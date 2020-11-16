FC8022/04
XU2100/15
XU2100/25
XU9100/10
XU3100/01
FC8785/09
FC8784/09
FC8241/09
4 x торбички за прах
Един стандарт за всички
Противоалергенно филтриране
Оригиналната Philips s-bag® може да се използва за всички прахосмукачки с торбичка Philips и Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забравете за досадното безкрайно търсене на торбичка за прах, просто потърсете логото на s-bag®.
s-bag® против алергии има висока степен на филтриране, за да улавя полени, частици прах, прашни акари, алергени от акари и котки с размер от 1 микрон. Това ниво на филтриране значително намалява излагането на алергени в семейството ви и е полезно за страдащите от астма и алергии.
s-bag® против алергии е направена от високоустойчив синтетичен материал, произведен в Швеция.
3.0
от 5
1
Рецензия
Kočka48
16/11/2020
Česká republika
Nejsem spokojena
Výrobek v záruční době již potřetí nefunguje. Musím opět do opravny. Hlásí již potřetí chybu E6,
Този отзив е направен за Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů
Този отзив е направен за Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů