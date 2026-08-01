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  • Концентриран препарат за почистване на подове за роботи HomeRun.
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  • Концентриран препарат за почистване на подове за роботи HomeRun.
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PhilipsКонцентриран препарат за почистване на подове

XV1493/10

Концентриран препарат за почистване на подове за роботи HomeRun.
Високоефективният препарат за почистване на подове на Philips се справя с мазнините, лепкавите петна и мръсотията без усилие. Съвместим е със сериите Philips HomeRun 5000 и 9000 за мокро почистване.
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Съвместими продукти
Philips HomeRun серия 9000

Philips HomeRun серия 9000
Робот за сухо и мокро почистване

XU9100/10

Робот за сухо и мокро HomeRun 5000

Робот за сухо и мокро HomeRun 5000
Робот за сухо и мокро почистване

XU5100/20

Робот за сухо и мокро HomeRun 5000

Робот за сухо и мокро HomeRun 5000
Робот за сухо и мокро почистване

XU5000/10

Робот за сухо и мокро HomeRun 5000

Робот за сухо и мокро HomeRun 5000
Робот за сухо и мокро почистване

XU5000/20

Робот за сухо и мокро HomeRun 5000

Робот за сухо и мокро HomeRun 5000
Робот за сухо и мокро почистване

XU5100/10

Постигане на чист под с лекота

Концентриран препарат за почистване на подове за роботи HomeRun.

  • За всички видове твърди подови настилки

  • Отстранява мазнини, петна и мръсотия

  • Концентрирана почистваща формула

  • Подходящ за животни и семейства¹

  • Съвместимост: серии HomeRun 5000 и 9000

Удължете живота на робота си

Удължете живота на робота си

Ултраконцентрираният почистващ препарат за подове Philips е специално разработен за прахосмукачките-роботи Philips HomeRun. Той постига най-добри резултати и осигурява по-дълъг живот на вашия робот.

За всички видове твърди подови настилки

За всички видове твърди подови настилки

Препаратът за почистване на подове е проектиран да се използва за всички видове твърди подови настилки², за да отстранява лесно мазнини, петна и лепкава мръсотия. Той оставя пода блестящ и чист, без остатъци и струйки.

Висококонцентрирана почистваща формула

Висококонцентрирана почистваща формула

Включена е капачка за дозиране за правилно измерване на дозата. Използвайте 10 мл почистващ препарат за подове за един 3,5-литров резервоар за чиста вода в станцията (серия 9000) или 1 мл директно във водния резервоар на робота (серия 5000). Заедно с вашия HomeRun 5000 или серия 9000 нашият почистващ препарат за подове осигурява високоефективни резултати.

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      1. ¹ За използване по предназначение

      2. ² Винаги тествайте на място без пряка видимост, за да сте сигурни, че продуктът е подходящ за вашата подова настилка.

      3. ³ в съответствие с Директива 302 B на ОИСР