XW9465/11
XC8155/01
XC8157/01
XC7163/01
XC7167/01
XW7263/11
XW9463/11
XC3131/01
XC3133/01
XC7053/01
Подходящ за всеки типове твърди подови настилки
Отстранява мазнини, петна, лепкава замърсявания
Една бутилка почиства до 25 сесии
Съвместим с всички уреди за мокро почистване Philips
В комплекта е включена дозираща капачка за правилното измерване на дозата. 10 ml доза за 1 пълнене на резервоар за вода, 25 сесии за почистване общо за една бутилка.
Формула, която е безопасна за домашни любимци и за семейството, при предвиденото приложение
Най-оптимизираните и професионални резултати от почистването с вашия уред за мокро почистване на подове на Philips за ламинат, паркет, дърво, плочки, мрамор, бетон, PVC и др.
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5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
pjsen
27/06/2025
Česká republika
Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vysta
Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vystačí na velkou plochu
Този отзив е направен за Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Този отзив е направен за Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Osino
22/10/2024
Česká republika
TOP prippravek na cisteni podlhy
Krasne cisti, prijemne voni a nepeni za mna top na vsechy podlahy :)
Предимства
kompaktne baleni, prijemna vune, nepeni, koncentrat
Недостатъци
zadne
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah