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Аксесоар за Airfryer Голям комплект за печене
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HD9925/01
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Големият комплект за печене е перфектният аксесоар за разширяване на гамата от приложения на вашия компактен Airfryer. Приготвяйте и изпичайте лазаня, запеканки, къри, супи, кексове, мъфини... и много други!
Бял дим излиза от моя Philips Airfryer
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