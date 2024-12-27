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  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
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  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg

Безкабелни аксесоари AquaTrioРезервен филтър

XV1791/01

5

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

1 награда

Резервен филтър

Комплект резервен филтър, съвместим с гамата безкабелни прахосмукачки за мокро и сухо почистване Philips AquaTrio от серия 9000. Комплектът съдържа филтърна кутия с горен и долен капак и перящ се филтър от пяна. Препоръчва се да се сменя на всеки 6 месеца.

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Оригинален резервен филтър за безкабелна AquaTrio

Резервен филтър

  • Комплект филтри за Philips AquaTrio серив 9000

  • Включва горни и долни филтърни капаци

  • Миещ се пенест филтър за лесно почистване

  • Сменяйте комплекта филтри на всеки 6 месеца

Филтърна кутия, разполагаща с горен и долен капак

Филтърна кутия, разполагаща с горен и долен капак

Миещ се филтър, предназначен да поддържа продължителна висока скорост на преминаващия въздух

Филтърът може лесно да се мие под течаща вода за добра производителност през целия си експлоатационен срок.

За оптимални резултати при почистване подменяйте на всеки 6 месеца

Препоръчително е да подменяте филтрите на всеки 6 месеца, за да поддържате оптимални резултати при почистване на уреда ви.

Технически данни

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Награди

  • Изображение на VRS_PBTAWARD66

Отзиви

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5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

27/12/2024

България

България

Продукта има характеристики,отговарящи на изискван

Ефективност и производителност,спестява ми много време.

Предимства

Чисти и мие едновременно при това много ефективно

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър

Дата на използване 2024-11-27

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър

Дата на използване 2024-11-27

02/10/2025

Polska

Polska

Świetny

Naprawdę świetny filtr! Działa perfekcyjnie! Polecam!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza

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