Със стъклена кана
Черно
Капацитет 1,2 л
2-15 чаши
Автоматично изключване
30 минути след приготвянето на кафето кафемашината се изключва автоматично за пестене на енергия и безопасност. Това е в съответствие с регламента на ЕС, който е приложим за всички кафемашини в ЕС.
Този интелигентен накрайник в каната циркулира равномерно влизащото в каната кафе за най-добър и постоянен аромат – от първата до последната чаша.
Спирането на прокапването ви позволява да си налеете чаша кафе, преди да е приключил целият цикъл по приготвянето.
4.8
от 5
25
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Калина 1
20/12/2025
Україна
Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Xela-_chudo
05/01/2025
Україна
Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips
Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!
Предимства
Всі За! Одноголосно!
Недостатъци
Жодного члена родини!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Deemabond
10/11/2021
Україна
Мне нравится
Очень удобная и простая в использовании. Можно бы было взять модель подороже, но и эта со своими функциями справляется.
Предимства
Удобство, простота
Недостатъци
Не выявил
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HD7462/20 Кавоварка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HD7462/20 Кавоварка