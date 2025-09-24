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Multigroom series 9000 "13 в 1", лице, коса и тяло
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MG9720/90
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Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)
OneBladeГребен за брада 1 mm
OneBladeГребен за брада 2 mm
OneBladeГребен за брада 3 mm
OneBladeГребен за брада 5 mm
Гребен за брада 2 mm
MultigroomГребен за брада 1 mm
MultigroomРегулируем гребен за брада
MultigroomГребен за коса 9 mm
Multigroom Гребен за коса 12 mm
MultigroomГребен за коса 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomТример за нос и уши
USB стенен адаптер HQ87
Режещ блок
OneBlade Гребен за тяло 3 mm
OneBladeПредпазител за кожата
Shaver series 5000Мека торбичка
OneBlade& Shaver series 5000Мека торбичка
USB кабел
OneBlade 360, OneBlade Pro Регулируем гребен за брада 1 – 5 mm
Захранващ адаптер HQ8505
ShaversПочистваща глава
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