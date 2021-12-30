Пречистете, освежете и затоплете дома си по всяко време
Пречиствателят за въздух „3 в 1“ на Philips поддържа домовете чисти и комфортни. Той ви дава топлина през зимата и прохлада през лятото, непрекъснато почиствайки въздуха – отстранява 99,95% от частиците, като най-малките известни вируси, със своята HEPA филтрираща система.
Пречиства стаи с размер до 42 м²
Скорост на подаване на чист въздух (CADR) 165 м³/ч
HEPA филтър и филтър с активен въглен
Функцията за пречистване е подходяща за помещения с площ до 42 м²**. Оптималният дизайн на въздушния поток на 360° и високата ефективност на филтриране на ултрафините частици осигуряват ефективност на пречистване до 165 м³/ч на скоростта на подаване на чист въздух (CADR)*. Той може ефективно да почисти въздуха в помещение с площ 20 м² за 17,5 минути.
3-слойна филтрация с NanoProtect HEPA, активен въглен и предфилтър улавят 99,95% от частиците с размер до 0,003 микрона, по-малки от най-малкия известен вирус***, отстранявайки бактерии, полен, прах, PM2.5, пърхот от домашни любимци, прахови акари, спори на мухъл, миризми, газове, аерозоли и други замърсители.
Сензорът за качество на въздуха открива частици във въздуха, по-малки от 2,5 µm, и ги показва в реално време с цифрова и цветна обратна връзка. Цветната лента осигурява визуална индикация за високото качество на въздуха в помещението, като варира от синьо (добро), лилаво (добро), розово (лошо) до червено (много лошо). Дисплеят в реално време показва също така температурата в помещението и предупреждение за смяна на филтъра.
4.9
от 5
141
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Valov
30/12/2021
България
Уникален продукт
Всичко което изгледах и прочетох в нета, покри и надмина очакванията.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 AMF220/15 Пречиствател, вентилатор и отоплителен уред 3 в 1
Дата на използване 2021-11-30
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 AMF220/15 Пречиствател, вентилатор и отоплителен уред 3 в 1
Дата на използване 2021-11-30
Nedica
08/08/2023
Srbija
Odličan proizvod, brzo prečisti vazduh
Brzo pročisti vazduh, nema neprijatnih mirisa,može fino da zagreje i ohladi stan
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 2000 AMF220/15 3u1 prečišćivač sa ventilatorom i funkcijom grejanja
Дата на използване 2021-08-08
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 2000 AMF220/15 3u1 prečišćivač sa ventilatorom i funkcijom grejanja
Дата на използване 2021-08-08
Sergey88
17/12/2021
Україна
Отличнейшая новинка очистителя
Многофункциональный очиститель, нагревает и охлаждает воздух, а ещё очень классно очищает и это главное преимущество. Очень подходит тем о кого есть дома аллергики и маленькие дети. Очень тихо работает. Так как я не очень дружу с техникой я его полюбил с первого раза за то что он максимально понятен и удобен в использовании.
Предимства
Преимущества тихий лёгкий для переноски в другое место
Недостатъци
не подходит под дизайн квартиры, хотелось бы золотой или хотя бы белый
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1
Дата на използване 2021-11-17
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 2000 AMF220/15 Очищувач, вентилятор та обігрівач 3-в-1
Дата на използване 2021-11-17
CADR се тества от сертифицирана независима лаборатория съгласно GB/T18801-2015. След подобрения в нашия метод на тестване и контрол на качеството на продукцията ние подобрихме CADR стойностите на продуктите си.
Ако закупите продукт, при който тази информация все още не е актуализирана на кутията, бъдете сигурни, че продуктът работи при по-високите спецификации, споменати онлайн.
Размерът от 42 м² на стаята е изчислен съгласно стандарта NRCC-5401, използвайки цигарен дим; CADR тествана съгласно GB/T18801-2015.
Тествани през 2020 г. от iUTA в съответствие с DIN71460-1 при използване на аерозол от натриев хлорид.
* * От въздуха, който преминава през филтъра, тест за микробна редукция в Airmid Health group Ltd., резултат след 40 минути с уред в режим MAX в 28,5 м³ тестова камера, замърсена с въздушен грип A (H1N1).
* * Пречиствателят на въздух сам по себе си не предпазва от Covid-19, но може да бъде част от плана да защитите себе си и семейството си (Агенция за опазване на околната среда на САЩ).
* * * От въздуха, който преминава през филтъра, тестван от независима лаборатория в камера с обем 30 м³ съгласно GB21551.3-2010, (Staphylococcus Albus 8032 като тестова бактерия).
* * * * Препоръчителният експлоатационен живот е теоретично изчисление, базирано на средно ниво на частици във въздуха на открито от 35 µg/м³, пречиствател, работещ с най-ниско ниво на скорост в помещение от 39 м² в продължение на 16 часа на ден.