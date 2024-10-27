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  • Вкус на свежи зърна във всяка чаша.
  • Вкус на свежи зърна във всяка чаша.
  • Вкус на свежи зърна във всяка чаша.
  • Вкус на свежи зърна във всяка чаша.
  • Вкус на свежи зърна във всяка чаша.
  • Вкус на свежи зърна във всяка чаша.

Philips All-in-1 BrewМашина за филтърно кафе с вградена кафемелачка

HD7900/50

5
| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Вкус на свежи зърна във всяка чаша.
Вкусно кафе, приготвено от прясно смлени зърна у дома с кафемашината Philips All-in-One Brew с вградена мелачка. Пригответе пълна кана за цялото семейство или единична чаша директно във вашата любима чаша или термочаша - когато пожелаете. Превключвайте без усилие между два вида зърна благодарение на двойния контейнер, изберете предпочитаната интензивност и машината ще осигури идеалното съотношение кафе-вода всеки път със Smart Dosing. От свежи зърна до вашата чаша за минути, с неизменно вкусни резултати.
Виж всички предимства

Приготвя се с лекота и е с невероятен вкус.

Вкус на свежи зърна във всяка чаша.

  • Винаги перфектно кафе за всяка чаша или кана

  • Лесно смесване или превключване между два вида зърна

  • Компактен дизайн с подвижен воден резервоар

Приготвяйте кафе в чашата*, каната* или чашата за из път** с машината за варене тип „всичко в 1“

Приготвяйте кафе в чашата*, каната* или чашата за из път** с машината за варене тип „всичко в 1“

All-in-1 Brew ви позволява да приготвяте кафе в стъклената кана или директно във вашата любима чаша* или термочаша** за удобна консумация в движение.

Интелигентно дозиране: перфектно съотношение между вода и кафе с всяко приготвяне

Интелигентно дозиране: перфектно съотношение между вода и кафе с всяко приготвяне

Интелигентното дозиране гарантира перфектно съотношение между вода и кафе с всяко приготвяне, премахвайки догадките и давайки възможност за по-малко зареждания. Винаги се наслаждавайте на най-доброто кафе, никога на воднисти или кисели кафета.

Кафе, приготвено върху лед, за да охладите летните си дни

Кафе, приготвено върху лед, за да охладите летните си дни

Кафе за всички сезони! Насладете се на топло кафе през зимата или го пригответе върху лед, за да охладите летните си дни.

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Отзиви

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5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

27/10/2024

Česká republika

Česká republika

Kvalitní filtrovaná káva

Jsem fanoušek filtrované kávy, leta si připravuji V60, aeropress, coldbrew. Na tomto kávovaru mi naprosto vyhovuje, že nepotřebuji zvlášť mlýnek, rychlovarnou konvici a dripper nebo aeropress, ale že to mám vše v jednom a nezabírá mi to tolik místa na lince. Navíc nemusím používat jednorázové papírové filtry. Káva je velmi dobrá, v konvičce se nahřívá, případně ji lze udělat rovnou do hrnečku. Káva je rychle připravena. Na mlýnku lze nastavit různé způsoby mletí.

Предимства

Rychlost, kompaktnost, snadné čištění

Недостатъци

-

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

25/10/2024

Česká republika

Česká republika

Vyborna prekapavana kava

Kávovar je velmi tichý, vyhovuje mi, že příprava kávy je rychlá v porovnání s V60 nebo jiným způsobem přípravy filtrované kávy. Stačí nasypat zrna a pustit a vše se udělá samo. Vyhovuje mi, že je v kávovaru zásobník na dvoje zrna, takže je lze mít odděleně pro ty, kdo si dělají kávu s kofeinem a bez kofeinu. Oceňuji také znovu použitelný filtr, takže se ušetří za papírové. Jako matce malého dítěte se mi pak líbí hlavně to, že kávu lze udělat do konvičky, kterou kávovar nahřívá, takže si ji můžete nalít teplou, kdy můžete.

Предимства

Rychlost, tichost, možnost nasypat dva typy zrn, znovu použitelný filtr, funkce udržování teploty, hezký design

Недостатъци

-

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips All-in-1 Brew HD7900/50 Překapávací kávovar se zabudovaným mlýnkem

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      1. Чашата и каната трябва да бъдат стъклени или керамични.

      2. Максималната височина на чашата за из път е 10 cm.

      3. Работи само в режим на кана.