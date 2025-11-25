Роботът върши отлична работа — не само суфликтира и събира прах, но има и функция за влагaво почистване, което много ми харесва. Мопът му е ефективен: преминава веднъж и оставя повърхността приятно чиста, без ивици и петна. Мощността на всмукване е достатъчна за ежедневно почистване — успява да вдигне прах, трохи и малки боклучета от пода. Навигацията също е много добра — роботът разпознава мебелите и стените, така че не се блъска честo, и се ориентира успешно в по-тесни пространства. Управлението през мобилното приложение е голям плюс. Мога да задавам графици, да избирам режими — например само прахосмукане, само миене, или комбиниран режим — и да наблюдавам напредъка на почистването. Батерията му също е стабилна — издържа достатъчно, за да покрие по-голяма част от дома ми, и се връща сам в базата за презареждане, когато е необходимо. Една от функциите, която много оценявам, е автоматичното регулиране на водата за миене — роботът увеличава подаването на вода, когато мопът срещне по-замърсени зони, и намалява, когато минава по чисти повърхности. Това спестява ресурс и предотвратява излишно мокрене. Контейнерът за вода е достатъчен, за да почисти няколко стаи, преди да се наложи да го напълня отново. Също така поддръжката е лесна — моповете се свалят и мият, филтърът се почиства бързо, което ме кара да усещам, че роботът ще остане ефективен дълго време. Като цяло, ако търсите робот, който да съчетава прахосмукачка и мокър моп с добри параметри и интелигентно управление е най-правилният избор към днешна дата,силно препоръчвам.