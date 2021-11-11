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  • s-bag® Classic за дълготрайна работа
  • s-bag® Classic за дълготрайна работа
  • s-bag® Classic за дълготрайна работа
  • s-bag® Classic за дълготрайна работа
  • s-bag® Classic за дълготрайна работа
  • s-bag® Classic за дълготрайна работа

s-bagКласически дълготрайни (4 бр.)

FC8021/03

4.8
| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
s-bag® Classic за дълготрайна работа
s-bag® е универсалната торбичка за прах за всички прахосмукачки с торбичка Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Когато закупувате торбички за смяна, просто потърсете логото на s-bag®. Използването на неоригинални торбички може да повреди прахосмукачката ви.
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По-дълга работа, по-добро филтриране

s-bag® Classic за дълготрайна работа

  • 4 x торбички за прах

  • Един стандарт за всички

  • 50% по-дълъг живот

  • 15% по-голям капацитет

Универсален стандарт за лесен избор

Универсален стандарт за лесен избор

Оригиналната Philips s-bag® може да се използва за всички прахосмукачки с торбичка Philips и Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забравете за досадното безкрайно търсене на торбичка за прах, просто потърсете логото на s-bag®.

50% по-дълъг живот от традиционните хартиени торби

50% по-дълъг живот от традиционните хартиени торби

s-bag® Classic Long Performance издържа 50% по-дълго от традиционните хартиени торби. Специалният синтетичен материал на торбата и 15% по-голямата вместимост гарантират отлична въздушна струя за поддържане на всмукателната сила на вашата прахосмукачка за по-дълго време.

Филтрира 99% от финия прах

Филтрира 99% от финия прах

Синтетичният материал на тази торбичка за прах филтрира до 99% от праха и частиците. Той филтрира въздуха по-ефективно от нормалната хартиена торбичка и ви помага да се избавите от пренасяните по въздуха частици, като алергени.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

11/11/2021

Україна

Україна

Якість та надійність!

Користуємося вже більше 5років ,дуже якісні мішки,вигідно купувати,ми задоволені та рекомендуємо !!!!

Предимства

Рекомендую !!!

Недостатъци

Немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

27/08/2020

Україна

Україна

Якісний продукт

Відмінно стримує пил. Дуже якісний товар. Рекомендую!!!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

29/01/2020

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Prostorný a není drahý.

Tento prachový sáček z kvalitního materiálu. Dostačující na měsíc s pravidelným úklidem.

Предимства

Cena, kvalita.

Недостатъци

Nic.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů

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