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  • По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване
  • По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване
  • По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване
  • По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване
  • По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване

AirfryerAirfryer от серия 5000 с възможност за свързване

HD9255/30

4.8
| (14) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване
Airfryer „13 в 1“ с възможност за свързване с други устройства. Пържете, печете, гриловайте и много други и всичко това дистанционно. Идеалният начин на готвене за приготвяне на здравословни и вкусни рецепти у дома, контролирани дистанционно и по-лесно от всякога.
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По-здравословно. По-вкусно. По-лесно. И с възможност за свързване

  • Технология Rapid Air

  • 800 g, 4,1 l

  • Свързан

  • Бяло

QuickClean с подходящи за миене в съдомиялна машина разглобяеми части

QuickClean с подходящи за миене в съдомиялна машина разглобяеми части

Всички разглобяеми части са подходящи за миене в съдомиялна машина. Нашата кошница QuickClean има незалепващо покритие. Затворената кошница на нашия Airfryer също означава, че в дома Ви няма да има миризма като при традиционното пържене

4,1 литра – до 4 порции наведнъж

4,1 литра – до 4 порции наведнъж

Компактният дизайн отговаря на капацитета на Airfryer с възможност за свързване от серия 5000 на Philips – капацитетът от 4,1 l е всичко, от което се нуждаете, за да сготвите различни ястия.

Сензорен екран със 7 предварителни настройки за лесен избор

Сензорен екран със 7 предварителни настройки за лесен избор

Докоснете бутон и гответе. 7 удобни предварителни настройки за замразени закуски, пресни картофи, пиле, риба, месо, зеленчуци на скара и мъфини.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

14

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

05/02/2024

България

България

Чудесен уред

Най-използваният кухненски уред вкъщи! Дори мъжът ми, който в началото беше скептичен, готви по-често с него. Колкото и банално да звучи, размерът има значение :) По-големият фраер е по-практичен.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airfryer HD9255/30 Airfryer от серия 5000 с възможност за свързване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Airfryer HD9255/30 Airfryer от серия 5000 с възможност за свързване

04/03/2024

Srbija

Srbija

Najbolji izum 21veka

Praktično nema šta. Preporuka za sve mame i tate. Brzo,lako,zdravo spremiti obrok za celu porodicu.

Този отзив е направен за Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

Този отзив е направен за Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

10/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan airfryer!

Čista petica, jako jednostavan i intuitivan za korištenje. Lako se održava te ga koristimo doslovno svakodnevno. Sve preporuke!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

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      1. Броят рецепти може да варира според държавата

      2. В сравнение със съдържание на мазнина на приготвено пилешко и свинско спрямо фритюрник и пържене в уок

      3. В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips

      4. Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче пилешки гърди (AF, 160°C без предварително загряване) или филе от сьомга (200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A. Среден процент, базиран на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Резултатите може да варират спрямо продукта.