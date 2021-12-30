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  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
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  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Standard Product Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater

Серия 2000Пречиствател, вентилатор и отоплителен уред 3 в 1

AMF220/15

4.9

| (141) Отзиви | 98% препоръчват този продукт

Пречистете, освежете и затоплете дома си по всяко време

Пречиствателят за въздух „3 в 1“ на Philips поддържа домовете чисти и комфортни. Той ви дава топлина през зимата и прохлада през лятото, непрекъснато почиствайки въздуха – отстранява 99,95% от частиците, като най-малките известни вируси, със своята HEPA филтрираща система.

Виж всички предимства

Пречистете, освежете и затоплете дома си по всяко време

  • Пречиства стаи с размер до 42 м²

  • Скорост на подаване на чист въздух (CADR) 165 м³/ч

  • HEPA филтър и филтър с активен въглен

До 165 м³/ч CADR*: пречиства помещения с площ до 42 м²**

До 165 м³/ч CADR*: пречиства помещения с площ до 42 м²**

Функцията за пречистване е подходяща за помещения с площ до 42 м²**. Оптималният дизайн на въздушния поток на 360° и високата ефективност на филтриране на ултрафините частици осигуряват ефективност на пречистване до 165 м³/ч на скоростта на подаване на чист въздух (CADR)*. Той може ефективно да почисти въздуха в помещение с площ 20 м² за 17,5 минути.

Премахва 99,95% от частиците с размер до 0,003 микрона

Премахва 99,95% от частиците с размер до 0,003 микрона

3-слойна филтрация с NanoProtect HEPA, активен въглен и предфилтър улавят 99,95% от частиците с размер до 0,003 микрона, по-малки от най-малкия известен вирус***, отстранявайки бактерии, полен, прах, PM2.5, пърхот от домашни любимци, прахови акари, спори на мухъл, миризми, газове, аерозоли и други замърсители.

Сензор за качеството на въздуха, температура и статус на филтъра

Сензор за качеството на въздуха, температура и статус на филтъра

Сензорът за качество на въздуха открива частици във въздуха, по-малки от 2,5 µm, и ги показва в реално време с цифрова и цветна обратна връзка. Цветната лента осигурява визуална индикация за високото качество на въздуха в помещението, като варира от синьо (добро), лилаво (добро), розово (лошо) до червено (много лошо). Дисплеят в реално време показва също така температурата в помещението и предупреждение за смяна на филтъра.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

141

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

2
1

30/12/2021

България

България

Уникален продукт

Всичко което изгледах и прочетох в нета, покри и надмина очакванията.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2000 AMF220/15 Пречиствател, вентилатор и отоплителен уред 3 в 1

Дата на използване 2021-11-30

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2000 AMF220/15 Пречиствател, вентилатор и отоплителен уред 3 в 1

Дата на използване 2021-11-30

08/08/2023

Srbija

Srbija

Odličan proizvod, brzo prečisti vazduh

Brzo pročisti vazduh, nema neprijatnih mirisa,može fino da zagreje i ohladi stan

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 2000 AMF220/15 3u1 prečišćivač sa ventilatorom i funkcijom grejanja

Дата на използване 2021-08-08

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 2000 AMF220/15 3u1 prečišćivač sa ventilatorom i funkcijom grejanja

Дата на използване 2021-08-08

17/12/2021

Україна

Україна

Отличнейшая новинка очистителя

Многофункциональный очиститель, нагревает и охлаждает воздух, а ещё очень классно очищает и это главное преимущество. Очень подходит тем о кого есть дома аллергики и маленькие дети. Очень тихо работает. Так как я не очень дружу с техникой я его полюбил с первого раза за то что он максимально понятен и удобен в использовании.

Предимства

Преимущества тихий лёгкий для переноски в другое место

Недостатъци

не подходит под дизайн квартиры, хотелось бы золотой или хотя бы белый

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1

Дата на използване 2021-11-17

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1

Дата на използване 2021-11-17

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      Откази от отговорност

      1. CADR се тества от сертифицирана независима лаборатория съгласно GB/T18801-2015. След подобрения в нашия метод на тестване и контрол на качеството на продукцията ние подобрихме CADR стойностите на продуктите си.

      2. Ако закупите продукт, при който тази информация все още не е актуализирана на кутията, бъдете сигурни, че продуктът работи при по-високите спецификации, споменати онлайн.

      3. Размерът от 42 м² на стаята е изчислен съгласно стандарта NRCC-5401, използвайки цигарен дим; CADR тествана съгласно GB/T18801-2015.

      4. Тествани през 2020 г. от iUTA в съответствие с DIN71460-1 при използване на аерозол от натриев хлорид.

      5. * * От въздуха, който преминава през филтъра, тест за микробна редукция в Airmid Health group Ltd., резултат след 40 минути с уред в режим MAX в 28,5 м³ тестова камера, замърсена с въздушен грип A (H1N1).

      6. * * Пречиствателят на въздух сам по себе си не предпазва от Covid-19, но може да бъде част от плана да защитите себе си и семейството си (Агенция за опазване на околната среда на САЩ).

      7. * * * От въздуха, който преминава през филтъра, тестван от независима лаборатория в камера с обем 30 м³ съгласно GB21551.3-2010, (Staphylococcus Albus 8032 като тестова бактерия).

      8. * * * * Препоръчителният експлоатационен живот е теоретично изчисление, базирано на средно ниво на частици във въздуха на открито от 35 µg/м³, пречиствател, работещ с най-ниско ниво на скорост в помещение от 39 м² в продължение на 16 часа на ден.