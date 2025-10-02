Патентовани четки AquaSpin: 4000 оборота в минута почистваща сила.
Справете се с всякакъв вид замърсявания!
До 55 мин време на работа*
Високоскоростно автоматично почистване: оставете работата на нас!
Почистване с чиста вода, всеки път: PowerCyclone Aqua
Почиствайте всяка повърхност и всякакъв вид замърсявания! Премахвайте прах и мръсотия от килими до твърди подове с нашия мощен модул за сухо почистване. За безупречно измит под с едно минаване, активирайте нашия мощен модул за мокро почистване и прахосмучене!
AquaTrio автоматично се почиства след всяка употреба, премахвайки влага, мръсотия и бактерии. Не е необходимо ръчно почистване. Винаги чист и готов за употреба.
PowerCyclone Aqua ефективно разделя и заключва мръсотията и мръсната вода, позволявайки постоянен поток от прясна вода, преминаваща през четките и по пода.
4.4
от 5
27
Отзиви
86%
препоръчват този продукт
CozyLife
02/10/2025
България
Две прахосмукачки в 1 - удобно съхранение
Прахосумакчаката AquaTrio е много маневрена. Харесва ми, че имам две прахосмукачки за различни цели, които стоят на една стойка. Удачна е за всякакви видове подове. Светлините са уникален помощник. Благодарение на тях разбрах колко малко всъщност е чистела предната ми прахосмукачка.
Предимства
Много полезен уред за големи домове
Недостатъци
заема място
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 9000 XW9463/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро AquaTrio
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 9000 XW9463/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро AquaTrio
Toni_Mom
25/08/2025
България
Страхотен избор за семйство с малко дете и паркет!
Тази вертикална прахосмукачака е простo чудесна! Имам малко дете и жилище от 160 кв. До сега всяка сутрин ставах преди всички, за да мина и с прахосмукача и с моп....сега минавам само веднъж целият под за изключително кратко време! Чисти прекрасно нашия паркет, а той е капризен на вода и препарати.
Недостатъци
Мократа четка изсъхва малко по - бавно – самата станция не я изсушава напълно, хубаво е да се вади понякога
Този отзив е направен за Серия 9000 XW9463/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро AquaTrio
Този отзив е направен за Серия 9000 XW9463/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро AquaTrio
Весиле
29/07/2025
България
Отзив
Надхвърли очакванията ми,страхотна е ия препоръчвам за всяко домакинство
Този отзив е направен за Серия 9000 XW9463/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро AquaTrio
Този отзив е направен за Серия 9000 XW9463/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро AquaTrio
В категорията безкабелни прахосмукачки за мокро и сухо почистване, въз основа на оборотите в минута на четката, тествано срещу високия клас модели, 2025
Зависи от употребата и режимите
В нормален режим за прахосмучене и мокро почистване