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  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място

Верт. Airfryer серия 4000, дв. кошницаAirfryer

NA462/80

5
| (21) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Двойно повече храна, 45% по-малко място
Нашият вертикален Airfryer с двойна кошница приготвя две цели ястия наведнъж, като същевременно ви спестява място. А освен това ястията са винаги вкусно хрупкави и крехки благодарение на вертикалната технология RapidAir.
Виж всички предимства

И двете ястия са приготвени перфектно и са готови едновременно

Двойно повече храна, 45% по-малко място

  • Заема 45% по-малко място от хоризонтален вариант с 2 кошници

  • 2 вертикални кошници, двойно повече храна

  • Хрупкави и равномерно изпечени с технология Rapid Air

  • Подгответе 2 ястия, които приключват по едно и също време

Вертикалният дизайн заема два пъти по-малко място на плота

Вертикалният дизайн заема два пъти по-малко място на плота

Нашият компактен вертикален Airfryer с двойна кошница улеснява приготвянето на вкусни ястия и спестява 45% от пространството на плота ви.*

2 разположени една върху друга кошници, удвоен капацитет

2 разположени една върху друга кошници, удвоен капацитет

Изключително голям вертикален Airfryer с вместимост 10 л с две кошници по 5 л. Нашият Airfryer, подходящ за цялото семейство, лесно приготвя до 1,4 кг пържени картофи, 2 кг зеленчуци или 24 пилешки бутчета. Можете също така лесно да поберете цяло пиле с тегло 1,2 кг във всяка кошница от 5 л.

Хрупкаво и равномерно готвене с до 90% по-малко мазнини**

Хрупкаво и равномерно готвене с до 90% по-малко мазнини**

Насладете се на идеално хрупкави и крехки ястия благодарение на вертикалната технология RapidAir. Горещият въздух от горната част циркулира около храната, за да осигури равномерно приготвени ястия всеки път.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

21

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

24/07/2026

Eesti

Eesti

Lihtne aga asjalik

Kufi asendab kasutuse poolest ideaalselt eelmist laiemat mudelit kuid võtab oluliselt vähem ruumi. Kõik funktsioonid on lihtsalt arusaadavad, mõlemad sahtlid on hea mahutavusega. Vasakule küljele peab siiski ruumi jätma ventilatsiooniks, ei saa päris mööbli sisse integreerida või vastu seina panna vasaku küljega.

Предимства

Kompaktne, suured sahtlid

Недостатъци

ventilatsioon külje peal

Този отзив е направен за Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-03-10

Този отзив е направен за Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-03-10

16/07/2026

Eesti

Eesti

Kompaktne, aga suur

Mahub meie köögis täpselt kööginurka, lihtne kasutada, sügavate sahtlitega. Eriti mugav nüüd terve pearoog lisanditega korraga valmis teha. Võtab vähem ruumi, kui eelmine fritüür, aga sahtlitesse mahub rohkem!

Предимства

kompaktne, mahutab palju

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-05-01

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-05-01

25/06/2026

Polska

Polska

Gotowanie stało się przyjemniejsze

Jestem bardzo zadowolona z tego produktu.Urządzenie jest proste w obsłudze, szybko przygotowuje posiłki i pozwala robić dwa dania jednocześnie. Potrawy wychodzą chrupiące i smaczne, a gotowanie stało się znacznie wygodniejsze. Dużym plusem jest też jego konstrukcja, mimo dużej pojemności jest wysoki, a nie szeroki, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca na blacie. Korzystam z niego bardzo często i zdecydowanie polecam.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-06-14

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-06-14

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      1. В сравнение с други Philips Airfryer

      2. В сравнение с пържени картофи, приготвени в обикновен фритюрник в домашни условия

      3. Вътрешно лабораторно измерване за NA46x със сьомга и пилешки гърди спрямо използване на фурна от клас А. Резултатите могат да варират за всяка рецепта