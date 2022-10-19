100% биопластмаса²
Капацитет от 1,2 l/10 големи чаши
Автоматично изключване
Коприненобяло матово покритие
Интелигентният накрайник в каната циркулира потока от кафе равномерно в цялата кана за оптимален и постоянен аромат – от първата до последната чаша.
Функцията за автоматично изключване изключва уреда след 30 минути, за да спести енергия и да осигури допълнителна безопасност. Пълна кана се приготвя за 10 минути, за да се спести допълнително енергия.
Устойчив дизайн, използващ 100% пластмаси на биологична основа², за да намали отпечатъка на CO2 с 24%¹ по време на производствения процес. Този революционен материал със сигурност ще има голямо влияние върху вашата кухня, като същевременно има по-положителен резултат за околната среда.
Награди
4.9
от 5
27
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
Jeeni93
19/10/2022
Україна
Част от промоцията
Кавоварка з біопластику
Купила чудову кавоварка від Філіпс. Дуже сподобався сучасний дизайн та насадка, завдяки якій кава завжди насиченого аромату. А саме головне, що вона виготовлена з єкологічно чистого матеріалу! Всім рекомендую!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Kydria
18/10/2022
Україна
Част от промоцията
Стильова
Дуже стильна кавоварка яка добре вписується в інтирьер нашої кухні, приємний на дотик пластик. Повну ємність для кави заповнює десь хвилин за 10, також збоку є спеціальне віконце де видно скільки води залишилось. Кава виходить дуже смачна та бадьора.
Предимства
Стильний дизайн, смачна кава
Недостатъци
-
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Dasha31
18/10/2022
Україна
Част от промоцията
Отличная кофеварка
Отличная кофеварка,всего 10мин и полный кувшин вкусного кофе у Вас готов.Крутой дизайн и главное с эко.материалов.
Предимства
Отличный дизайн,вкусный кофе.
Недостатъци
Нет
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія Eco Conscious HD5120/00 Кавоварка з крапельним фільтром, 1,2 л
¹Изчисление на база на производството на същия уред с помощта на биопластмаса спрямо 100% необработена пластмаса (или необработен полипропилен)
²Основният корпус, изработен от 100% полипропиленова пластмаса от сертифицирани източници на биологична основа, на база на масов баланс (BioPP е 82% от общата пластмаса).