HD9255/90
Технология Rapid Air
800 g, 4,1 l
Свързан
Черно
Новият airfryer с възможност за свързване от серия 5000 на Philips има 13 различни функции за готвене: пържене, печене, гриловане и претопляне. Също така изберете от пържени картофи, пиле, риба и много други за страхотни резултати всеки път.
С Вашия Airfryer, сдвоен с HomeID, изберете от разстояние програма или рецепта, следете готвенето откъдето пожелаете и се отпуснете – така че да можете да се приберете у дома и да се насладите на топла и прясна храна.
Airfryer с възможност за свързване от серия 5000 на Philips разполага с дизайн тип „морска звезда“ и завихря горещия въздух, за да създаде вкусни храни, които са хрупкави отвън и крехки отвътре, с малко или никаква добавена мазнина – здравословни всеки път.
Отзиви
Броят рецепти може да варира според държавата
В сравнение със съдържание на мазнина на приготвено пилешко и свинско спрямо фритюрник и пържене в уок
В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips
Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче пилешки гърди (AF, 160°C без предварително загряване) или филе от сьомга (200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A. Среден процент, базиран на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Резултатите може да варират спрямо продукта.