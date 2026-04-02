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  • Нашият най-компактен Airfryer с двойна кошница
  • Нашият най-компактен Airfryer с двойна кошница
  • Нашият най-компактен Airfryer с двойна кошница
  • Нашият най-компактен Airfryer с двойна кошница
  • Нашият най-компактен Airfryer с двойна кошница
  • Нашият най-компактен Airfryer с двойна кошница
  • Нашият най-компактен Airfryer с двойна кошница
  • Нашият най-компактен Airfryer с двойна кошница
  • Нашият най-компактен Airfryer с двойна кошница
  • Нашият най-компактен Airfryer с двойна кошница
  • Нашият най-компактен Airfryer с двойна кошница
  • Нашият най-компактен Airfryer с двойна кошница
  • Нашият най-компактен Airfryer с двойна кошница
  • Нашият най-компактен Airfryer с двойна кошница
  • Нашият най-компактен Airfryer с двойна кошница
  • Нашият най-компактен Airfryer с двойна кошница
  • Нашият най-компактен Airfryer с двойна кошница
  • Нашият най-компактен Airfryer с двойна кошница

Серия 1000Airfryer с двойна кошница

NA150/00

4.9
| (8) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Нашият най-компактен Airfryer с двойна кошница
Преминавайте лесно от две кошници на една голяма тава с подвижния разделител. Гответе всичко – винаги хрупкаво и крехко благодарение на нашата технология RapidAir.
Виж всички предимства

Пригответе едно голямо ястие или две ястия едновременно

Нашият най-компактен Airfryer с двойна кошница

  • Хрупкави и крехки ястия с до 90% по-малко мазнина

  • Лесно преминаване от две кошници към една голяма

  • Ергономичен дизайн на отделението, спестяващ място

Хрупкави и крехки ястия с до 90% по-малко мазнина*

Хрупкави и крехки ястия с до 90% по-малко мазнина*

Технологията RapidAir с уникален дизайн във формата на звезда използва горещ въздушен поток, за да създаде вкусни, хрупкави и крехки ястия и гарнитури.

Изберете между две кошници или една голяма тава за печене

Изберете между две кошници или една голяма тава за печене

Отстранете разделителя, за да комбинирате двете кошници от 3,55 л в просторна тава за печене от 7,1 л. Побира до 900 г пържени картофи, 1200 г зеленчуци или 10 пилешки бутчета. Като алтернатива можете да използвате голямата кошница за готвене на две цели пилета от 1 кг.

Ергономичният дизайн пести място и осигурява безопасно боравене с чекмеджета.

Ергономичният дизайн пести място и осигурява безопасно боравене с чекмеджета.

Нашият компактен Airfryer с двойна кошница спестява 40% място.** Чекмеджето включва две здрави хоризонтални дръжки за безопасно и удобно боравене дори когато е пълно.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

8

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

02/04/2026

Україна

Україна

Потвърден купувач

Philips як Philips

Це те що я шукав. Головне не перегружати продуктів.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

24/02/2026

Україна

Україна

Потвърден купувач

Зручно корисно, швидко.

Този отзив е направен за Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Този отзив е направен за Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

26/03/2025

Україна

Україна

Має великий кошик

Користуюсь вже 3 місяці і повністю нею задоволенний, можна використовувати, як на один кошик, як і на два

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

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      1. В сравнение с пържени картофи, приготвени в обикновен фритюрник в домашни условия

      2. В сравнение с моделите NA35x и NA55x

      3. Вътрешно лабораторно тестване на NA15x със сьомга спрямо фурна от клас А, точните резултати варират в зависимост от вида на продукта и рецептата