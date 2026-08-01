По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване

Airfryer „13 в 1“ с възможност за свързване с други устройства. Пържете, печете, гриловайте и много други и всичко това дистанционно. Идеалният начин на готвене за приготвяне на здравословни и вкусни рецепти у дома, контролирани дистанционно и по-лесно от всякога.