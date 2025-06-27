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Разтвор за почистване на под PhilipsПодходящ за всички видове твърди подови настилки

XV1792/01

5
| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

1 награда

Разтвор за почистване на подове
Препаратът за почистване на подове на Philips е предназначен за всички видове твърди подови настилки, за лесно отстраняване на мазнини, петна и лепкави замърсявания. Той е съвместим с уреди за мокро почистване на подове Philips за професионален резултат при почистване. 25 почиствания с една бутилка.
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за всички видове твърди подови настилки

Разтвор за почистване на подове

  • Подходящ за всеки типове твърди подови настилки

  • Отстранява мазнини, петна, лепкава замърсявания

  • Една бутилка почиства до 25 сесии

  • Съвместим с всички уреди за мокро почистване Philips

Почистваща концентрирана формула

В комплекта е включена дозираща капачка за правилното измерване на дозата. 10 ml доза за 1 пълнене на резервоар за вода, 25 сесии за почистване общо за една бутилка.

Формула, която е безопасна за домашни любимци и за семейството

Формула, която е безопасна за домашни любимци и за семейството, при предвиденото приложение

Ефективен почистващ разтвор за всички видове твърди подови настилки

Най-оптимизираните и професионални резултати от почистването с вашия уред за мокро почистване на подове на Philips за ламинат, паркет, дърво, плочки, мрамор, бетон, PVC и др.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

27/06/2025

Česká republika

Česká republika

Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vysta

Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vystačí na velkou plochu

Този отзив е направен за Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

Този отзив е направен за Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

22/10/2024

Česká republika

Česká republika

TOP prippravek na cisteni podlhy

Krasne cisti, prijemne voni a nepeni za mna top na vsechy podlahy :)

Предимства

kompaktne baleni, prijemna vune, nepeni, koncentrat

Недостатъци

zadne

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

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