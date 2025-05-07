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  • 25,2 V литиевойонна батерия
  • 25,2 V литиевойонна батерия
  • 25,2 V литиевойонна батерия
  • 25,2 V литиевойонна батерия
  • 25,2 V литиевойонна батерия
  • 25,2 V литиевойонна батерия
  • 25,2 V литиевойонна батерия
  • 25,2 V литиевойонна батерия
  • 25,2 V литиевойонна батерия
  • 25,2 V литиевойонна батерия

Батерия и зарядно устройство25,2 V литиевойонна батерия

XV1797/01

1
| (1) Рецензия

1 награда

25,2 V литиевойонна батерия
Литиевойонна батерия от 25,2 V, съвместима с всички от следните безкабелни прахосмукачки за сухо почистване и активно измиване Philips и безкабелни прахосмукачки Philips: XC7053, XC7055, XC7057, XC8055, XC8057, XW9383, XW9385.
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Двойно по-голяма продължителност на работа с допълнителна батерия и зарядно

25,2 V литиевойонна батерия

  • 1x литиевойонна батерия от 25,2 V, 1x допълнително зарядно устройство

  • Удвоено време на работа с допълнителна батерия

  • Издържа до 80 мин в режим Eco (Еко), 30 мин. в режим Turbo (Турбо).(1)

Литиевойонна батерия 25,2 V, за да удвоите времето за работа

Удвоете времето на работа на своята безкабелна прахосмукачка за мокро и сухо почистване Philips и/или безкабелна прахосмукачка Philips.

Включено допълнително зарядно устройство

Включено в комплекта допълнително зарядно устройство, което позволява едновременно зареждане.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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1.0

от 5

1

Рецензия

5
4
3
2

07/05/2025

Srbija

Srbija

ovaj proizvod je nesto najgore sto sam ikad kupio

zato sto je baterija posle dve godine otisla a druga nigde nemoze da se nabavi cak ni ovlasceni servis beotronik nema inemoze da nabavi‚sto znaci da mogu da ga bacim

Този отзив е направен за Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V

Този отзив е направен за Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V

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