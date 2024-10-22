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  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна

Серия 3300Напълно автоматична машина за еспресо

EP3347/90

4.8
| (97) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
Насладете се на 6 горещи и освежаващи напитки с едно докосване, осигурявайки перфектна кремообразна текстура, аромат и температура. LatteGo автоматично приготвя копринено гладка млечна пяна за вашите млечни кафета, лесно се настройва и може да се почиства само за 10 секунди*.
Виж всички предимства

LatteGo – най-бързата за почистване система за мляко*

Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна

  • 6 напитки

  • LatteGo

  • Черен хром

До 5000 чаши** без отстраняване на котления камък благодарение на AquaClean

До 5000 чаши** без отстраняване на котления камък благодарение на AquaClean

Със смяната на филтъра, след като бъдете подканени от машината, няма да е необходимо да отстранявате котления камък от машината за до 5000 чаши**, докато се наслаждавате на бистра и пречистена вода.

40% по-тихо със SilentBrew, същото вкусно кафе

40% по-тихо със SilentBrew, същото вкусно кафе

Нашата патентована технология SilentBrew намалява шума от машината, за да можете да се насладите повече на приготвянето на ароматно кафе. С помощта на звукова преграда и безшумно смилане нашите машини издават 40% по-малко шум в сравнение с по-старите модели и се доставят със сертификат Quiet Mark.

Копринено гладка пяна с LatteGo за различни видове мляко

Копринено гладка пяна с LatteGo за различни видове мляко

С натискането на един бутон LatteGo автоматично приготвя копринено гладка млечна пяна за вашите млечни кафета благодарение на мощната циклонова технология за разпенване, дори и с любимите ви алтернативи за мляко на растителна основа.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

97

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

22/10/2024

България

България

Чудесна машина!

Безупречна работа на машината! Приготвя напитките бързо, лесно, качествено и запазва аромата на кафето. Размерите и са компактни, а начинът на приготвяне професионално.

Предимства

Избор от всички любими вариации на кафе.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3300 EP3347/90 Напълно автоматична машина за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3300 EP3347/90 Напълно автоматична машина за еспресо

14/12/2024

Srbija

Srbija

Mislim da je dobar proizvod

Nije mi jasno zasto je tom istom aparatu u austriji niza cena za 300 evra

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 3300 EP3347/90 Automatski aparat za espreso

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 3300 EP3347/90 Automatski aparat za espreso

04/04/2024

Srbija

Srbija

Fenomenalna kafica kod kuce🥳

Savrsen espresso kod kuce uz lako koriscenje, lako odrzavanje, personalizacija napitka... fantazija zaista...

Предимства

Lako koriscenje, lako odrzavanje, personalizacija napitka

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 3300 EP3347/90 Automatski aparat za espreso

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 3300 EP3347/90 Automatski aparat za espreso

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      Откази от отговорност

      1. На базата на тестване от потребители в Германия, сравняващо водещите в света напълно автоматични машини за еспресо с едно докосване (кафе + мляко) (2023 г.).

      2. Въз основа на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Действителният брой на чашите зависи от избраните видове кафе и моделите на изплакването и почистването.