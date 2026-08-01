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  • По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване
  • По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване
  • По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване
  • По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване
  • По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване
  • По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване
  • По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване
  • По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване
  • По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване
  • По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване
  • По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване
  • По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване
  • По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване
  • По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване
  • По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване
  • По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване

AirfryerAirfryer от серия 5000 с възможност за свързване

HD9255/90

По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване
Airfryer „13 в 1“ с възможност за свързване с други устройства. Пържете, печете, гриловайте и много други и всичко това дистанционно. Идеалният начин на готвене за приготвяне на здравословни и вкусни рецепти у дома, контролирани дистанционно и по-лесно от всякога.
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По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване

  • Технология Rapid Air

  • 800 g, 4,1 l

  • Свързан

  • Черно

Пълна гъвкавост и мултифункционалност, всичко в един фритюрник

Пълна гъвкавост и мултифункционалност, всичко в един фритюрник

Новият airfryer с възможност за свързване от серия 5000 на Philips има 13 различни функции за готвене: пържене, печене, гриловане и претопляне. Също така изберете от пържени картофи, пиле, риба и много други за страхотни резултати всеки път.

Следете от разстояние напредъка чрез приложението HomeID отвсякъде

Следете от разстояние напредъка чрез приложението HomeID отвсякъде

С Вашия Airfryer, сдвоен с HomeID, изберете от разстояние програма или рецепта, следете готвенето откъдето пожелаете и се отпуснете – така че да можете да се приберете у дома и да се насладите на топла и прясна храна.

Здравословно пържене с технологията Rapid Air

Здравословно пържене с технологията Rapid Air

Airfryer с възможност за свързване от серия 5000 на Philips разполага с дизайн тип „морска звезда“ и завихря горещия въздух, за да създаде вкусни храни, които са хрупкави отвън и крехки отвътре, с малко или никаква добавена мазнина – здравословни всеки път.

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      1. Броят рецепти може да варира според държавата

      2. В сравнение със съдържание на мазнина на приготвено пилешко и свинско спрямо фритюрник и пържене в уок

      3. В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips

      4. Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче пилешки гърди (AF, 160°C без предварително загряване) или филе от сьомга (200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A. Среден процент, базиран на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Резултатите може да варират спрямо продукта.