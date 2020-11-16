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  • s-bag® против алергии
  • s-bag® против алергии
  • s-bag® против алергии
  • s-bag® против алергии
  • s-bag® против алергии
  • s-bag® против алергии

s-bagПротивоалергенни торбички за прах

FC8022/04

3
| (1) Рецензия
s-bag® против алергии
s-bag® е универсалната торбичка за прах за всички прахосмукачки с торбичка Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Когато закупувате торбички за смяна, просто потърсете логото на s-bag®. Използването на неоригинални торбички може да повреди прахосмукачката ви.
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Съвместими продукти
Серия 2000

Серия 2000
Прахосмукачка-робот

XU2100/15

Серия 2000

Серия 2000
Прахосмукачка-робот

XU2100/25

Philips HomeRun серия 9000

Philips HomeRun серия 9000
Робот за сухо и мокро почистване

XU9100/10

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Робот за сухо и мокро почистване

XU3100/01

Performer Silent

Performer Silent
Прахосмукачка с торба

FC8785/09

Performer Silent

Performer Silent
Прахосмукачка с торба

FC8784/09

Серия 2000

Серия 2000
Прахосмукачка с торба

FC8241/09

По-добро филтриране, идеално за страдащи от алергии

s-bag® против алергии

  • 4 x торбички за прах

  • Един стандарт за всички

  • Противоалергенно филтриране

Универсален стандарт за лесен избор

Универсален стандарт за лесен избор

Оригиналната Philips s-bag® може да се използва за всички прахосмукачки с торбичка Philips и Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забравете за досадното безкрайно търсене на торбичка за прах, просто потърсете логото на s-bag®.

Противоалергенна, идеална за страдащите от астма и алергии

Противоалергенна, идеална за страдащите от астма и алергии

s-bag® против алергии има висока степен на филтриране, за да улавя полени, частици прах, прашни акари, алергени от акари и котки с размер от 1 микрон. Това ниво на филтриране значително намалява излагането на алергени в семейството ви и е полезно за страдащите от астма и алергии.

Високо устойчив синтетичен материал, направен в Швеция

Високо устойчив синтетичен материал, направен в Швеция

s-bag® против алергии е направена от високоустойчив синтетичен материал, произведен в Швеция.

Технически данни

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Отзиви

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3.0

от 5

1

Рецензия

5
4
2
1

16/11/2020

Česká republika

Česká republika

Nejsem spokojena

Výrobek v záruční době již potřetí nefunguje. Musím opět do opravny. Hlásí již potřetí chybu E6,

Този отзив е направен за Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů

Този отзив е направен за Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů

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