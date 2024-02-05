Технология Rapid Air
800 g, 4,1 l
Свързан
Бяло
Всички разглобяеми части са подходящи за миене в съдомиялна машина. Нашата кошница QuickClean има незалепващо покритие. Затворената кошница на нашия Airfryer също означава, че в дома Ви няма да има миризма като при традиционното пържене
Компактният дизайн отговаря на капацитета на Airfryer с възможност за свързване от серия 5000 на Philips – капацитетът от 4,1 l е всичко, от което се нуждаете, за да сготвите различни ястия.
Докоснете бутон и гответе. 7 удобни предварителни настройки за замразени закуски, пресни картофи, пиле, риба, месо, зеленчуци на скара и мъфини.
4.8
от 5
14
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
in_4eto
05/02/2024
България
Чудесен уред
Най-използваният кухненски уред вкъщи! Дори мъжът ми, който в началото беше скептичен, готви по-често с него. Колкото и банално да звучи, размерът има значение :) По-големият фраер е по-практичен.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Airfryer HD9255/30 Airfryer от серия 5000 с възможност за свързване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Airfryer HD9255/30 Airfryer от серия 5000 с възможност за свързване
Daga8
04/03/2024
Srbija
Najbolji izum 21veka
Praktično nema šta. Preporuka za sve mame i tate. Brzo,lako,zdravo spremiti obrok za celu porodicu.
Този отзив е направен за Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Този отзив е направен за Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Zap36
10/12/2024
Hrvatska
Odličan airfryer!
Čista petica, jako jednostavan i intuitivan za korištenje. Lako se održava te ga koristimo doslovno svakodnevno. Sve preporuke!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Броят рецепти може да варира според държавата
В сравнение със съдържание на мазнина на приготвено пилешко и свинско спрямо фритюрник и пържене в уок
В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips
Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче пилешки гърди (AF, 160°C без предварително загряване) или филе от сьомга (200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A. Среден процент, базиран на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Резултатите може да варират спрямо продукта.