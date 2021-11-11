4 x торбички за прах
Един стандарт за всички
50% по-дълъг живот
15% по-голям капацитет
Оригиналната Philips s-bag® може да се използва за всички прахосмукачки с торбичка Philips и Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забравете за досадното безкрайно търсене на торбичка за прах, просто потърсете логото на s-bag®.
s-bag® Classic Long Performance издържа 50% по-дълго от традиционните хартиени торби. Специалният синтетичен материал на торбата и 15% по-голямата вместимост гарантират отлична въздушна струя за поддържане на всмукателната сила на вашата прахосмукачка за по-дълго време.
Синтетичният материал на тази торбичка за прах филтрира до 99% от праха и частиците. Той филтрира въздуха по-ефективно от нормалната хартиена торбичка и ви помага да се избавите от пренасяните по въздуха частици, като алергени.
4.8
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Lacking
11/11/2021
Україна
Якість та надійність!
Користуємося вже більше 5років ,дуже якісні мішки,вигідно купувати,ми задоволені та рекомендуємо !!!!
Предимства
Рекомендую !!!
Недостатъци
Немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Igor7_7_71
27/08/2020
Україна
Якісний продукт
Відмінно стримує пил. Дуже якісний товар. Рекомендую!!!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Axsa
29/01/2020
Česká republika
Потвърден купувач
Prostorný a není drahý.
Tento prachový sáček z kvalitního materiálu. Dostačující na měsíc s pravidelným úklidem.
Предимства
Cena, kvalita.
Недостатъци
Nic.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů