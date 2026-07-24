Genialne urządzenie Airfryer Ovi dzięki dwóm kosztom , można szybko przygotować obiad dla całej rodziny . Ogromny plus za duży wybór programów i synchronizację czasu. Dzięki czemu mamy cały posiłek o jednej porze . Technologia Rapid Air pozwala cieszyć się doskonałym smakiem dan . Jako mama trójki , mogę śmiało polecić to urządzenie . Duża oszczędność czasu i miejsca . Jestem zachycona