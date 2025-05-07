XV1797/01
XW9465/11
XC8155/01
XC8157/01
XC7163/01
XC7167/01
XW9463/11
XC7053/01
XC7055/01
XC8055/01
XC8057/01
1x литиевойонна батерия от 25,2 V, 1x допълнително зарядно устройство
Удвоено време на работа с допълнителна батерия
Издържа до 80 мин в режим Eco (Еко), 30 мин. в режим Turbo (Турбо).(1)
Удвоете времето на работа на своята безкабелна прахосмукачка за мокро и сухо почистване Philips и/или безкабелна прахосмукачка Philips.
Включено в комплекта допълнително зарядно устройство, което позволява едновременно зареждане.
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1.0
от 5
1
Рецензия
07/05/2025
Srbija
ovaj proizvod je nesto najgore sto sam ikad kupio
zato sto je baterija posle dve godine otisla a druga nigde nemoze da se nabavi cak ni ovlasceni servis beotronik nema inemoze da nabavi‚sto znaci da mogu da ga bacim
Този отзив е направен за Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
Този отзив е направен за Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
(1) Само ръчно.