 5 л. Нашият Airfryer, подходящ за цялото семейство, лесно приготвя до 1,4 кг пържени картофи, 2 кг зеленчуци или 24 пилешки бутчета. Можете също така лесно да поберете цяло пиле с тегло 1,2 кг във всяка кошница от 5 л.
Нашият компактен вертикален Airfryer с двойна кошница улеснява приготвянето на вкусни ястия и спестява 45% от пространството на плота ви.*
4.8
от 5
8
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Gopeto
15/06/2026
България
Много съм доволен
Много съм доволен от уреда. Мощен е, заема малко място, а е с двойно по-голям обем, синхронизацията на двете кошници е изключително удобна функция. Използвам го след като доста време имах NA130 и разликата е огромна. Много бързо всичко става готово, почиства се лесно, защото е с керамично покритие, а не е с тефлон, през прозорчето се вижда каква е готовността на храната. Просто е супер!
Предимства
Силен, можеш да готвиш две неща без да се смесват миризмите.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-03-03
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-03-03
Sis33
31/12/2025
България
Напълно си заслужава
Пести страшно много време и ток. На практика почти не включвам фурната, защото този уред готви по-бързо и по-икономично. Има много функции и предварителни програми, които улесняват готвенето
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
panayotova
19/12/2025
България
Продуктът напълно си заслужава.
Мощен, бърз и много удобен! Двете кошници се синхронизират и всичко е готово по едно и също време. Харесва ми, че мога да копирам настройките с едно натискане и да не мисля за различни температури.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
В сравнение с други Philips Airfryer
В сравнение с пържени картофи, приготвени в обикновен фритюрник в домашни условия
Вътрешно лабораторно измерване за NA46x със сьомга и пилешки гърди спрямо използване на фурна от клас А. Резултатите могат да варират за всяка рецепта