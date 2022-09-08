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  • По-здрави венци. Постигнато с нежност.
  • По-здрави венци. Постигнато с нежност.
  • По-здрави венци. Постигнато с нежност.
  • По-здрави венци. Постигнато с нежност.
  • По-здрави венци. Постигнато с нежност.
  • По-здрави венци. Постигнато с нежност.
  • По-здрави венци. Постигнато с нежност.
  • По-здрави венци. Постигнато с нежност.
  • По-здрави венци. Постигнато с нежност.
  • По-здрави венци. Постигнато с нежност.

Прекратен продукт

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Електрическа звукова четка за зъби

HX6859/68

4.9
| (212) Отзиви | 98% препоръчват този продукт
По-здрави венци. Постигнато с нежност.
Почувствайте разликата на нежното почистване с нашия сензор за натиск, като същевременно подобрявате здравето на своите венци до 100% повече в сравнение с ръчната четка за зъби
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Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят

Подобрете здравето на венците до 100% повече от ръчната четка за зъби

По-здрави венци. Постигнато с нежност.

  • Вграден сензор за натиск

  • 3 режима

  • 1 функция BrushSync

  • Калъф за пътуване

Избелва зъбите само за една седмица

Избелва зъбите само за една седмица

Поставете главата на четката W2 Optimal White за премахване на повърхностни петна и разкрийте своята по-бяла усмивка. Клинично доказано е, че избелва зъбите само за една седмица със своите гъсто разположени централни косъмчета за отстраняване на петна.

Избирайте между три режима

Избирайте между три режима

Тази четка за зъби ви позволява да персонализирате своето миене на зъби спрямо нуждите ви с избор от три режима. Режим Clean е стандартен за превъзходно почистване. Режим White е идеален режим за премахване на повърхностни петна. А режим Gum Care добавя допълнителна минута миене с намалена мощност, за да можете нежно да масажирате венците си.

Безопасно и нежно на чувствителни зони, ортодонтични приспособления и стоматологична работа

Безопасно и нежно на чувствителни зони, ортодонтични приспособления и стоматологична работа

Можете да сте уверени в безопасно почистване: нашата звукова технология е подходяща за използване върху брекети, пломби, коронки и фасети. Помага при предотвратяване на формирането на кариеси и подобрява здравето на венците.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

212

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

2

08/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Продукта е страхотен

Страхотен продукт! И двамата със жена ми сме изключително доволни. Почиства много добре,батерията издържа много дълго време, кутийките зьа пътуване са много удобни,консумативите не са скъпи и масажа за венците е супер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProtectiveClean 5100 HX6859/68 Електрическа звукова четка за зъби

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProtectiveClean 5100 HX6859/68 Електрическа звукова четка за зъби

18/02/2021

България

България

Потвърден купувач

Страхотно почиства

Спрях се на този модел след като почетох доста в Интернет съотношението цена качество ме устройва. Почиства зъбите идеално в сравнение с ръчните четки за зъби и определено смея да кажа че си чувствам зъбите осезаемо по чисти след това. Силно препоръчвам!!!

Предимства

чисти зъбите от плаката много добре

Недостатъци

отначало докато свикна ми беше леко тежка, но все пак е нормално има батерия в нея нещо което в оикновенната четка няма :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProtectiveClean 5100 HX6859/68 Електрическа звукова четка за зъби

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProtectiveClean 5100 HX6859/68 Електрическа звукова четка за зъби

19/06/2020

България

България

Продуктът е уникат

Исках да оценя този продукт,защото си заслужава,зъбите ми са по-бели от преди,препоръчвам на всеки!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProtectiveClean 5100 HX6859/68 Електрическа звукова четка за зъби

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за ProtectiveClean 5100 HX6859/68 Електрическа звукова четка за зъби

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