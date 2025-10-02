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  • Създадена за ефективност, готова за всяко предизвикателство.
  • Създадена за ефективност, готова за всяко предизвикателство.
  • Създадена за ефективност, готова за всяко предизвикателство.
  • Създадена за ефективност, готова за всяко предизвикателство.
  • Създадена за ефективност, готова за всяко предизвикателство.
  • Създадена за ефективност, готова за всяко предизвикателство.
  • Създадена за ефективност, готова за всяко предизвикателство.
  • Създадена за ефективност, готова за всяко предизвикателство.
  • Създадена за ефективност, готова за всяко предизвикателство.
  • Създадена за ефективност, готова за всяко предизвикателство.
  • Създадена за ефективност, готова за всяко предизвикателство.
  • Създадена за ефективност, готова за всяко предизвикателство.
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удължена гаранция

AquaTrio CordlessВерт. прахосм. за мокро и сухо чистене от серия 9000

XW9465/11

4.4
| (27) Отзиви | 86% препоръчват този продукт
Създадена за ефективност, готова за всяко предизвикателство.
Справете се с всякакъв вид замърсявания с най-бързите четки в света*. Премахнете прах, мръсотия, петна и течни замърсявания наведнъж. С четки, които се въртят с 4000 оборота в минута, осигурявайки непрекъснато изплакване на четките и винаги чист под.
Виж всички предимства

Най-бързите четки в света*

Създадена за ефективност, готова за всяко предизвикателство.

  • Патентовани четки AquaSpin: 4000 оборота в минута почистваща сила.

  • Справете се с всякакъв вид замърсявания!

  • До 55 мин време на работа*

  • Високоскоростно автоматично почистване: оставете работата на нас!

  • Почистване с чиста вода, всеки път: PowerCyclone Aqua

Справете се с всичко - Премахвайте прах, мръсотия, петна и течности наведнъж

Справете се с всичко - Премахвайте прах, мръсотия, петна и течности наведнъж

Почиствайте всяка повърхност и всякакъв вид замърсявания! Премахвайте прах и мръсотия от килими до твърди подове с нашия мощен модул за сухо почистване. За безупречно измит под с едно минаване, активирайте нашия мощен модул за мокро почистване и прахосмучене!

Високоскоростно автоматично почистване: оставете работата на нас!

Високоскоростно автоматично почистване: оставете работата на нас!

AquaTrio автоматично се почиства след всяка употреба, премахвайки влага, мръсотия и бактерии. Не е необходимо ръчно почистване. Винаги чист и готов за употреба.

Почистване с прясна вода, всеки път: PowerCyclone Aqua.

Почистване с прясна вода, всеки път: PowerCyclone Aqua.

PowerCyclone Aqua ефективно разделя и заключва мръсотията и мръсната вода, позволявайки постоянен поток от прясна вода, преминаваща през четките и по пода.

Технически данни

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4.4

от 5

27

Отзиви

86%

препоръчват този продукт

4
3
2

02/10/2025

България

България

Две прахосмукачки в 1 - удобно съхранение

Прахосумакчаката AquaTrio е много маневрена. Харесва ми, че имам две прахосмукачки за различни цели, които стоят на една стойка. Удачна е за всякакви видове подове. Светлините са уникален помощник. Благодарение на тях разбрах колко малко всъщност е чистела предната ми прахосмукачка.

Предимства

Много полезен уред за големи домове

Недостатъци

заема място

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 9000 XW9463/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро AquaTrio

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 9000 XW9463/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро AquaTrio

25/08/2025

България

България

Страхотен избор за семйство с малко дете и паркет!

Тази вертикална прахосмукачака е простo чудесна! Имам малко дете и жилище от 160 кв. До сега всяка сутрин ставах преди всички, за да мина и с прахосмукача и с моп....сега минавам само веднъж целият под за изключително кратко време! Чисти прекрасно нашия паркет, а той е капризен на вода и препарати.

Недостатъци

Мократа четка изсъхва малко по - бавно – самата станция не я изсушава напълно, хубаво е да се вади понякога

Този отзив е направен за Серия 9000 XW9463/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро AquaTrio

Този отзив е направен за Серия 9000 XW9463/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро AquaTrio

29/07/2025

България

България

Отзив

Надхвърли очакванията ми,страхотна е ия препоръчвам за всяко домакинство

Този отзив е направен за Серия 9000 XW9463/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро AquaTrio

Този отзив е направен за Серия 9000 XW9463/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро AquaTrio

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      1. В категорията безкабелни прахосмукачки за мокро и сухо почистване, въз основа на оборотите в минута на четката, тествано срещу високия клас модели, 2025

      2. Зависи от употребата и режимите

      3. В нормален режим за прахосмучене и мокро почистване