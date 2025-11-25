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  • Роботът, който мие пода като никой друг
  • Роботът, който мие пода като никой друг
  • Роботът, който мие пода като никой друг
  • Роботът, който мие пода като никой друг
  • Роботът, който мие пода като никой друг
  • Роботът, който мие пода като никой друг
  • Роботът, който мие пода като никой друг
  • Роботът, който мие пода като никой друг
  • Роботът, който мие пода като никой друг
  • Роботът, който мие пода като никой друг
  • Роботът, който мие пода като никой друг
  • Роботът, който мие пода като никой друг

Philips HomeRun серия 9000Робот за сухо и мокро почистване

XU9100/10

4.6
| (11) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Роботът, който мие пода като никой друг
Кажете сбогом на проблемите с почистването! PowerCyclone Aqua незабавно отстранява мръсната вода и постоянно изплаква мопа с прясна, чиста вода, оставяйки пода безупречен. Насладете се на до 3 седмици¹ почистване без необходимост от поддръжка с помощта на универсалната станция.
Виж всички предимства

С революционна технология PowerCyclone Aqua

Роботът, който мие пода като никой друг

  • Превъзходно почистване с чиста вода

  • Лесно използване и поддръжка

  • Персонализиран за дома ви чрез HomeRun

Подобрете резултатите от почистването на пода с PowerCyclone Aqua

Подобрете резултатите от почистването на пода с PowerCyclone Aqua

С Philips HomeRun серия 9000 винаги почиствате с чиста вода. Нейната технология PowerCyclone Aqua блокира мръсната вода по време на работа, което означава, че винаги миете само с прясна вода. Изпитайте несравнима чистота с нашия моп, оставяйки подовете си безупречни.

Без необходимост от поддръжка до 3 седмици¹

Без необходимост от поддръжка до 3 седмици¹

Насладете се на до 3 седмици почистване без необходимост от поддръжка с универсалната станция: автоматично изпразва контейнера за прах до 70 дни¹. Независимо допълва резервоара за чиста вода и изпразва резервоара за мръсна вода до 3 седмици¹. Без усилие почиства и изсушава мопа с гореща вода (50°C), като осигурява свеж старт всеки път.

Кажете сбогом на заплитането при четките

Кажете сбогом на заплитането при четките

Кажете сбогом на заплитането при четките – нашата усъвършенствана функция за разплитане гарантира, че те остават без косми², като ви избавя от неприятностите при ръчното почистване.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

11

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2

25/11/2025

България

България

Продукта има чудесни характеристики

Супер продукт. Точно това което търсех. Препоръчвам с две ръце

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

25/11/2025

България

България

Взех XU9100/10 основно заради функцията му за миене, защото у дома имам и куче, и малко дете. Още след първите няколко почиствания видях разликата — подът е видимо по-чист, а след кучето почти не остават следи или косъмчета, които детето да рови или да лепнат по ръцете му. Мопът разпределя равномерно водата и маха ежедневните замърсявания по плочките и ламината. Точно това търсех: стабилно миене, което ми спестява време и ме успокоява, че подът е безопасен за игра

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

25/11/2025

България

България

Заслужава си!

Много съм доволна от XU9100/10. Благодарение на силното му засмукване подът ми изглежда винаги поддържан, без да се налага да минавам след него. Функцията за миене ми спестява време — само го пускам и подът е чист и освежен. Навигацията е прецизна и не се притеснявам, че ще се блъска или заседне.

Предимства

Лесен за употреба

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

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      1. ¹ В зависимост от интензивността и контекста на употреба.

      2. ² Резултатите варират в зависимост от контекста на употреба.

      3. ³ Според вътрешни тестове и в сравнение със серията HomeRun 7000 с 5000 Pa.

      4. ⁴ Размер на най-малкото откриваемо препятствие: 2,5 x 2,5 см

      5. ⁵ Тестван само в режим за сухо почистване с най-ниското ниво на всмукателна мощност.

      6. ⁶ Улавя 96,5% от частиците с размер 0,3 μm.