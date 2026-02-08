1 x основна четка
1 x странична четка
2 x миещи се EPA11 филтри
Съвместимост: серия 9000
Комплектът включва 2 x филтъра EPA11, които улавят финия прах, преди въздухът да се изпусне обратно в помещението, като по този начин се постига чист въздух без прах в дома ви. Филтърът трябва да се сменя на всеки 3 – 6 месеца
Основната четка е проектирана така, че роботът да се движи по всички видове подове настилки, като ви освобождава от необходимостта да почиствате ръчно в целия си дом, дори и на трудните места.
Нашата странична четка е от съществено значение за по-обстойно почистване, като заедно със скритата лазерна навигация D-ToF и усъвършенствания алгоритъм осигурява максимално покритие на пода и не оставя нито едно място недокоснато. Тя лесно се закрепва към вашия робот за бърза и безпроблемна поддръжка.
5.0
от 5
5
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
AiR2
08/02/2026
Lietuva
Viskas ok
Geras komplektukas. Viskas tinka, kokybe gera. Verta
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за „HomeRun“
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за „HomeRun“
Balta Ziema
17/01/2026
Lietuva
reikalingi priedai
gerai tureti viska po ranka. nusipirkau, kad kartu, kad kai prireiks viskas butu po ranka.
Този отзив е направен за „HomeRun“
Този отзив е направен за „HomeRun“
Bijunai
13/01/2026
Lietuva
Naudingas
Visada gerai turėti po ranka, jei kažkada prireiktų
Този отзив е направен за „HomeRun“
Този отзив е направен за „HomeRun“
¹ Улавя 96,5% от частиците с размер 0,3 μm.