FYM971/00
Съвместим с Air Performer от серия 9000
Технология NanoCloud
Експлоатационен живот от 6 месеца
Оригинален филтър на Philips
Резервен филтър за овлажняване за Philips Air Performer 4in1: AMF970. Можете да намерите номера на вашия модел в долната част на устройството.
Този оригинален филтър за овлажняване осигурява постоянно овлажняване до 6 месеца (2), намалявайки неудобствата и разходите. Вашето устройство изчислява живота на филтъра и ви предупреждава, когато е необходима подмяна.
Оригиналният филтър за овлажняване Philips е проектиран за идеално прилягане към вашето устройство. За оптимална производителност винаги използвайте оригинален филтър Philips.
(1) В сравнение със стандартни ултразвукови овлажнители без допълнителна технология за намаляване на разпространението на бактерии, тествано от независима лаборатория.
(2) Изчислена средна стойност. Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата му.