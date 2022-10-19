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  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна
  • Закуската вече е много по-приятна

Екологично изданиеКафе машина с капков филтър, 1,2 l

HD5120/00

4.9
| (27) Отзиви | 96% препоръчват този продукт

4 Награди

Закуската вече е много по-приятна
Наслаждавайте се на страхотния вкус и аромат на кафето си всяка сутрин. Устойчиво проектирано със 100% биопластмаси², за да намали своя CO2 отпечатък с 24%¹, по време на процеса на производство, и енергийно ефективни характеристики за малка стъпка към по-зелено бъдеще.
Виж всички предимства

С кафемашината Eco Conscious на Philips

Закуската вече е много по-приятна

  • 100% биопластмаса²

  • Капацитет от 1,2 l/10 големи чаши

  • Автоматично изключване

  • Коприненобяло матово покритие

Aroma twister, за да осигури страхотен вкус и богат аромат

Интелигентният накрайник в каната циркулира потока от кафе равномерно в цялата кана за оптимален и постоянен аромат – от първата до последната чаша.

Спестете енергия с бързото време за приготвяне и автоматично изключване

Спестете енергия с бързото време за приготвяне и автоматично изключване

Функцията за автоматично изключване изключва уреда след 30 минути, за да спести енергия и да осигури допълнителна безопасност. Пълна кана се приготвя за 10 минути, за да се спести допълнително енергия.

Устойчив дизайн за по-зелено бъдеще

Устойчив дизайн за по-зелено бъдеще

Устойчив дизайн, използващ 100% пластмаси на биологична основа², за да намали отпечатъка на CO2 с 24%¹ по време на производствения процес. Този революционен материал със сигурност ще има голямо влияние върху вашата кухня, като същевременно има по-положителен резултат за околната среда.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.9

от 5

27

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

4
2
1

19/10/2022

Україна

Україна

Кавоварка з біопластику

Купила чудову кавоварка від Філіпс. Дуже сподобався сучасний дизайн та насадка, завдяки якій кава завжди насиченого аромату. А саме головне, що вона виготовлена з єкологічно чистого матеріалу! Всім рекомендую!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

18/10/2022

Україна

Україна

Стильова

Дуже стильна кавоварка яка добре вписується в інтирьер нашої кухні, приємний на дотик пластик. Повну ємність для кави заповнює десь хвилин за 10, також збоку є спеціальне віконце де видно скільки води залишилось. Кава виходить дуже смачна та бадьора.

Предимства

Стильний дизайн, смачна кава

Недостатъци

-

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

18/10/2022

Україна

Україна

Отличная кофеварка

Отличная кофеварка,всего 10мин и полный кувшин вкусного кофе у Вас готов.Крутой дизайн и главное с эко.материалов.

Предимства

Отличный дизайн,вкусный кофе.

Недостатъци

Нет

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л

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      1. ¹Изчисление на база на производството на същия уред с помощта на биопластмаса спрямо 100% необработена пластмаса (или необработен полипропилен)

      2. ²Основният корпус, изработен от 100% полипропиленова пластмаса от сертифицирани източници на биологична основа, на база на масов баланс (BioPP е 82% от общата пластмаса).