Изключително чисти резултати

Philips HomeRun от серията 9000 върши много повече от обикновено избърсване: с патентованата си технология за въртящ се моп той осигурява почистване от следващо ниво, като почиства подовете ви с винаги чиста вода, за да гарантира, че упоритите петна и трудните за почистване замърсявания ще бъдат премахнати, а вие ще останете със забележителни резултати.