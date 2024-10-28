Резервни четки
Комплект резервни четки, съвместим с гамата безкабелни прахосмукачки за мокро и сухо почистване Philips AquaTrio от серия 9000. Комплектът съдържа 2 ултрамеки микрофибърни четки Power. Препоръчва се да се сменя на всеки шест месеца.
За прахосмукачка Philips AquaTrio 9000
Включва 2 ултрамеки четки от микрофибър
Щадящ към всички твърди подови настилки
За най-добри резултати подменяйте на всеки 6 месеца
Две изключително меки четки Power, подходящи за твърди подове*.
Препоръчително е да подменяте четките на всеки 6 месеца, за да поддържате оптимални резултати при почистване на уреда ви.
Награди
4.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
MuDr.
28/10/2024
Česká republika
Kartáče fungují skvěle.
Doporučuji. Znovu koupím, jak bude skladem. Součást vysavače.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče
Дата на използване 2024-04-28
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče
Дата на използване 2024-04-28
Aneta
15/12/2025
Polska
Ok ale mogłyby być dostępne różne warianty
Szczotki dobrze myją jednak włoski są odrobinę za krótkie, więc czasem nie łapią idealnie podłoża. Na pewno przydałyby się jeszcze inne warianty szczotek, np. twardsze włosie do lepszego wyczyszczenia przydatne zwłaszcza przy zmianie lokum gdzie człowiek chce być pewny że ma na pewno czyste podłogi.
Този отзив е направен за Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry
Този отзив е направен за Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry
Дървени подове: уредът е подходящ само за неабсорбиращи подове