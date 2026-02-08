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  • Оригинален комплект за смяна за HomeRun от серия 9000
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  • Оригинален комплект за смяна за HomeRun от серия 9000
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Philips HomeRunКомплект за подмяна серия 9000

XV1492/10

5
| (5) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Оригинален комплект за смяна за HomeRun от серия 9000
Всичко, което ви е необходимо за извършване на редовна поддръжка на вашия робот за сухо и мокро почистване за HomeRun от серията 9000. Този оригинален комплект за смяна съдържа 1 основна четка, 1 странична четка и 2 филтъра.
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Съвместими продукти
Philips HomeRun серия 9000

Philips HomeRun серия 9000
Робот за сухо и мокро почистване

XU9100/10

Комплект за поддръжка 3 в 1

Оригинален комплект за смяна за HomeRun от серия 9000

  • 1 x основна четка

  • 1 x странична четка

  • 2 x миещи се EPA11 филтри

  • Съвместимост: серия 9000

Филтър EPA за отлично филтриране

Филтър EPA за отлично филтриране

Комплектът включва 2 x филтъра EPA11, които улавят финия прах, преди въздухът да се изпусне обратно в помещението, като по този начин се постига чист въздух без прах в дома ви. Филтърът трябва да се сменя на всеки 3 – 6 месеца

Основна четка за всички видове под

Основна четка за всички видове под

Основната четка е проектирана така, че роботът да се движи по всички видове подове настилки, като ви освобождава от необходимостта да почиствате ръчно в целия си дом, дори и на трудните места.

Почистване близо до стени и в ъглите

Почистване близо до стени и в ъглите

Нашата странична четка е от съществено значение за по-обстойно почистване, като заедно със скритата лазерна навигация D-ToF и усъвършенствания алгоритъм осигурява максимално покритие на пода и не оставя нито едно място недокоснато. Тя лесно се закрепва към вашия робот за бърза и безпроблемна поддръжка.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

5

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

08/02/2026

Lietuva

Lietuva

Viskas ok

Geras komplektukas. Viskas tinka, kokybe gera. Verta

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за „HomeRun“

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за „HomeRun“

17/01/2026

Lietuva

Lietuva

reikalingi priedai

gerai tureti viska po ranka. nusipirkau, kad kartu, kad kai prireiks viskas butu po ranka.

Този отзив е направен за „HomeRun“

Този отзив е направен за „HomeRun“

13/01/2026

Lietuva

Lietuva

Naudingas

Visada gerai turėti po ranka, jei kažkada prireiktų

Този отзив е направен за „HomeRun“

Този отзив е направен за „HomeRun“

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      1. ¹ Улавя 96,5% от частиците с размер 0,3 μm.