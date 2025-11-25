Превъзходно почистване с чиста вода
Лесно използване и поддръжка
Персонализиран за дома ви чрез HomeRun
С Philips HomeRun серия 9000 винаги почиствате с чиста вода. Нейната технология PowerCyclone Aqua блокира мръсната вода по време на работа, което означава, че винаги миете само с прясна вода. Изпитайте несравнима чистота с нашия моп, оставяйки подовете си безупречни.
Насладете се на до 3 седмици почистване без необходимост от поддръжка с универсалната станция: автоматично изпразва контейнера за прах до 70 дни¹. Независимо допълва резервоара за чиста вода и изпразва резервоара за мръсна вода до 3 седмици¹. Без усилие почиства и изсушава мопа с гореща вода (50°C), като осигурява свеж старт всеки път.
Кажете сбогом на заплитането при четките – нашата усъвършенствана функция за разплитане гарантира, че те остават без косми², като ви избавя от неприятностите при ръчното почистване.
нов
4.6
от 5
11
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Дончо
25/11/2025
България
Част от промоцията
Продукта има чудесни характеристики
Супер продукт. Точно това което търсех. Препоръчвам с две ръце
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
vvvbbb
25/11/2025
България
Част от промоцията
Взех XU9100/10 основно заради функцията му за миене, защото у дома имам и куче, и малко дете. Още след първите няколко почиствания видях разликата — подът е видимо по-чист, а след кучето почти не остават следи или косъмчета, които детето да рови или да лепнат по ръцете му. Мопът разпределя равномерно водата и маха ежедневните замърсявания по плочките и ламината. Точно това търсех: стабилно миене, което ми спестява време и ме успокоява, че подът е безопасен за игра
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
I.Peneva
25/11/2025
България
Част от промоцията
Заслужава си!
Много съм доволна от XU9100/10. Благодарение на силното му засмукване подът ми изглежда винаги поддържан, без да се налага да минавам след него. Функцията за миене ми спестява време — само го пускам и подът е чист и освежен. Навигацията е прецизна и не се притеснявам, че ще се блъска или заседне.
Предимства
Лесен за употреба
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
¹ В зависимост от интензивността и контекста на употреба.
² Резултатите варират в зависимост от контекста на употреба.
³ Според вътрешни тестове и в сравнение със серията HomeRun 7000 с 5000 Pa.
⁴ Размер на най-малкото откриваемо препятствие: 2,5 x 2,5 см
⁵ Тестван само в режим за сухо почистване с най-ниското ниво на всмукателна мощност.
⁶ Улавя 96,5% от частиците с размер 0,3 μm.