HX4032/03
Необходима грижа за здрави зъби и венци
Преминете към електрическо миене на зъби без усилие с основната серия Philips Sonicare 3000. Насладете се на до 5 пъти повече премахване на плака в сравнение с ръчна четка за зъбиВижте всички предимства
Тази електрическа четка за зъби се доставя с нашата глава за четка W. Тя използва гъсто разположени косъмчета, които премахват до 5 пъти повече плака*, като същевременно осигурява освежаващо почистване на цялата ви уста.
Четките за зъби Philips Sonicare почистват нежно, но ефективно и се грижат за зъбите и венците с до 31 000 движения на косъмчетата. Действието на течността на Sonicare подпомага почистването с косъмчета, като вкарва течност дълбоко между зъбите и по линията на венците.
Лесно е да се четка прекалено силно, затова тази четка за зъби Philips Sonicare има интелигентен оптичен сензор, който разпознава прекомерния натиск. Ако четкате прекалено силно, тя ще ви уведоми за това чрез леки вибрации, за да ви напомни да намалите натиска, за да предпазите венците си.
Насладете се на приятно почистване с 3 настройки на интензивността. Изберете между висока, средна и ниска. Независимо дали искате малко повече енергия, или специфичен фокус за почистването, можете да го имате.
Програмата за лесно стартиране на Sonicare е предназначена за хора, които за първи път използват електрическа четка за зъби. Програмата ви дава възможност за постепенно и леко увеличаване на силата на четкане през първите 14 почиствания.
Увеличете времето на сесията за почистване с таймерите за почистване на Sonicare. На всеки 30 секунди BrushPacer ще ви подканя да почистите нова зона. След 2 минути SmartTimer ще покаже, че сесията е приключила.
Насладете се на но 14 дни редовно миене на зъбите с едно пълно зареждане. Внесете ново ниво на удобство в миенето на зъбите.
