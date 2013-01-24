Моите любими напитки са:

Бистро и освежаващо смути

Бистро и освежаващо

Гладко и кремообразно смути

Гладко и кремообразно

Плътно и задоволяващо смути

Плътно и задоволяващо

Наистина искам да използвам:

Смути от плодове и зеленчуци

Плодове и зеленчуци

Смути от плодове и зеленчуци плюс суперплодове и листни зеленчуци

Плодове и зеленчуци плюс суперплодове и листни зеленчуци

Резултат: центробежен

центробежен

Колекция центробежни сокоизстисквачки Philips Avance

 

Здравословен сок с повече фибри

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Резултат: смилаща

Смилаща сокоизстисквачка

Колекция смилащи сокоизстисквачки Philips Avance

 

Нашите смилащи сокоизстисквачки ефикасно се справят с всички продукти, които пожелаете. Направете вкусни и здравословни сокове от всичките си плодове и зеленчуци

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Наистина искам да използвам:

Смути от плодове и зеленчуци

Плодове и зеленчуци

Смути от плодове и зеленчуци плюс суперплодове и листни зеленчуци

Плодове и зеленчуци плюс суперплодове и листни зеленчуци

Плодове и зеленчуци плюс ядки и лед

Плодове и зеленчуци плюс ядки и лед

Изцеждане на възможно най-много хранителни вещества:

Много важно

Важно

Не толкова важно

Резултат: блендер

Пасатори

Колекция Philips Avance

Пасатори

С няколко скорости за по-твърди и по-меки продукти, нашите блендери доставят по-гладки резултати и още по-здравословни смутита.

Режимът за трошене на лед не е наличен за всички модели, затова проверете.
Блендер Innergizer

Колекция Philips Avance

Високоскоростен блендер Innergizer

Идеален за трошене на лед и ядки, благодарение на мощния си мотор и режещ блок.

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Резултат: блендер

Блендер

Колекция Philips Avance

Блендер

 

С няколко скорости за по-твърди и по-меки продукти, нашите блендери доставят по-гладки резултати и още по-здравословни смутита.

Режимът за трошене на лед не е наличен за всички модели, затова проверете.

Вижте продуктите

Научете повече

Резултат: високоскоростен блендер Innergizer

Високоскоростен блендер Innergizer

Колекция Philips Avance

Високоскоростен блендер Innergizer

 

Идеален за трошене на лед и ядки, благодарение на мощния си мотор и режещ блок.

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