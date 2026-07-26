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s-bag Противоалергенни торбички за прах

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s-bagПротивоалергенни торбички за прах

FC8022/04

s-bag Противоалергенни торбички за прах

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Ръководства и документация

s-bag® е универсалната торбичка за прах за всички прахосмукачки с торбичка Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Когато закупувате торбички за смяна, просто потърсете логото на s-bag®. Използването на неоригинални торбички може да повреди прахосмукачката ви.

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  • 26 July 2026

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