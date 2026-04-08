За използване на суха и мокра кожа
За крака, тяло и бикини зона
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Общо 8 приставки
Насладете се на рутинната епилация. Край на чакането космите да пораснат: премахва 3 пъти по-къси косми от кола маска.
Първият в света епилатор с ProGuide и 360° видимост за ефективни и нежни резултати. ProGuide оптимизира ъгъла на епилация от 75° за най-добри резултати и прилепва плътно към кожата за по-голям комфорт. 360° LED светлината ви помага да забележите и премахнете повече косми.
Ефикасни и бързи резултати с технологията за двойно действие. Улавя дори най-късите косъмчета с керамични дискове. Захваща и премахва косъмчета с дължина до 0,5 мм. Няма нужда от натиск. Просто приплъзвайте. Вградената LED светлина гарантира, че нито един косъм няма да се скрие от вас. Свършете работа за по-малко от 6 минути за долните части и на двата крака.
5.0
от 5
142
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Olena M.
08/04/2026
Україна
Част от промоцията
Цей епілятор - шикарна для мене знахідка, дуже зручний у руці, не ковзає. Видаляє волосся дуже швидко і захоплює навіть саме найтонкіше волосся, особливо сподобалась насадка для делікатних зон, вона дбайливо обробляє зони і не залишає подразнень а після насадки для пілінгу тіла шкіра гладенька та мʼяка на дотик.
Този отзив е направен за Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000
Този отзив е направен за Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000
Krasotylka007
08/04/2026
Україна
Част от промоцията
Цей епілятор — справжня знахідка, а його комплектація просто вражає! Усі насадки надзвичайно зручні, але мої фаворити — це педикюрна насадка, яка ідеально рятує при сухості шкіри, та щітка для пілінгу. Після неї шкіра стає неймовірно гладенькою.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Бездротовий епілятор BRE728/00 серії 9000
Olgaaaaaa
08/04/2026
Україна
Част от промоцията
Дуже класний епілятор
Чудовий епілятор! Керамічні диски, водонепроникний корпус робить епіляцію комфортною, має підсвітку аби прибирати найменші волоски. Бритвена насадка підходить для делікатних зон. Я задоволена.
Този отзив е направен за Бездротовий епілятор BRE718/00 серії 9000
Този отзив е направен за Бездротовий епілятор BRE718/00 серії 9000
Източник: Водещ изследователски институт за пазарни анализи, търговска стойност (Retail Value), MAT декември 2024 г.
в сравнение с употреба без ProGuide.
с 2 години гаранция.