4 напитки
LatteGo
Черен хром
Насладете се на 4 популярни рецепти за кафе: от класическо еспресо, обикновено черно кафе до капучино, с перфектна кремообразна текстура, аромат и температура. Разполагате също и с гореща вода за чай.
LatteGo е най-бързата за почистване система за мляко само с 2 части, без тръбички и с възможност за почистване за 10 секунди под чешма или в съдомиялна машина. Philips не предлага автоматично почистване, тъй като това изисква допълнително почистване.
Със смяната на филтъра, след като бъдете подканени от машината, няма да е необходимо да отстранявате котления камък от машината за до 5000 чаши**, докато се наслаждавате на бистра и пречистена вода.
4.2
от 5
23
Отзиви
90%
препоръчват този продукт
Vesna345
20/11/2024
Hrvatska
Super aparat
Bolja kava nego u najdražem kafiću!🤭 preporučam svima!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 2300 EP2336/40 Automatski aparat za espresso
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 2300 EP2336/40 Automatski aparat za espresso
Aju1
22/02/2025
Slovensko
Výborná kávička
Kúpila som tento kávovar mužovi pod stromček. Radosť urobil obrovskú a nie len jemu, aj ja si z neho rada dám kávu, napriek tomu, že vôbec nie som kávičkár. Pred kúpou som čítala recenzie a vraj je trochu hlučnejší, ale nám to absolútne neprekáža, pretože to trvá fakt iba pár sekúnd, dá sa to vydržať. Apropo, odkedy ho máme (2 mesiace) tak sme ešte neboli v kaviarni na kávu, hoci predtým sme chodili dosť často. Muz hovorí, že vraj načo, keď si môžeme dať rovnako dobrú, ak nie lepšiu kávu doma.
Предимства
Chutná káva z čerstvo namletých zŕn, voliteľné množstvo a intenzita, rýchle čistenie, ľahké ovládanie
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Sima66
04/08/2024
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
Výborný pomocník když nastane chuť na skvělou kávu
Hezky vypadá, skvěle a jednoduše se ovládá, káva je výborná
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
На базата на тестване от потребители в Германия, сравняващо водещите в света напълно автоматични машини за еспресо с едно докосване (кафе + мляко) (2023 г.).
Въз основа на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Действителният брой на чашите зависи от избраните видове кафе и моделите на изплакването и почистването.