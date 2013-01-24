Здравословен сок с повече фибри
Здравословен сок с повече фибри
Нашите смилащи сокоизстисквачки ефикасно се справят с всички продукти, които пожелаете. Направете вкусни и здравословни сокове от всичките си плодове и зеленчуци
С няколко скорости за по-твърди и по-меки продукти, нашите блендери доставят по-гладки резултати и още по-здравословни смутита.
Режимът за трошене на лед не е наличен за всички модели, затова проверете.
Идеален за трошене на лед и ядки, благодарение на мощния си мотор и режещ блок.