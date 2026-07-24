Заема 45% по-малко място от хоризонтален вариант с 2 кошници
2 вертикални кошници, двойно повече храна
Хрупкави и равномерно изпечени с технология Rapid Air
Подгответе 2 ястия, които приключват по едно и също време
Нашият компактен вертикален Airfryer с двойна кошница улеснява приготвянето на вкусни ястия и спестява 45% от пространството на плота ви.*
Изключително голям вертикален Airfryer с вместимост 10 л с две кошници по 5 л. Нашият Airfryer, подходящ за цялото семейство, лесно приготвя до 1,4 кг пържени картофи, 2 кг зеленчуци или 24 пилешки бутчета. Можете също така лесно да поберете цяло пиле с тегло 1,2 кг във всяка кошница от 5 л.
Насладете се на идеално хрупкави и крехки ястия благодарение на вертикалната технология RapidAir. Горещият въздух от горната част циркулира около храната, за да осигури равномерно приготвени ястия всеки път.
5.0
от 5
21
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
24/07/2026
Eesti
Lihtne aga asjalik
Kufi asendab kasutuse poolest ideaalselt eelmist laiemat mudelit kuid võtab oluliselt vähem ruumi. Kõik funktsioonid on lihtsalt arusaadavad, mõlemad sahtlid on hea mahutavusega. Vasakule küljele peab siiski ruumi jätma ventilatsiooniks, ei saa päris mööbli sisse integreerida või vastu seina panna vasaku küljega.
Предимства
Kompaktne, suured sahtlid
Недостатъци
ventilatsioon külje peal
Този отзив е направен за Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-03-10
Този отзив е направен за Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-03-10
Pätu123
16/07/2026
Eesti
Kompaktne, aga suur
Mahub meie köögis täpselt kööginurka, lihtne kasutada, sügavate sahtlitega. Eriti mugav nüüd terve pearoog lisanditega korraga valmis teha. Võtab vähem ruumi, kui eelmine fritüür, aga sahtlitesse mahub rohkem!
Предимства
kompaktne, mahutab palju
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-05-01
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-05-01
Megan734
25/06/2026
Polska
Част от промоцията
Gotowanie stało się przyjemniejsze
Jestem bardzo zadowolona z tego produktu.Urządzenie jest proste w obsłudze, szybko przygotowuje posiłki i pozwala robić dwa dania jednocześnie. Potrawy wychodzą chrupiące i smaczne, a gotowanie stało się znacznie wygodniejsze. Dużym plusem jest też jego konstrukcja, mimo dużej pojemności jest wysoki, a nie szeroki, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca na blacie. Korzystam z niego bardzo często i zdecydowanie polecam.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-06-14
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-06-14
В сравнение с други Philips Airfryer
В сравнение с пържени картофи, приготвени в обикновен фритюрник в домашни условия
Вътрешно лабораторно измерване за NA46x със сьомга и пилешки гърди спрямо използване на фурна от клас А. Резултатите могат да варират за всяка рецепта