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Аксесоар за Airfryer Голям комплект за печене

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Аксесоар за AirfryerГолям комплект за печене

HD9925/01

Аксесоар за Airfryer Голям комплект за печене

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Ръководства и документация

Големият комплект за печене е перфектният аксесоар за разширяване на гамата от приложения на вашия компактен Airfryer. Приготвяйте и изпичайте лазаня, запеканки, къри, супи, кексове, мъфини... и много други!

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  • 26 July 2026

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