CP0362
Гребен за брада за OneBlade
Този гребен е предназначен за вашия OneBlade и ви позволява да подстригвате и оформяте брадата си, както пожелаете. Получавате гарантирана прецизност за визията, която си представяте.
QP2724/23
QP2834/23
MG9530/15
MG9540/15
MG9552/15
MG9553/15
MG9555/15
QP1324/30
QP2724/20
QP2834/20
Сиво
Дължина на космите: 1 mm
От време на време вашият продукт се нуждае от подновяване, а това никога не е било толкова лесно както с резервните части на Philips. Всичко това с гарантирано качество от Philips.