Винаги перфектно кафе за всяка чаша или кана
Лесно смесване или превключване между два вида зърна
Компактен дизайн с подвижен воден резервоар
All-in-1 Brew ви позволява да приготвяте кафе в стъклената кана или директно във вашата любима чаша* или термочаша** за удобна консумация в движение.
Интелигентното дозиране гарантира перфектно съотношение между вода и кафе с всяко приготвяне, премахвайки догадките и давайки възможност за по-малко зареждания. Винаги се наслаждавайте на най-доброто кафе, никога на воднисти или кисели кафета.
Кафе за всички сезони! Насладете се на топло кафе през зимата или го пригответе върху лед, за да охладите летните си дни.
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Králík30
27/10/2024
Česká republika
Kvalitní filtrovaná káva
Jsem fanoušek filtrované kávy, leta si připravuji V60, aeropress, coldbrew. Na tomto kávovaru mi naprosto vyhovuje, že nepotřebuji zvlášť mlýnek, rychlovarnou konvici a dripper nebo aeropress, ale že to mám vše v jednom a nezabírá mi to tolik místa na lince. Navíc nemusím používat jednorázové papírové filtry. Káva je velmi dobrá, v konvičce se nahřívá, případně ji lze udělat rovnou do hrnečku. Káva je rychle připravena. Na mlýnku lze nastavit různé způsoby mletí.
Предимства
Rychlost, kompaktnost, snadné čištění
Недостатъци
-
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Kávomilec
25/10/2024
Česká republika
Vyborna prekapavana kava
Kávovar je velmi tichý, vyhovuje mi, že příprava kávy je rychlá v porovnání s V60 nebo jiným způsobem přípravy filtrované kávy. Stačí nasypat zrna a pustit a vše se udělá samo. Vyhovuje mi, že je v kávovaru zásobník na dvoje zrna, takže je lze mít odděleně pro ty, kdo si dělají kávu s kofeinem a bez kofeinu. Oceňuji také znovu použitelný filtr, takže se ušetří za papírové. Jako matce malého dítěte se mi pak líbí hlavně to, že kávu lze udělat do konvičky, kterou kávovar nahřívá, takže si ji můžete nalít teplou, kdy můžete.
Предимства
Rychlost, tichost, možnost nasypat dva typy zrn, znovu použitelný filtr, funkce udržování teploty, hezký design
Недостатъци
-
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem
Чашата и каната трябва да бъдат стъклени или керамични.
Максималната височина на чашата за из път е 10 cm.
Работи само в режим на кана.