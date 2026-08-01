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  • Въртящи се мопове за HomeRun от серията 9000

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Philips HomeRunСерия 9000 Въртящи се мопове

XV1491/10

Въртящи се мопове за HomeRun от серията 9000
Оборудвайте своя робот за сухо и мокро почистване Philips HomeRun от серия 9000 с оригинални въртящи се мопове. С патентованата си технология за въртящи се мопове роботът незабавно отстранява мръсната вода, така че да извършвате мокро почистване само с прясна вода за изключително чисти резултати.
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Съвместими продукти
Philips HomeRun серия 9000

Philips HomeRun серия 9000
Робот за сухо и мокро почистване

XU9100/10

Роботът, който мие пода ви като никой друг

Въртящи се мопове за HomeRun от серията 9000

  • 2 x оригинални въртящи се мопа

  • Съвместимост: серия 9000

Патентована техн. за моп: без петна

Патентована техн. за моп: без петна

Винаги почиствайте с прясна вода. Технологията PowerCyclone Aqua блокира мръсната вода по време на работа, което означава, че винаги ще извършвате мокро почистване само с прясна вода. Насладете се на несравнима чистота с нашия моп, който оставя подовете ви безупречни.

Изключително чисти резултати

Изключително чисти резултати

Philips HomeRun от серията 9000 върши много повече от обикновено избърсване: с патентованата си технология за въртящ се моп той осигурява почистване от следващо ниво, като почиства подовете ви с винаги чиста вода, за да гарантира, че упоритите петна и трудните за почистване замърсявания ще бъдат премахнати, а вие ще останете със забележителни резултати.

Подходящ за всеки подови настилки

Подходящ за всеки подови настилки

Нашият въртящ се моп, който е проектиран за всички видове твърди подови настилки, събира и отстранява прах и мръсотия без усилие. Със своята система за повдигане с двойни ролки Philips HomeRun от серията 9000 може да повдига мопа интелигентно, за да предотврати намокрянето на килимите.

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