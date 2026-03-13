Прахосмукачки за сухо/мокро почистване
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AquaTrio Cordless Верт. прахосм. за мокро и сухо чистене от серия 9000
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XW9465/11
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Допълващо ръководство за потребителя
XW9463 XW9465 Quick Start Guide
Безкабелни аксесоари AquaTrioРезервен филтър
Разтвор за почистване на под PhilipsПодходящ за всички видове твърди подови настилки
Безкабелни аксесоари AquaTrioРезервни четки
Батерия и зарядно устройство25,2 V литиевойонна батерия
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