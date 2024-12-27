Резервен филтър
Комплект резервен филтър, съвместим с гамата безкабелни прахосмукачки за мокро и сухо почистване Philips AquaTrio от серия 9000. Комплектът съдържа филтърна кутия с горен и долен капак и перящ се филтър от пяна. Препоръчва се да се сменя на всеки 6 месеца.
Комплект филтри за Philips AquaTrio серив 9000
Включва горни и долни филтърни капаци
Миещ се пенест филтър за лесно почистване
Сменяйте комплекта филтри на всеки 6 месеца
Филтърна кутия, разполагаща с горен и долен капак
Филтърът може лесно да се мие под течаща вода за добра производителност през целия си експлоатационен срок.
Препоръчително е да подменяте филтрите на всеки 6 месеца, за да поддържате оптимални резултати при почистване на уреда ви.
Награди
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Natti82
27/12/2024
България
Продукта има характеристики,отговарящи на изискван
Ефективност и производителност,спестява ми много време.
Предимства
Чисти и мие едновременно при това много ефективно
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър
Дата на използване 2024-11-27
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър
Дата на използване 2024-11-27
jago12345
02/10/2025
Polska
Świetny
Naprawdę świetny filtr! Działa perfekcyjnie! Polecam!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza