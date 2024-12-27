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  • Приготвя кафе с по-добър вкус
  • Приготвя кафе с по-добър вкус

Прекратен продукт

Таблетки за обезмасляване

CA6704/10

5
| (10) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Приготвя кафе с по-добър вкус
Насладете се на прясно кафе, а не на остатъци! Този продукт премахва остатъци от маслата на кафето от модула за варене на кафемашината. Използвайте само средството за премахване на масла на кафето на Philips, за да осигурите максимален експлоатационен срок и безопасност на уредите ви на Philips и Saeco.
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Пазете машината чиста

Приготвя кафе с по-добър вкус

  • Същото като CA6704/60

  • 6 използвания – използвайте ежемесечно

  • удължават живота на машината

  • Приготвя кафе с по-добър вкус

Поддържа вкуса на кафето за дълго време

Поддържа вкуса на кафето за дълго време

Редовната поддръжка гарантира най-добрия вкус и аромат от вашата машина за еспресо Philips и Saeco.

Предпазва еспресо машините от запушване с остатъци от кафе

Предпазва еспресо машините от запушване с остатъци от кафе

Таблетките ни за обезмасляване отстраняват кафееното масло и поддържат ефективната работа на кафемашината за най-добри резултати. Препоръчително е да изпълнявате този цикъл веднъж месечно.

Редовното почистване удължава живота на еспресо машината

Редовното почистване удължава живота на еспресо машината

Удължете живота на вашата еспресо машина и се наслаждавайте на максималните й възможности. За да гарантирате нейната идеална работа с течение на времето, почиствайте машината всеки месец или след всеки 500 чаши кафе.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

10

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

27/12/2024

Україна

Україна

Потвърден купувач

Найкращий засіб для видалення кавових масел

Чудово очищує кавову машину від кавових масел, завдяки чому кава ще смачніша і подовжується термін експлуатації кавомашини. Однозначно рекомендую для власників кавомашин Philips

Предимства

Якість, ціна

Недостатъци

Немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

11/01/2024

Україна

Україна

Потвърден купувач

хороша річ для обслуговування касомашини

Легкість використання, продовжує термін користування кавомашиною

Предимства

легко обслуговувати кавомашину

Недостатъци

немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

26/04/2021

Україна

Україна

Удобно

Использую только это средство для очистки от масел. Быстро и удобно. Хорошо очищает заварочный блок.

Предимства

Форма средства. Щадящий состав.

Недостатъци

Нет

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6704/10 Таблетки для видалення кавової олії

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