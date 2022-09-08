Прекратен продукт
Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят
Вграден сензор за натиск
3 режима
1 функция BrushSync
Калъф за пътуване
Поставете главата на четката W2 Optimal White за премахване на повърхностни петна и разкрийте своята по-бяла усмивка. Клинично доказано е, че избелва зъбите само за една седмица със своите гъсто разположени централни косъмчета за отстраняване на петна.
Тази четка за зъби ви позволява да персонализирате своето миене на зъби спрямо нуждите ви с избор от три режима. Режим Clean е стандартен за превъзходно почистване. Режим White е идеален режим за премахване на повърхностни петна. А режим Gum Care добавя допълнителна минута миене с намалена мощност, за да можете нежно да масажирате венците си.
Можете да сте уверени в безопасно почистване: нашата звукова технология е подходяща за използване върху брекети, пломби, коронки и фасети. Помага при предотвратяване на формирането на кариеси и подобрява здравето на венците.
4.9
от 5
212
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Марто
08/09/2022
България
Потвърден купувач
Продукта е страхотен
Страхотен продукт! И двамата със жена ми сме изключително доволни. Почиства много добре,батерията издържа много дълго време, кутийките зьа пътуване са много удобни,консумативите не са скъпи и масажа за венците е супер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProtectiveClean 5100 HX6859/68 Електрическа звукова четка за зъби
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProtectiveClean 5100 HX6859/68 Електрическа звукова четка за зъби
Gendji
18/02/2021
България
Потвърден купувач
Страхотно почиства
Спрях се на този модел след като почетох доста в Интернет съотношението цена качество ме устройва. Почиства зъбите идеално в сравнение с ръчните четки за зъби и определено смея да кажа че си чувствам зъбите осезаемо по чисти след това. Силно препоръчвам!!!
Предимства
чисти зъбите от плаката много добре
Недостатъци
отначало докато свикна ми беше леко тежка, но все пак е нормално има батерия в нея нещо което в оикновенната четка няма :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProtectiveClean 5100 HX6859/68 Електрическа звукова четка за зъби
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProtectiveClean 5100 HX6859/68 Електрическа звукова четка за зъби
Gyulay
19/06/2020
България
Продуктът е уникат
Исках да оценя този продукт,защото си заслужава,зъбите ми са по-бели от преди,препоръчвам на всеки!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProtectiveClean 5100 HX6859/68 Електрическа звукова четка за зъби
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за ProtectiveClean 5100 HX6859/68 Електрическа звукова четка за зъби
Премахва до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби