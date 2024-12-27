Прекратен продукт
PSA3218/10
PSA3228/01
EP4341/51
EP4346/71
EP5547/90
EP2336/40
EP3347/90
SM6680/00
SM6682/10
SM6685/00
Същото като CA6704/60
6 използвания – използвайте ежемесечно
удължават живота на машината
Приготвя кафе с по-добър вкус
Редовната поддръжка гарантира най-добрия вкус и аромат от вашата машина за еспресо Philips и Saeco.
Таблетките ни за обезмасляване отстраняват кафееното масло и поддържат ефективната работа на кафемашината за най-добри резултати. Препоръчително е да изпълнявате този цикъл веднъж месечно.
Удължете живота на вашата еспресо машина и се наслаждавайте на максималните й възможности. За да гарантирате нейната идеална работа с течение на времето, почиствайте машината всеки месец или след всеки 500 чаши кафе.
5.0
от 5
10
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Kava11
27/12/2024
Україна
Потвърден купувач
Найкращий засіб для видалення кавових масел
Чудово очищує кавову машину від кавових масел, завдяки чому кава ще смачніша і подовжується термін експлуатації кавомашини. Однозначно рекомендую для власників кавомашин Philips
Предимства
Якість, ціна
Недостатъци
Немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
DzRomario
11/01/2024
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
хороша річ для обслуговування касомашини
Легкість використання, продовжує термін користування кавомашиною
Предимства
легко обслуговувати кавомашину
Недостатъци
немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Monica235
26/04/2021
Україна
Част от промоцията
Удобно
Использую только это средство для очистки от масел. Быстро и удобно. Хорошо очищает заварочный блок.
Предимства
Форма средства. Щадящий состав.
Недостатъци
Нет
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії