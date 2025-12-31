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OneBladeГребен за брада 1 mm

CP0362

Гребен за брада за OneBlade

Този гребен е предназначен за вашия OneBlade и ви позволява да подстригвате и оформяте брадата си, както пожелаете. Получавате гарантирана прецизност за визията, която си представяте.

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Съвместими продукти
OneBlade 360

OneBlade 360
Лице

QP2724/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2834/23

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Серия 9000

MG9530/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Серия 9000

MG9540/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Серия 9000

MG9552/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Серия 9000

MG9553/15

All-in-One Trimmer

All-in-One Trimmer
Серия 9000

MG9555/15

OneBlade 1st Shave

OneBlade 1st Shave
1st Shave

QP1324/30

OneBlade

OneBlade
Лице

QP2724/20

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2834/20

Проверете за съвместимост по-долу

Гребен за брада за OneBlade

  • Сиво

  • Дължина на космите: 1 mm

Подновете лесно своя продукт с оригинални части от Philips

От време на време вашият продукт се нуждае от подновяване, а това никога не е било толкова лесно както с резервните части на Philips. Всичко това с гарантирано качество от Philips.

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