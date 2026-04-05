нов
За използване на сухо и мокро
За крака и тяло
Ефикасна епилация
Общо 3 приставки
Насладете се на рутинната епилация. Край на чакането космите да пораснат: премахва 3 пъти по-къси косми от кола маска.
Първият в света епилатор с ProGuide и 360° видимост за ефективни и нежни резултати. ProGuide оптимизира ъгъла на епилация от 75° за най-добри резултати и прилепва плътно към кожата за по-голям комфорт. 360° LED светлината ви помага да забележите и премахнете повече косми.
Ефикасни и бързи резултати с технологията за двойно действие. Улавя дори най-късите косъмчета с керамични пинсети. Захваща и премахва косъмчета с дължина до 0,5 мм. Няма нужда от натиск. Просто приплъзвайте. Вградената LED светлина гарантира, че нито един косъм няма да се скрие от вас. Свършете работа за по-малко от 6 минути за долните части и на двата крака.
Разберете продуктовите отзиви
5.0
от 5
36
Отзиви
100%
100 препоръчват този продукт
Wickedmashh
05/04/2026
Ukraine
Част от промоцията
Прилад неймовірний
Користуюсь епілятором вже кілька тижнів і дуже задоволена. Пристрій добре видаляє волосся, залишаючи шкіру гладенькою та гарною. Зручно користуватися в душі, бо прилад є повністю водостійким. Здивувала LED підсвітка, допомагає не пропустити жодного волосся. Бездротовий формат і 60 хвилин роботи просто вау. Рекомендую.
Предимства
Неймовірні функції
Недостатъци
Немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Бездротовий епілятор BRE709/00 серії 8000
Anna678
05/04/2026
Ukraine
Част от промоцията
Шукала, витривалий епілятор, який буде ефективно видаляти волосся. Покупкою дуже задоволена. Чудово впорався з своїм завданням, прибирає навіть найкоротше волосся. Дуже якісно виконаний і зручний в руці.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Бездротовий епілятор BRE709/00 серії 8000
Emenima
05/04/2026
Ukraine
Част от промоцията
Компактний та багатофункціональний
Шукала собі щось компактне та функціональне, вибір припав на цю новинку від Філіпс. Він максимально прибирає волосся, повністю підлаштовується під мою шкіру, ефекту вистачає на довго. Також подобається, що він з підсвіткою, так добре видно волосся, яке потрібно прибрати.
Този отзив е направен за Бездротовий епілятор BRE709/00 серії 8000
Източник: Водещ изследователски институт за пазарни анализи, търговска стойност (Retail Value), MAT декември 2024 г.
в сравнение с употреба без ProGuide.
с 2 години гаранция.