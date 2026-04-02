Хрупкави и крехки ястия с до 90% по-малко мазнина
Лесно преминаване от две кошници към една голяма
Ергономичен дизайн на отделението, спестяващ място
Технологията RapidAir с уникален дизайн във формата на звезда използва горещ въздушен поток, за да създаде вкусни, хрупкави и крехки ястия и гарнитури.
Отстранете разделителя, за да комбинирате двете кошници от 3,55 л в просторна тава за печене от 7,1 л. Побира до 900 г пържени картофи, 1200 г зеленчуци или 10 пилешки бутчета. Като алтернатива можете да използвате голямата кошница за готвене на две цели пилета от 1 кг.
Нашият компактен Airfryer с двойна кошница спестява 40% място.** Чекмеджето включва две здрави хоризонтални дръжки за безопасно и удобно боравене дори когато е пълно.
4.9
от 5
8
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
003Oleg
02/04/2026
Україна
Потвърден купувач
Philips як Philips
Це те що я шукав. Головне не перегружати продуктів.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
24/02/2026
Україна
Потвърден купувач
Зручно корисно, швидко.
Този отзив е направен за Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Този отзив е направен за Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Daniil3
26/03/2025
Україна
Част от промоцията
Має великий кошик
Користуюсь вже 3 місяці і повністю нею задоволенний, можна використовувати, як на один кошик, як і на два
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
В сравнение с пържени картофи, приготвени в обикновен фритюрник в домашни условия
В сравнение с моделите NA35x и NA55x
Вътрешно лабораторно тестване на NA15x със сьомга спрямо фурна от клас А, точните резултати варират в зависимост от вида на продукта и рецептата