6 напитки
LatteGo
Черен хром
Със смяната на филтъра, след като бъдете подканени от машината, няма да е необходимо да отстранявате котления камък от машината за до 5000 чаши**, докато се наслаждавате на бистра и пречистена вода.
Нашата патентована технология SilentBrew намалява шума от машината, за да можете да се насладите повече на приготвянето на ароматно кафе. С помощта на звукова преграда и безшумно смилане нашите машини издават 40% по-малко шум в сравнение с по-старите модели и се доставят със сертификат Quiet Mark.
С натискането на един бутон LatteGo автоматично приготвя копринено гладка млечна пяна за вашите млечни кафета благодарение на мощната циклонова технология за разпенване, дори и с любимите ви алтернативи за мляко на растителна основа.
4.8
от 5
97
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
MPetrova
22/10/2024
България
Чудесна машина!
Безупречна работа на машината! Приготвя напитките бързо, лесно, качествено и запазва аромата на кафето. Размерите и са компактни, а начинът на приготвяне професионално.
Предимства
Избор от всички любими вариации на кафе.
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Този отзив е направен за Серия 3300 EP3347/90 Напълно автоматична машина за еспресо
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Този отзив е направен за Серия 3300 EP3347/90 Напълно автоматична машина за еспресо
Dpfiiii
14/12/2024
Srbija
Mislim da je dobar proizvod
Nije mi jasno zasto je tom istom aparatu u austriji niza cena za 300 evra
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Този отзив е направен за Serija 3300 EP3347/90 Automatski aparat za espreso
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 3300 EP3347/90 Automatski aparat za espreso
Vlays
04/04/2024
Srbija
Fenomenalna kafica kod kuce🥳
Savrsen espresso kod kuce uz lako koriscenje, lako odrzavanje, personalizacija napitka... fantazija zaista...
Предимства
Lako koriscenje, lako odrzavanje, personalizacija napitka
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Този отзив е направен за Serija 3300 EP3347/90 Automatski aparat za espreso
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Този отзив е направен за Serija 3300 EP3347/90 Automatski aparat za espreso
На базата на тестване от потребители в Германия, сравняващо водещите в света напълно автоматични машини за еспресо с едно докосване (кафе + мляко) (2023 г.).
Въз основа на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Действителният брой на чашите зависи от избраните видове кафе и моделите на изплакването и почистването.