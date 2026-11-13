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Пречиствател за въздух (26)

1–12 от 26 резултата
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Пречиствател за въздух

  • Philips PureProtect Go серия 500
  • Philips PureProtect Go серия 500
  • Philips PureProtect Go серия 500
  • Philips PureProtect Go серия 500
  • Philips PureProtect Go серия 500
  • Philips PureProtect Go серия 500
  • Philips PureProtect Go серия 500

Philips PureProtect Go серия 500
Пречиствател на въздух

AC0520/10
  • Пречиства помещения до 25 m²
  • Нашият най-малък пречиствател
  • Живот на филтъра 3 години
  • 60 m³/h скорост на чист въздух (CADR)
  • HEPA филтър и филтър с активен въглен
Преглед на продукта
  • Philips Air Performer 4в1 от серия 9000
  • Philips Air Performer 4в1 от серия 9000
  • Philips Air Performer 4в1 от серия 9000
  • Philips Air Performer 4в1 от серия 9000
  • Philips Air Performer 4в1 от серия 9000
  • Philips Air Performer 4в1 от серия 9000

Philips Air Performer 4в1 от серия 9000
HEPA филтър NanoProtect

FYM970/30
  • Съвместим с Air Performer от серия 9000
  • В кутията: 2 полукръгли филтъра
  • Експлоатационен живот от 3 години
  • Оригинален филтър на Philips
Преглед на продукта
  • Philips Air Performer 4in1 от серия 9000
  • Philips Air Performer 4in1 от серия 9000
  • Philips Air Performer 4in1 от серия 9000
  • Philips Air Performer 4in1 от серия 9000

Philips Air Performer 4in1 от серия 9000
Филтър за овлажняване

FYM971/00
  • Съвместим с Air Performer от серия 9000
  • Технология NanoCloud
  • Експлоатационен живот от 6 месеца
  • Оригинален филтър на Philips
Преглед на продукта
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200
  • Philips Серия PureProtect Quiet 2200

Philips Серия PureProtect Quiet 2200
Интелигентен пречиствател за въздух

AC2220/10
  • Пречиства стаи с площ до 109 м²
  • Нашият най-тих пречиствател
  • Живот на филтъра 3 години
  • 420 м³/ч скорост на подаване (CADR)
  • HEPA филтър и филтър с активен въглен
Преглед на продукта
  • Philips PureProtect Pet серия 3000
  • Philips PureProtect Pet серия 3000
  • Philips PureProtect Pet серия 3000
  • Philips PureProtect Pet серия 3000
  • Philips PureProtect Pet серия 3000
  • Philips PureProtect Pet серия 3000
  • Philips PureProtect Pet серия 3000
  • Philips PureProtect Pet серия 3000

Philips PureProtect Pet серия 3000
Интелигентен пречиствател за домашни любимци

AC3360/11
  • Проектиран за домове с домашни любимци
  • Насочен към 5 основни миризми от домашни любимци
  • HEPA филтър, активен въглен, формула за улавяне на миризми
  • Безопасен дизайн за домашни любимци у дома
Преглед на продукта
  • Philips Air Performer от серия 9000
  • Philips Air Performer от серия 9000
  • Philips Air Performer от серия 9000
  • Philips Air Performer от серия 9000
  • Philips Air Performer от серия 9000
  • Philips Air Performer от серия 9000
  • Philips Air Performer от серия 9000
  • Philips Air Performer от серия 9000

Philips Air Performer от серия 9000
4в1 Пречиствател, Вентилатор, Нагревател, Овлажнител

AMF970/10
  • Пречиства с мощно филтриране 185 m3/ч
  • Охлажда ви с приятен въздушен поток
  • Бързо затопляне за 3 секунди
  • Хигиенично овлажняване с технология NanoCloud
Преглед на продукта
  • Philips PureProtect от серия 3200
  • Philips PureProtect от серия 3200
  • Philips PureProtect от серия 3200
  • Philips PureProtect от серия 3200
  • Philips PureProtect от серия 3200
  • Philips PureProtect от серия 3200
  • Philips PureProtect от серия 3200
  • Philips PureProtect от серия 3200
  • Philips PureProtect от серия 3200
  • Philips PureProtect от серия 3200
  • Philips PureProtect от серия 3200
  • Philips PureProtect от серия 3200

Philips PureProtect от серия 3200
Интелигентен пречиствател за въздух

AC3220/10
  • Пречиства стаи с размер до 135 m2
  • 520 м³/ч скорост на подаване (CADR)
  • HEPA филтър и филтър с активен въглен
  • 50% по-тихо пречистване
Преглед на продукта
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200
  • Philips Серия PureProtect Pro 4200

Philips Серия PureProtect Pro 4200
Интелигентен пречиствател за въздух

AC4220/12
  • Пречиства стаи с площ до 156 m2
  • 600 m3/h скор. на под. на чист въздух (CADR)
  • HEPA филтър и филтър с активен въглен
  • PM2.5 и сензори за газ
Преглед на продукта
  • Philips PureProtect Water от серия 3400
  • Philips PureProtect Water от серия 3400
  • Philips PureProtect Water от серия 3400
  • Philips PureProtect Water от серия 3400
  • Philips PureProtect Water от серия 3400
  • Philips PureProtect Water от серия 3400
  • Philips PureProtect Water от серия 3400
  • Philips PureProtect Water от серия 3400
  • Philips PureProtect Water от серия 3400
  • Philips PureProtect Water от серия 3400
  • Philips PureProtect Water от серия 3400
  • Philips PureProtect Water от серия 3400

Philips PureProtect Water от серия 3400
Интелиг. пречиствател и овлажнител за въздух „2 в 1“

AC3420/10
  • Пречиства стаи с размер до 78 m2
  • HEPA филтър и филтър с активен въглен
  • Скорост на овлажняване 650 ml/h
  • Резервоар за вода от 3,2 l
Преглед на продукта
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900

Philips Серия PureProtect Mini 900
Пречиствател на въздух

AC0921/14
  • Пречиства стаи с размер до 65 m2
  • 250 m3/h скорост за чист въздух (CADR)
  • Филтър HEPA
  • Интелигентен сензор PM2.5
Преглед на продукта
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900
  • Philips Серия PureProtect Mini 900

Philips Серия PureProtect Mini 900
Пречиствател на въздух

AC0920/10
  • Пречиства стаи с размер до 65 m2
  • 250 m3/h скорост за чист въздух (CADR)
  • Филтър HEPA
  • Интелигентен сензор PM2.5
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  • Philips Серия 600
  • Philips Серия 600
  • Philips Серия 600

Philips Серия 600
Пречиствател на въздух

AC0651/10
  • Пречиства стаи с площ до 44 m2
  • Работи на макс. 12 W
  • Скорост на подаване на чист въздух 170 m³/h
  • Свързано към приложението Air+
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