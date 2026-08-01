Висококонцентрирана почистваща формула

Включена е капачка за дозиране за правилно измерване на дозата. Използвайте 10 мл почистващ препарат за подове за един 3,5-литров резервоар за чиста вода в станцията (серия 9000) или 1 мл директно във водния резервоар на робота (серия 5000). Заедно с вашия HomeRun 5000 или серия 9000 нашият почистващ препарат за подове осигурява високоефективни резултати.