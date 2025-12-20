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  • Просто вкусно кафе
  • Просто вкусно кафе
  • Просто вкусно кафе

Колекция DailyКафемашина

HD7462/20

4.8
| (25) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Просто вкусно кафе
Насладете се на вкуса и аромата на прясно приготвено кафе с тази надеждна кафемашина на Philips. Благодарение на Aroma Twister можете да се насладите на оптимален вкус във всяка чаша кафе.
Виж всички предимства

С Aroma twister за кафе с най-добър вкус

Просто вкусно кафе

  • Със стъклена кана

  • Черен/Сребрист

  • Капацитет 1,2 л

  • 2-15 чаши

  • Автоматично изключване

Автоматично изключване след 30 минути за пестене на енергия и безопасност

Автоматично изключване след 30 минути за пестене на енергия и безопасност

30 минути след приготвянето на кафето кафемашината се изключва автоматично за пестене на енергия и безопасност. Това е в съответствие с регламента на ЕС, който е приложим за всички кафемашини в ЕС.

Спиране на прокапването, за да налеете чаша кафе, когато поискате

Спиране на прокапването, за да налеете чаша кафе, когато поискате

Спирането на прокапването ви позволява да си налеете чаша кафе, преди да е приключил целият цикъл по приготвянето.

LED бутонът за включване светва при включване на кафемашината

LED бутонът за включване светва при включване на кафемашината

Червената лампа на бутона за включване светва, когато кафемашината е включена.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

25

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

20/12/2025

Україна

Україна

Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

05/01/2025

Україна

Україна

Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips

Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!

Предимства

Всі За! Одноголосно!

Недостатъци

Жодного члена родини!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

10/11/2021

Україна

Україна

Мне нравится

Очень удобная и простая в использовании. Можно бы было взять модель подороже, но и эта со своими функциями справляется.

Предимства

Удобство, простота

Недостатъци

Не выявил

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HD7462/20 Кавоварка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HD7462/20 Кавоварка

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