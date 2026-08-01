нов
XV1491/10
2 x оригинални въртящи се мопа
Съвместимост: серия 9000
Винаги почиствайте с прясна вода. Технологията PowerCyclone Aqua блокира мръсната вода по време на работа, което означава, че винаги ще извършвате мокро почистване само с прясна вода. Насладете се на несравнима чистота с нашия моп, който оставя подовете ви безупречни.
Philips HomeRun от серията 9000 върши много повече от обикновено избърсване: с патентованата си технология за въртящ се моп той осигурява почистване от следващо ниво, като почиства подовете ви с винаги чиста вода, за да гарантира, че упоритите петна и трудните за почистване замърсявания ще бъдат премахнати, а вие ще останете със забележителни резултати.
Нашият въртящ се моп, който е проектиран за всички видове твърди подови настилки, събира и отстранява прах и мръсотия без усилие. Със своята система за повдигане с двойни ролки Philips HomeRun от серията 9000 може да повдига мопа интелигентно, за да предотврати намокрянето на килимите.
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