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  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна

Серия 2300Напълно автоматична машина за еспресо

EP2336/40

4.2
| (23) Отзиви | 90% препоръчват този продукт
Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
Насладете се на 4 напитки с едно докосване, осигурявайки перфектна кремообразна текстура, аромат и температура. LatteGo автоматично приготвя копринено гладка млечна пяна за вашите млечни кафета, лесно се настройва и може да се почиства само за 10 секунди*.
Виж всички предимства

LatteGo – най-бързата за почистване система за мляко*

Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна

  • 4 напитки

  • LatteGo

  • Черен хром

Насладете се на 4 напитки с едно докосване

Насладете се на 4 напитки с едно докосване

Насладете се на 4 популярни рецепти за кафе: от класическо еспресо, обикновено черно кафе до капучино, с перфектна кремообразна текстура, аромат и температура. Разполагате също и с гореща вода за чай.

LatteGo – най-бързата за почистване система за мляко: 2 части, без тръбичка

LatteGo – най-бързата за почистване система за мляко: 2 части, без тръбичка

LatteGo е най-бързата за почистване система за мляко само с 2 части, без тръбички и с възможност за почистване за 10 секунди под чешма или в съдомиялна машина. Philips не предлага автоматично почистване, тъй като това изисква допълнително почистване.

До 5000 чаши** без отстраняване на котления камък благодарение на AquaClean

До 5000 чаши** без отстраняване на котления камък благодарение на AquaClean

Със смяната на филтъра, след като бъдете подканени от машината, няма да е необходимо да отстранявате котления камък от машината за до 5000 чаши**, докато се наслаждавате на бистра и пречистена вода.

Технически данни

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Отзиви

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4.2

от 5

23

Отзиви

90%

препоръчват този продукт

20/11/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super aparat

Bolja kava nego u najdražem kafiću!🤭 preporučam svima!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 2300 EP2336/40 Automatski aparat za espresso

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 2300 EP2336/40 Automatski aparat za espresso

22/02/2025

Slovensko

Slovensko

Výborná kávička

Kúpila som tento kávovar mužovi pod stromček. Radosť urobil obrovskú a nie len jemu, aj ja si z neho rada dám kávu, napriek tomu, že vôbec nie som kávičkár. Pred kúpou som čítala recenzie a vraj je trochu hlučnejší, ale nám to absolútne neprekáža, pretože to trvá fakt iba pár sekúnd, dá sa to vydržať. Apropo, odkedy ho máme (2 mesiace) tak sme ešte neboli v kaviarni na kávu, hoci predtým sme chodili dosť často. Muz hovorí, že vraj načo, keď si môžeme dať rovnako dobrú, ak nie lepšiu kávu doma.

Предимства

Chutná káva z čerstvo namletých zŕn, voliteľné množstvo a intenzita, rýchle čistenie, ľahké ovládanie

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

04/08/2024

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Výborný pomocník když nastane chuť na skvělou kávu

Hezky vypadá, skvěle a jednoduše se ovládá, káva je výborná

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

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      1. На базата на тестване от потребители в Германия, сравняващо водещите в света напълно автоматични машини за еспресо с едно докосване (кафе + мляко) (2023 г.).

      2. Въз основа на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Действителният брой на чашите зависи от избраните видове кафе и моделите на изплакването и почистването.