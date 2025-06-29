Прекратен продукт
13 инструмента
Самонаточващи се метални ножчета
До 180 мин време на работа
Водоустойчив
Самонаточващите се стоманени остриета на тази машинка за подстригване на лице и тяло са подсилени с желязо и са закалени за максимална здравина. Това води до ножчета, които остават остри като от ден 1. Без ръжда. Не е необходимо допълнително наточване.
Създадена за оформяне на брадата на лицето и окосмяването по тялото, Philips OneBlade подрязва, оформя и бръсне всякаква дължина на космите. Осигурява лесно и удобно бръснене благодарение на плъзгащо се покритие и заоблени краища. А с ножче, който се движи 200 пъти в секунда, той е ефективен дори при по-дълги косми.
Машинката за подстригване "всичко в едно" на Philips MultiGroom се доставя с 13 приставки за оформяне на цяло тяло.
4.7
от 5
302
Отзиви
91%
препоръчват този продукт
Desislav
29/06/2025
България
Топ е, имах серия 7000, сега съм този модел и съм много доволен, много ми хареса и oneblade
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9553/15 Серия 9000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9553/15 Серия 9000
Kirito
12/05/2024
България
Продуктът е страхотен
Отдавна не бях попадал на машинка за подстригване, която да подстригва толкова добре. Самобръсначката също е добра, въпреки че е по-старият модел.
Предимства
Тримерът подстригва страхотно.
Недостатъци
В момента не се сещам.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9555/15 Серия 9000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9555/15 Серия 9000
kartofa
07/09/2022
България
Потвърден купувач
уникален
срахотен продукт препоръчвам го на всеки да си го купи
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 9000 MG9710/90 "12 в 1", лице, коса и тяло
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 9000 MG9710/90 "12 в 1", лице, коса и тяло
Всяко ножче издържа до 4 месеца – за най-добро бръснене. На базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните резултати може да се различават.