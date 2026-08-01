XV1493/10
XU9100/10
XU5100/20
XU5000/10
XU5000/20
XU5100/10
За всички видове твърди подови настилки
Отстранява мазнини, петна и мръсотия
Концентрирана почистваща формула
Подходящ за животни и семейства¹
Съвместимост: серии HomeRun 5000 и 9000
Ултраконцентрираният почистващ препарат за подове Philips е специално разработен за прахосмукачките-роботи Philips HomeRun. Той постига най-добри резултати и осигурява по-дълъг живот на вашия робот.
Препаратът за почистване на подове е проектиран да се използва за всички видове твърди подови настилки², за да отстранява лесно мазнини, петна и лепкава мръсотия. Той оставя пода блестящ и чист, без остатъци и струйки.
Включена е капачка за дозиране за правилно измерване на дозата. Използвайте 10 мл почистващ препарат за подове за един 3,5-литров резервоар за чиста вода в станцията (серия 9000) или 1 мл директно във водния резервоар на робота (серия 5000). Заедно с вашия HomeRun 5000 или серия 9000 нашият почистващ препарат за подове осигурява високоефективни резултати.
Отзиви
¹ За използване по предназначение
² Винаги тествайте на място без пряка видимост, за да сте сигурни, че продуктът е подходящ за вашата подова настилка.
³ в съответствие с Директива 302 B на ОИСР