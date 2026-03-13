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AquaTrio Cordless Верт. прахосм. за мокро и сухо чистене от серия 9000

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AquaTrio CordlessВерт. прахосм. за мокро и сухо чистене от серия 9000

XW9465/11

AquaTrio Cordless Верт. прахосм. за мокро и сухо чистене от серия 9000

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Ръководства и документация

Допълващо ръководство за потребителя

  • PDF файл, 193.4 kB
  • 13 March 2026

XW9463 XW9465 Quick Start Guide

  • PDF файл, 3.6 MB
  • 13 March 2026

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