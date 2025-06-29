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  • Съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Съвършено оформяне за лице, коса и тяло
  • Съвършено оформяне за лице, коса и тяло

Прекратен продукт

Multigroom series 9000"13 в 1", лице, коса и тяло

MG9720/90

4.7
| (302) Отзиви | 91% препоръчват този продукт
Съвършено оформяне за лице, коса и тяло
Усъвършенствайте стила си с комплекта за подстригване с изданието Prestige, което комбинира нашият Multigroom с 13 качествени инструмента, включително самонаточващи се метални ножчета и OneBlade Face+Body за прецизно подстригване, оформяне на краищата и бръснене на всяка дължина на космите за идеално оформяне
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Издание Prestige: първокласен комплект за подстригване „13 в 1“

Съвършено оформяне за лице, коса и тяло

  • 13 инструмента

  • Самонаточващи се метални ножчета

  • До 180 мин време на работа

  • Водоустойчив

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Самонаточващите се стоманени остриета на тази машинка за подстригване на лице и тяло са подсилени с желязо и са закалени за максимална здравина. Това води до ножчета, които остават остри като от ден 1. Без ръжда. Не е необходимо допълнително наточване.

Уникална технология на OneBlade

Уникална технология на OneBlade

Създадена за оформяне на брадата на лицето и окосмяването по тялото, Philips OneBlade подрязва, оформя и бръсне всякаква дължина на космите. Осигурява лесно и удобно бръснене благодарение на плъзгащо се покритие и заоблени краища. А с ножче, който се движи 200 пъти в секунда, той е ефективен дори при по-дълги косми.

13 части за подстригване на лицето и главата

13 части за подстригване на лицето и главата

Машинката за подстригване "всичко в едно" на Philips MultiGroom се доставя с 13 приставки за оформяне на цяло тяло.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

302

Отзиви

91%

препоръчват този продукт

29/06/2025

България

България

Топ е, имах серия 7000, сега съм този модел и съм много доволен, много ми хареса и oneblade

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9553/15 Серия 9000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9553/15 Серия 9000

12/05/2024

България

България

Продуктът е страхотен

Отдавна не бях попадал на машинка за подстригване, която да подстригва толкова добре. Самобръсначката също е добра, въпреки че е по-старият модел.

Предимства

Тримерът подстригва страхотно.

Недостатъци

В момента не се сещам.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9555/15 Серия 9000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9555/15 Серия 9000

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

уникален

срахотен продукт препоръчвам го на всеки да си го купи

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 9000 MG9710/90 "12 в 1", лице, коса и тяло

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 9000 MG9710/90 "12 в 1", лице, коса и тяло

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      Откази от отговорност

      1. Всяко ножче издържа до 4 месеца – за най-добро бръснене. На базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните резултати може да се различават.