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  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg
  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg

Безкабелни аксесоари AquaTrioРезервни четки

XV1793/01

4

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

1 награда

Резервни четки

Комплект резервни четки, съвместим с гамата безкабелни прахосмукачки за мокро и сухо почистване Philips AquaTrio от серия 9000. Комплектът съдържа 2 ултрамеки микрофибърни четки Power. Препоръчва се да се сменя на всеки шест месеца.

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Безкабелно мокро и сухо почистване – серия 9000

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Оригинална резервна четка за безкабелна AquaTrio

Резервни четки

  • За прахосмукачка Philips AquaTrio 9000

  • Включва 2 ултрамеки четки от микрофибър

  • Щадящ към всички твърди подови настилки

  • За най-добри резултати подменяйте на всеки 6 месеца

Изключително меки микрофибърни четки

Две изключително меки четки Power, подходящи за твърди подове*.

За оптимални резултати при почистване подменяйте на всеки 6 месеца

Препоръчително е да подменяте четките на всеки 6 месеца, за да поддържате оптимални резултати при почистване на уреда ви.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
2
1

28/10/2024

Česká republika

Česká republika

Kartáče fungují skvěle.

Doporučuji. Znovu koupím, jak bude skladem. Součást vysavače.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče

Дата на използване 2024-04-28

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče

Дата на използване 2024-04-28

15/12/2025

Polska

Polska

Ok ale mogłyby być dostępne różne warianty

Szczotki dobrze myją jednak włoski są odrobinę za krótkie, więc czasem nie łapią idealnie podłoża. Na pewno przydałyby się jeszcze inne warianty szczotek, np. twardsze włosie do lepszego wyczyszczenia przydatne zwłaszcza przy zmianie lokum gdzie człowiek chce być pewny że ma na pewno czyste podłogi.

Този отзив е направен за Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry

Този отзив е направен за Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry

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