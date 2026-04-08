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  • Сбогом, косъмчета. Ефективна епилация. Нежна грижа.
  • Сбогом, косъмчета. Ефективна епилация. Нежна грижа.
  • Сбогом, косъмчета. Ефективна епилация. Нежна грижа.
  • Сбогом, косъмчета. Ефективна епилация. Нежна грижа.
  • Сбогом, косъмчета. Ефективна епилация. Нежна грижа.
  • Сбогом, косъмчета. Ефективна епилация. Нежна грижа.
  • Сбогом, косъмчета. Ефективна епилация. Нежна грижа.
  • Сбогом, косъмчета. Ефективна епилация. Нежна грижа.
  • Сбогом, косъмчета. Ефективна епилация. Нежна грижа.
  • Сбогом, косъмчета. Ефективна епилация. Нежна грижа.
  • Сбогом, косъмчета. Ефективна епилация. Нежна грижа.
  • Сбогом, косъмчета. Ефективна епилация. Нежна грижа.
  • Сбогом, косъмчета. Ефективна епилация. Нежна грижа.
  • Сбогом, косъмчета. Ефективна епилация. Нежна грижа.

Epilator Series 8000Безкабелен епилатор за употреба на мокра и суха кожа

BRE709/00

5
| (142) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Сбогом, косъмчета. Ефективна епилация. Нежна грижа.
Най-ефективният ни епилатор, най-гладката ви кожа. Представяме ви първия в света епилатор с ProGuide с 360° видимост за ефикасни и нежни резултати. Вашият многофункционален комплект за обезкосмяване.
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Philips - марка No. 1 фотоепилатори в света1, 15 години гладка кожа и увереност с Philips Lumea

Без рутинно обезкосмяване до 4 седмици.

Сбогом, косъмчета. Ефективна епилация. Нежна грижа.

  • За използване на суха и мокра кожа

  • За крака и тяло

  • Ефикасна епилация

  • Общо 5 приставки

Гладка кожа в продължение на до 4 седмици

Гладка кожа в продължение на до 4 седмици

Насладете се на рутинната епилация. Край на чакането космите да пораснат: премахва 3 пъти по-къси косми от кола маска.

ProGuide. По-малко болка, повече комфорт за кожата*

ProGuide. По-малко болка, повече комфорт за кожата*

Първият в света епилатор с ProGuide и 360° видимост за ефективни и нежни резултати. ProGuide оптимизира ъгъла на епилация от 75° за най-добри резултати и прилепва плътно към кожата за по-голям комфорт. 360° LED светлината ви помага да забележите и премахнете повече косми.

Ефективно и бързо. Осветете. Вижте. Уловете.

Ефективно и бързо. Осветете. Вижте. Уловете.

Ефикасни и бързи резултати с технологията за двойно действие. Улавя дори най-късите косъмчета с керамични дискове. Захваща и премахва косъмчета с дължина до 0,5 мм. Няма нужда от натиск. Просто приплъзвайте. Вградената LED светлина гарантира, че нито един косъм няма да се скрие от вас. Свършете работа за по-малко от 6 минути за долните части и на двата крака.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

142

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

08/04/2026

Україна

Україна

Цей епілятор - шикарна для мене знахідка, дуже зручний у руці, не ковзає. Видаляє волосся дуже швидко і захоплює навіть саме найтонкіше волосся, особливо сподобалась насадка для делікатних зон, вона дбайливо обробляє зони і не залишає подразнень а після насадки для пілінгу тіла шкіра гладенька та мʼяка на дотик.

Този отзив е направен за Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000

Този отзив е направен за Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000

08/04/2026

Україна

Україна

Цей епілятор — справжня знахідка, а його комплектація просто вражає! Усі насадки надзвичайно зручні, але мої фаворити — це педикюрна насадка, яка ідеально рятує при сухості шкіри, та щітка для пілінгу. Після неї шкіра стає неймовірно гладенькою.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000

08/04/2026

Україна

Україна

Дуже класний епілятор

Чудовий епілятор! Керамічні диски, водонепроникний корпус робить епіляцію комфортною, має підсвітку аби прибирати найменші волоски. Бритвена насадка підходить для делікатних зон. Я задоволена.

Този отзив е направен за Бездротовий епілятор BRE718/00 серії 9000

Този отзив е направен за Бездротовий епілятор BRE718/00 серії 9000

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      1. Източник: Водещ изследователски институт за пазарни анализи, търговска стойност (Retail Value), MAT декември 2024 г. 

      1. в сравнение с употреба без ProGuide.

      2. с 2 години гаранция.