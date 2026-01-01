По-бели и по-здрави зъби, завинаги
HX4032/21
Необходима грижа за здрави зъби и венци
Преминете към електрическо миене на зъби без усилие с основната серия Philips Sonicare 3000. Насладете се на до 5 пъти повече премахване на плака в сравнение с ръчна четка за зъбиВижте всички предимства
Тази електрическа четка за зъби се доставя с нашата глава за четка W. Тя използва гъсто разположени косъмчета, които премахват до 5 пъти повече плака*, като същевременно осигурява освежаващо почистване на цялата ви уста.
Четките за зъби Philips Sonicare почистват нежно, но ефективно и се грижат за зъбите и венците с до 31 000 движения на косъмчетата. Действието на течността на Sonicare подпомага почистването с косъмчета, като вкарва течност дълбоко между зъбите и по линията на венците.
Насладете се на приятно почистване с 3 настройки на интензивността. Изберете между висока, средна и ниска. Независимо дали искате малко повече енергия, или специфичен фокус за почистването, можете да го имате.
Програмата за лесно стартиране на Sonicare е предназначена за хора, които за първи път използват електрическа четка за зъби. Програмата ви дава възможност за постепенно и леко увеличаване на силата на четкане през първите 14 почиствания.
Увеличете времето на сесията за почистване с таймерите за почистване на Sonicare. На всеки 30 секунди BrushPacer ще ви подканя да почистите нова зона. След 2 минути SmartTimer ще покаже, че сесията е приключила.
Насладете се на но 14 дни редовно миене на зъбите с едно пълно зареждане. Внесете ново ниво на удобство в миенето на зъбите.
