FYM970/30
Съвместим с Air Performer от серия 9000
В кутията: 2 полукръгли филтъра
Експлоатационен живот от 3 години
Оригинален филтър на Philips
Резервен пречистващ филтър за Philips Air Performer 4в1: AMF970. Можете да намерите номера на модела на дъното на устройството.
Този оригинален пречистващ филтър осигурява постоянна защита до 3 години (2), намалявайки неудобствата и разходите. Вашето устройство изчислява живота на филтъра и ви предупреждава, когато е необходима подмяна.
Поддръжката е безпроблемна благодарение на лесната система за щракване и освобождаване. Просто отключете, извадете и почистете или сменете филтъра за секунди.
(1) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван по DIN71460 с аерозол с NaCl, с размер на частиците 0,003 um и 0,3 um, институт iUTA.
(2) Изчислена средна стойност. Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата му.